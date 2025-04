BCLA: Flamengo e Sesi Franca fazem semifinal nesta sexta-feira

A crescente rivalidade entre Flamengo e Sesi Franca ganha mais um capítulo eletrizante na semifinal da BCLA. Protagonistas das principais decisões do basquete nacional nos últimos anos, os times brasileiros se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 21h10, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O duelo promete ser um espetáculo de alto nível técnico e estratégico, em um clima recheado de tensão.

O rubro-negro busca retornar ao topo da BCLA após dois vice-campeonatos seguidos, incluindo um para o Sesi Franca, na edição 2022/23. A equipe francana, por sua vez, também mira o segundo título da competição internacional depois de deixar para trás justamente o atual campeão Quimsa, da Argentina, na série de quartas de final.

Campanhas

As duas equipes chegam para o confronto com desempenho idêntico. Isso porque o Flamengo chegou ao Final Four ao superar o Paisas Basketball Club, da Colômbia, na série de quartas de final. Na primeira fase, pelo Grupo B, ao lado de Boca Juniors (ARG) e Toros de Chiriquí (PAN), o rubro-negro terminou na liderança com cinco vitórias em seis jogos, ainda sob o comando de Gustavinho de Conti. O argentino Sergio Hernández assumiu antes do início do mata-mata.

O Sesi Franca também sofreu apenas uma derrota na atual edição da BCLA. Foi no segundo jogo das quartas, diante do Quimsa, da Argentina, no Pedrocão. Na série, no entanto, o time francano foi superior e se classificou com duas vitórias. Na primeira fase, pelo Grupo D, ao lado do Instituto de Córdoba (ARG) e do Leones de Quilpué (CHI), o Rolo Compressor fechou com 100% de aproveitamento.

Expectativa

“A expectativa é muito grande. Nos preparamos todo ano sempre para esse tipo de competições e estamos fazendo um bom trabalho. Agora é só esperar o jogo de amanhã, colocar tudo em quadra e fazer o melhor papel possível para garantir mais uma final internacional com o Flamengo. Então, são esses momentos em que você não pode ter dúvidas. Temos de fazer o nosso jogo, impor o nosso ritmo. Afinal, não vai ser fácil. O Franca tem muito recurso, mas estamos preparados e prontos para esse desafio”, afirmou o armador Franco Balbi.

“Franca e Flamengo se enfrentam muitas vezes durante o ano porque alternamos entre campeonatos. NBB, Super 8 e Champions League. É esperado que isso aconteça em momentos cruciais das competições. Agora é um deles. As duas equipes já se conhecem bastante, aliás. Tem toda uma preparação o ano inteiro para momentos como esse. A nossa expectativa é muito boa. Pela importância, vai ser um jogo muito especial de assistir. Então, estou muito feliz de participar de mais um Final Four da Champions. É o meu terceiro. Tenho certeza de que vai ser um grande confronto”, disse Georginho de Paula.

Palavras dos treinadores

“Fico muito feliz por estar aqui em uma competição tão importante. Comecei jogando na primeira, em 2008, quando esta competição nasceu como Liga das Américas, e agora estou nessa situação. Portanto, fico muito feliz por jogar contra o Sesi Franca, um time tão poderoso, com tanta história, com um amigo como o treinador, como o Helinho, com quem eu joguei muitas vezes quando ele era jogador também. Já me deu muita dor de cabeça como jogador e agora como treinador. É um desafio muito difícil, mas excitante. Gosto de jogar com essa pressão”, afirmou Sérgio Hernandez.

“É um privilégio para as duas equipes estarem sempre disputando semifinais, finais das maiores competições do Brasil e das Américas. Para mim, é um orgulho, uma alegria muito grande estar em mais um Final Four de Champions League, numa competição tão disputada, acirrada. Então, estou muito feliz, mas é como eu sempre falo, quando você chega num momento como esse, tudo se torna especial, temos de desfrutar, claro, da competição, com o maior foco, com uma maior determinação e cuidando dos valores que nos trouxeram até aqui nesse Final Four”, afirmou Helinho Garcia.

Por fim, o vencedor do confronto entre brasileiros encara quem avançar do duelo entre argentinos. Boca Juniors e Instituto de Córdoba se enfrentam às 18h10, também no Maracanãzinho. A final acontece no sábado (19), às 21h10.

Todos os campeões da BCLA

2023/24: Quimsa (ARG)

2022/23: Sesi Franca

2021/22: São Paulo

2020/21: Flamengo

2019/20: Quimsa (ARG)

