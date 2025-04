BCLA: Flamengo atropela Franca e fará final contra o Boca Juniors

O Flamengo está na decisão da BCLA pelo terceiro ano consecutivo ao superar o Sesi Franca, nesta sexta-feira (18), no Maracanãzinho, pela semifinal. Foi uma atuação de gala do time carioca para vencer por 91 a 67 e se classificar para buscar o segundo título do torneio continental.

O adversário na finalíssima será o Boca Juniors, que derrotou o Instituto de Córdoba no duelo de times argentinos. A partida acontece neste sábado (19), às 21h10, com transmissão do SporTV e da FlaTV.

O cara do jogo

Em uma situação que se tornou costumeira na temporada, Alexey Borges foi o grande nome da vitória do Flamengo. Isso porque o armador ficou próximo de alcançar um duplo-duplo. Foram 24 pontos e nove assistências para 25 de eficiência.

“Vai ser um desafio muito grande. O Boca é um time que joga muito bem, tem um basquete muito interessante, vem sendo muito competitivo na Liga Argentina. O jogo de hoje já passou, fizemos o trabalho que tínhamos de fazer. Afinal, entramos 100% na quadra hoje”, afirmou Franco Balbi, que anotou 10 pontos, além de quatro rebotes e quatro assistências na semifinal.

Nada deu certo

Pelo Sesi Franca, Lucas Dias lamentou o desempenho da equipe.

“Hoje faltou tudo. Eles entraram com mais vontade. Então, não conseguimos impor o nosso ritmo de jogo. Não conseguimos pensar no que o Helinho planejou para nós. É difícil quando você deixa o Flamengo jogar no ritmo que eles querem. Ninguém ficou feliz hoje. Queríamos muito, mas não demonstramos na quadra. Agora é pensar no terceiro lugar”, afirmou o ala-pivô, que anotou 10 pontos, referindo-se ao jogo contra o Instituto de Córdoba neste sábado (19), às 17h10.

Artilharia do perímetro

A previsão de jogão se confirmou logo no primeiro período. Flamengo e Sesi Franca protagonizaram 10 minutos intensos, com um espetáculo de alto nível técnico. A artilharia do perímetro foi pesada. Foram cinco arremessos de 3 pontos convertidos em sequência no começo da partida e oito no total da primeira parcial, com quatro para cada lado e um aproveitamento idêntico de 40%. Alexey Borges foi o maior pontuador com 11 pontos e garantiu o triunfo no quarto inicial por 22 a 18.

Intensidade defensiva

O segundo período foi norteado pela defesa do Flamengo. Com uma postura bastante agressiva, o Rubro-Negro limitou o aproveitamento do ataque do Sesi Franca, que anotou apenas 11 pontos na parcial, e jogou em transição, conseguindo cestas fáceis. Gui Deodato saiu do banco para colocar muita energia em quadra até passar o bastão para Alexey, que voltou no mesmo nível de intensidade no quarto inicial e levou o time para o intervalo com 13 de frente: 42 a 29.

Ritmo acelerado

Jordan Williams acelerou ainda mais o ritmo para o Flamengo no terceiro período. Uma corrida de 10 a 0 na largada da parcial colocou o time do técnico Sergio Hernandez em excelente situação. Para o Sesi Franca, foi como correr na subida, o que é sempre muito mais difícil. O Rubro-negro contou também com boa participação de Jhonatan Luz para vencer por 22 a 11 no quarto e ir para os 10 minutos derradeiros com 25 de vantagem: 65 a 40.

Sem mudança no roteiro

Tal qual acontece no boxe, o Sesi Franca era aquele adversário que foi nocauteado, mas busca se manter de pé com determinação até o gongo soar. A tarefa de modificar o enredo da história escrita pelo Flamengo nos três primeiros quartos se mostrou impossível. Então, o Rubro-Negro continuou jogando com intensidade. Por fim, apesar do crescimento francano no último período, o vencedor da semifinal entre brasileiros estava definida.

