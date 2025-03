BCLA: Alexey brilha e Flamengo sai na frente nas quartas de final

Flamengo sai na frente no primeiro confronto das quartas de final da BCLA, fora de casa, com uma excelente atuação de Alexey. Comandados pelo professor “Oveja”, os visitantes conseguiram vencer a partida contra o Paisas Basketball Club, da Colômbia, por 89 a 72 e está a uma vitória da classificação. O armador foi o grande destaque do confronto, flertanto com um triplo-duplo ao anotar 20 pontos, nove rebotes e nove assistências.

Com um começo de jogo equilibrado, a equipe rubro-negra ficou atrás do placar uma grande parte do primeiro quarto. Após ajustes de seu comandante a equipe conseguiu manter a frente no placar, com um excelente desempenho de seu armador, Alexey (11 pontos, 7 rebotes e 6 assistências) no primeiro tempo.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

Com uma pontaria calibrada e uma solidez defensiva, o Flamengo se manteve na ponta do placar o segundo período inteiro, construindo boas vantagens no marcador. A pedra no sapato dos brasileiros foi Victor Liz, o dominicano anotou (25 pontos) com 50% de aproveitamento nos arremessos. Mas a equipe brasileira não deixou brechas para o seu adversário encostar ou virar o placar.

Publicidade

Leia mais!

Os destaques individuas, além de Alexey, que foram fundamentais para o triunfo de hoje em solo estrangeiro vão para Ruan, (15 pontos e 11 rebotes), Guilherme Deodato (12 pontos) e Kayo Manfio (10 pontos) na partida.

O Flamengo enfrentará o Paisas pelo segundo jogo das quartas de final da BCLA na sexta-feira (14), às 19h10, no Maracanãzinho. Se vencer, a equipe garante vaga no Final Four.

Outras brasileiros na BCLA

Na abertura dos playoffs da BCLA, neste sábado (8), Sesi Franca e Minas foram os primeiros brasileiros a entrar em quadra. Ambos, aliás, enfrentando times tradicionais da Argentina. No entanto, o resultado não foi o mesmo para os gigantes do NBB. Isso porque a equipe de Belo Horizonte foi superada pelo Instituto de Córdoba no primeiro jogo da noite. Mais tarde, o time francano fez bonito e superou o atual campeão continental, Quimsa.

Publicidade

Vale lembrar que as séries de playoffs da BCLA são válidas pelas quartas de final e disputadas em melhor de três jogos, ou seja, Franca e Minas ainda vão receber os argentinos em casa. Afinal, os duelos deste sábado foram no país vizinho. Portanto, o time do interior paulista pode fechar a série se vencer no Pedrocão. Enquanto isso, os mineiros precisam de uma vitória para forçar o Jogo 3 na Arena UniBH.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA