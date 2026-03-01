Astro do Rockets, Kevin Durant atinge marca histórica na NBA

O astro Kevin Durant atingiu uma marca histórica na partida desse sábado (28) entre Houston Rockets e Miami Heat na NBA. O MVP de 2014 foi o cestinha do time do Texas, na derrota por 115 a 105. Mas mais do que isso, ele chegou a 432 jogos com 30 pontos ou mais na carreira.

Continua após a publicidade

Kevin Durant superou Kobe Bryant e assumiu o quinto posto de todos os tempos da liga com tal marca. Aliás, ele está perto de superar Karl Malone, que teve 435. Enquanto isso, os três primeiros estão mais distantes: LeBron James (575), Michael Jordan (562) e Wilt Chamberlain (516).

Mas, em geral, Durant ainda está atrás de todos eles em pontuação, com o sexto lugar. Afinal, ele soma 32.038 pontos e é o sexto na história da NBA. Caso ele faça uma média de 25 pontos pelos próximos 11 jogos, o ala vai superar Jordan entre os maiores cestinhas da liga. Para bater Kobe Bryant, no entanto, ainda restam mais de 1.500 pontos.

Continua após a publicidade

Em seu primeiro ano pelo Rockets, Kevin Durant lidera o time ao terceiro lugar no Oeste da NBA em 2025/26. Até aqui, ele faz médias de 26.1 pontos, 5.4 rebotes e 4.5 assistências, além de 40.2% nos arremessos de três.

Leia mais

Derrota para o Heat

Continua após a publicidade

O Rockets chegou a liderar sobre o Heat nesse sábado por dez pontos, mas sofreu a virada. Um dos pontos altos do jogo foi o embate entre Tyler Herro e Kevin Durant.

Os dois discutiram em um lance, mas não houve briga. As provocações, no entanto, seguiram por toda a partida. Ao fim do jogo, eles se abraçaram.

“Eu só acho que a gente tinha de ganhar um pouco de energia no começo do jogo”, disse Durant, ao jornalista Brady Hawk. “Você viu. A gente riu e brincou sobre tudo aquilo. Eu tenho respeito por ele e ele tem por mim. Mas palavras são só palavras”.

Continua após a publicidade

Herro, então, foi questionado sobre o que houve entre eles.

“Nada demais. Eu sei que ele é um pouco competitivo. Então, eu estava tentando trazer um pouco disso para o nosso time. Mas a gente estava perdendo por dez. Eu só queria um pouco daquilo mesmo. Ele disse que eu não sei marcar, então eu disse algo a ele”, disse Herro.

Continua após a publicidade

O jogador do Heat, no entanto, não quis dizer o que falou a Durant.

A vitória do time de Miami foi um grande alívio. Afinal, vinha de duas derrotas consecutivas e começava a correr riscos de sair da zona de play-in. O Rockets, por outro lado, briga no topo do Oeste.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA