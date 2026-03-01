Astro do Rockets, Kevin Durant atinge marca histórica na NBA

O astro Kevin Durant atingiu uma marca histórica na partida desse sábado (28) entre Houston Rockets e Miami Heat na NBA. O MVP de 2014 foi o cestinha do time do Texas, na derrota por 115 a 105. Mas mais do que isso, ele chegou a 432 jogos com 30 pontos ou mais na carreira.
Kevin Durant superou Kobe Bryant e assumiu o quinto posto de todos os tempos da liga com tal marca. Aliás, ele está perto de superar Karl Malone, que teve 435. Enquanto isso, os três primeiros estão mais distantes: LeBron James (575), Michael Jordan (562) e Wilt Chamberlain (516).
Mas, em geral, Durant ainda está atrás de todos eles em pontuação, com o sexto lugar. Afinal, ele soma 32.038 pontos e é o sexto na história da NBA. Caso ele faça uma média de 25 pontos pelos próximos 11 jogos, o ala vai superar Jordan entre os maiores cestinhas da liga. Para bater Kobe Bryant, no entanto, ainda restam mais de 1.500 pontos.
Em seu primeiro ano pelo Rockets, Kevin Durant lidera o time ao terceiro lugar no Oeste da NBA em 2025/26. Até aqui, ele faz médias de 26.1 pontos, 5.4 rebotes e 4.5 assistências, além de 40.2% nos arremessos de três.
Derrota para o Heat
O Rockets chegou a liderar sobre o Heat nesse sábado por dez pontos, mas sofreu a virada. Um dos pontos altos do jogo foi o embate entre Tyler Herro e Kevin Durant.
Os dois discutiram em um lance, mas não houve briga. As provocações, no entanto, seguiram por toda a partida. Ao fim do jogo, eles se abraçaram.
“Eu só acho que a gente tinha de ganhar um pouco de energia no começo do jogo”, disse Durant, ao jornalista Brady Hawk. “Você viu. A gente riu e brincou sobre tudo aquilo. Eu tenho respeito por ele e ele tem por mim. Mas palavras são só palavras”.
Herro, então, foi questionado sobre o que houve entre eles.
“Nada demais. Eu sei que ele é um pouco competitivo. Então, eu estava tentando trazer um pouco disso para o nosso time. Mas a gente estava perdendo por dez. Eu só queria um pouco daquilo mesmo. Ele disse que eu não sei marcar, então eu disse algo a ele”, disse Herro.
O jogador do Heat, no entanto, não quis dizer o que falou a Durant.
A vitória do time de Miami foi um grande alívio. Afinal, vinha de duas derrotas consecutivas e começava a correr riscos de sair da zona de play-in. O Rockets, por outro lado, briga no topo do Oeste.
