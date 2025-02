10 Melhores Plataformas com Bônus de Cadastro Grátis

O cen√°rio das apostas online no Brasil passou por uma transforma√ß√£o significativa em 2025, com a nova regulamenta√ß√£o que pro√≠be a oferta de b√īnus de boas-vindas, como cr√©ditos e rodadas gr√°tis antes que o jogador realize qualquer aposta.

Segundo a justificativa do governo, o objetivo da proibi√ß√£o √© o de proteger o cliente que n√£o sabe como funcionam as casas de apostas. Por outro lado, isso tamb√©m penalizou os apostadores que apenas querem migrar entre plataformas, procurando as casas com as melhores condi√ß√Ķes iniciais de apostas.

Por isso, ao encontrar uma casa de apostas oferecendo b√īnus de boas-vindas, pode desconfiar. √Č bem prov√°vel que se trata de uma plataforma n√£o licenciada no Brasil e, portanto, sem a seguran√ßa de que seu dinheiro depositado estar√° protegido e suas apostas ser√£o pagas.

Publicidade

No entanto, ainda que a oferta de b√īnus de cadastro e demais b√īnus esteja restrita no Brasil, √© importante entender como definir quais s√£o as melhores casas de apostas para se cadastrar. Analisamos todas as casas de apostas licenciadas no Brasil e separamos as melhores para quem quer fazer cadastro de acordo com crit√©rios que explicaremos a seguir.

Melhores casas de apostas com b√īnus de cadastro gr√°tis

Para quem busca ofertas após o cadastro grátis, a nossa seleção pode ter uma opção interessante. Todas as plataformas são licenciadas pelo governo brasileiro, garantindo que você faça suas apostas em um ambiente seguro e que receberá seus ganhos.

Publicidade

MrJackbet : Oferece cobertura especializada em campeonatos regionais e benef√≠cios exclusivos para contas validadas ap√≥s o cadastro. SuperBet : Destaca-se por apostas acumuladas turbinadas e um b√īnus de R$ 30 em apostas acumuladas para novos usu√°rios. bet365 : Disponibiliza mercados globais diversificados e odds melhoradas para aumentar o potencial de retorno dos apostadores. Estrela Bet : Permite converter pontos em vantagens e garante R$ 20 de b√īnus ao apostar R$ 40 ap√≥s o cadastro. Sportingbet : Oferece palpites gr√°tis para o Campeonato Paulista e um freebet de R$ 100 para iniciantes. Betano : Vincula seu cadastro a recursos exclusivos, incluindo SuperOdds para impulsionar apostas estrat√©gicas. Novibet : Facilita o processo KYC (valida√ß√£o de identidade) e concede uma segunda chance com R$ 100 em b√īnus. Brazino777 : Presenteia usu√°rios com um b√īnus de anivers√°rio e uma acumuladora de 125% ap√≥s a confirma√ß√£o da conta. VBet : Promove uma acumuladora de 100% e SuperOdds exclusivas em jogos do Botafogo para apostadores cadastrados. Betboo : Simplifica o registro e recompensa novos usu√°rios com 5 freebets gr√°tis para explorar a plataforma.

1. MrJackbet ‚ÄĒ Cobertura completa dos estaduais brasileiros

A MrJack.bet √© uma das plataformas licenciadas no Brasil que mais cobre campeonatos estudais. Na plataforma os jogadores encontram partidas do Alagoano, Brasiliense, Catarinense, Baiano, Copa do Nordeste, Paraense, Goiano, Paulista (A1, A2 e A3), entre outros. De fato, √© uma das melhores op√ß√Ķes para quem quer apostar em jogos dos campeonatos estudais.¬†

Publicidade

Al√©m isso, tamb√©m tem uma cobertura excelente de v√īlei de praia, modalidade que poucas casas de apostas oferecem. Assim com handebol e beisebol, al√©m e MMA e F√≥rmula 1. A MrJackbet √© uma √≥tima plataforma pra fazer o cadastro e experimentar suas apostas em v√°rias modalidades.

Vale lembrar que o processo de cadastro √© muito r√°pido na MrJackbet, entretanto, avalia√ß√£o do registro √© condi√ß√£o necess√°ria para seguir para as apostas. √Č necess√°rio fazer um processo de envio de identidade, al√©m de confirmar o e-mail e telefone, para liberar o acesso as apostas na plataforma.

Publicidade

Vantagens e desvantagens

‚úÖ Vantagens:

‚󏬆 Interface intuitiva: O site √© muito f√°cil de usar, ideal para iniciantes.

Publicidade

‚󏬆 Cadastro r√°pido: O processo de registro √© simples e r√°pido.

‚󏬆 Variedade de jogos: Oferece uma ampla gama de op√ß√Ķes de apostas.

‚ĚĆ Desvantagens:

Publicidade

‚󏬆 Sem promo√ß√Ķes: Atualmente a plataforma n√£o oferece promo√ß√Ķes de apostas.

‚󏬆 Aplicativo: N√£o tem aplicativo para celular, mas uma vers√£o m√≥vel do site.

2. SuperBet ‚ÄĒ Aposte em acumuladas e ganhe R$ 30

Publicidade

Patrocinadora oficial do S√£o Paulo e Fluminense, dois grandes times brasileiros, a SuperBet tamb√©m √© uma plataforma em que vale a pena se cadastrar. A casa de apostas foi a segunda a obter a licen√ßa para operar no pa√≠s, demonstrando seu comprometimento com o p√ļblico brasileiro.

Com uma das plataformas mais modernas do mercado, a Superbet é uma excelente opção para apostas em vários esportes, incluindo futebol. Inclusive, a Superbet é uma entusiasta do esporte símbolo do país. Além de patrocinar equipes, ela também é patrocinadora oficial dos campeonatos regionais do Rio de Janeiro (Carioca), Rio Grande do Sul (Gauchão), Bahia (Baianão), Ceará (Cearense) e Sergipe (Sergipano).

Publicidade

A plataforma n√£o tem b√īnus de boas-vindas, mas ao se cadastrar, o jogador ativa v√°rias promo√ß√Ķes interessantes. Destaque para a promo√ß√£o de SuperSpin que oferece recompensas, al√©m das apostas cumuladas que d√£o R$ 30 em apostas gr√°tis, 150% de b√īnus em apostas acumuladas e o mete brasa que d√° pr√™mios de R$ 250.000 para quem participar.

‚úÖ Vantagens:

Licença de operação : A SuperBet foi uma das primeiras a obter licença para operar no Brasil.

Ofertas promocionais : Tem uma lista de promo√ß√Ķes para quem fizer o cadastro.

Plataforma moderna : Uma plataforma repleta de recursos inovadores.

‚ĚĆ Desvantagens:

Publicidade

Depósito verificados : Depósito permitido apenas para quem verificar identidade.

Métodos limitados : Aceita apenas PIX, para depósitos e saques.

3. bet365 ‚ÄĒ Recursos profissionais para apostadores

Reconhecida mundialmente, a Bet365 √© uma das plataformas que tamb√©m vale a pena se cadastrar. Ainda que sem b√īnus de cadastro gr√°tis para novos apostadores, afinal, a bet365 √© uma empresa licenciada no Brasil e, como ela precisa seguir as regras sobre apostas esportivas, √© uma casa de apostas √≥tima para novos jogadores.

Primeiro, porque tem um dos processos de cadastros mais simplificados do mercado. O processo pede apenas dados de celular, e-mail, nome, data de nascimento e CPF, além de um usuário e uma senha para login. Além disso, tem uma das coberturas mais completas em termos esportivos, com várias ligas nacionais, até mesmo as regionais, como o Campeonato Paulista.

Publicidade

Atualmente, a Bet365 é parceira oficial da UEFA Champions League, talvez o campeonato de futebol de clubes mais importante do mundo. Por essas e outras, a bet365 é uma casa de apostas que deve estar no seu horizonte quando pensar em se cadastrar em busca, inclusive, de ofertas de jogos com odds aumentadas.

‚úÖ Vantagens:

Plataforma popular : Uma das casas de apostas mais populares do planeta.

Registro em duas etapas : Cadastro f√°cil de fazer em apenas duas etapas.

Guias e tutoriais : Central de ajuda com guias de como apostar, como depositar e muito mais.

‚ĚĆ Desvantagens:

Publicidade

Sem b√īnus : N√£o existem op√ß√Ķes de b√īnus atualmente ativos na Bet365

Login com problemas : O processo de login na conta pode apresentar problemas

4. Estrela Bet – Aposte R$40 e ganhe R$20

Como a 12¬™ a obter a licen√ßa de opera√ß√£o no Brasil, a Estrela Bet √© uma das favoritas dos apostadores brasileiros. A casa de apostas √© moderna e segue rigorosamente todas as normas relacionadas aos b√īnus de cadastro, sem deixar de oferecer vantagens para seus jogadores. Todo mundo que se cadastrar na Estrela Bet consegue acessar uma lista de promo√ß√Ķes.

Publicidade

Entre as promo√ß√Ķes que os cadastrados t√™m acesso na Estrela Bet podemos destacar a oferta de palpites nas ligas internacionais. Na promo√ß√£o, os jogadores cadastrados na Estrela Bet podem ganhar R$ 20 de apostas gr√°tis. Para participar da promo√ß√£o, os novos apostadores precisam apostar um valor m√≠nimo de R$ 40, em odds 3.00 ou mais, que j√° garante R$ 20 de palpite gr√°tis.

Oferta parecida também para os apostadores do Paulistão. Ao fazer uma aposta em qualquer jogo do maior campeonato regional do Brasil, o jogador recebe R$ 15 reais em apostas grátis. Vale lembrar que o valor mínimo para receber o palpite grátis é de R$ 30 em aposta. Também tem as ofertas de cashback de verão, retornando até 20% de todas as apostas feitas em vários jogos da plataforma, e muitas outras.

Publicidade

‚úÖ Vantagens:

Casa licenciada : A Estrela Bet é uma das plataformas autorizadas pelo Brasil.

B√īnus para cadastrados : Os jogadores cadastrados acessam diversos b√īnus.

Parceria da SportRadar : Uma das melhores fornecedoras de odds do mercado.

‚ĚĆ Desvantagens:

Publicidade

Verificação em etapas : Para entrar no site é preciso confirmar e-mail ou celular.

Sem aplicativo : Ainda faltam aplicativos para apostadores que usam celular.

5. Sportingbet ‚Äď Freebet de R$ 100 todas as semanas

Uma plataforma de respeito e conhecida mundialmente, a Sportingbet tamb√©m √© uma das melhores op√ß√Ķes para quem busca por b√īnus de cadastro gr√°tis. Ao terminar o cadastro e tamb√©m o processo de valida√ß√£o (que consiste em enviar uma foto do seu documento e tirar uma selfie) o jogador libera uma s√©ria de promo√ß√Ķes na Sportingbet.

A de maior destaque √© a Freebet semanal que todos os cadastrados com valida√ß√£o completa podem aproveitar. Todas as semanas os jogadores podem fazer uma aposta m√ļltipla com 3 ou + sele√ß√Ķes e receber 50% do valor apostado e liquidado. A Freebet pode ser apostada em jogos de t√™nis ou basquete.

Publicidade

H√° tamb√©m as promo√ß√Ķes de palpites da Sportingbet, al√©m de odds turbinadas e m√ļltiplas com adicional de 70%. Os palmeirenses t√™m um motivo a mais para apostar com a Sportingbet, pois a cada gol marcado pelo Palestra, as apostas podem ganhar uma Freebet.

‚úÖ Vantagens:

‚󏬆 Freebet: Uma das melhores plataformas para quem busca por Freebet.

Publicidade

‚󏬆 Cadastro simplificado: Processo de registro simples e r√°pido para concluir.

‚󏬆 Aceita PIX: A Sportingbet aceita PIX para deposito e para saques

‚ĚĆ Desvantagens:

Publicidade

‚󏬆 Site com lentid√£o: Usu√°rios podem demorar para navegar no site da Sportingbet.

‚󏬆 Poucos m√©todos: Aceita apenas um m√©todo de saque e dep√≥sito.

6. Betano ‚ÄĒ SuperOdds que multiplicam as apostas

Publicidade

Conhecida por ser a primeira casa de apostas a conseguir uma licença de operação no Brasil, a Betano é uma das mais populares do país. Patrocinadora oficial de vários clubes ao redor do mundo (Sporting, Benfica, Porto, Aston Villa são algumas das equipes patrocinadas pela Betano), o site é uma das escolhas de novos jogadores em busca de cadastro simplificado.

Isso porque o processo de cadastro na Betano tem v√°rias op√ß√Ķes. Novos jogadores podem se cadastrar na Betano usando o registro com Facebook, com Google, com Yahoo e at√© mesmo com o LinkedIn. Para realizar o cadastro, basta selecionar um dos m√©todos e preencher as credenciais de login. Al√©m, claro, de poder optar pelo registro por e-mail.

Publicidade

Após o cadastro, os novos jogadores poderão acessar uma lista de ofertas que promete aprimorar o jogo dos apostadores. Especialmente, a SuperOdds, que turbina uma seleção de odds, além do criador de apostas turbinadas. Os novos cadastrados da Betano também se beneficiam com o recebimento de prêmios antes do fim das partidas, com os 2 gols de vantagem, por exemplo.

‚úÖ Vantagens:

Primeira licenciada : A Betano é a primeira casa a ter autorização para funcionar no Brasil.

Cadastro vinculado : V√°rias maneiras de fazer seu cadastro sem preencher os dados.

Recursos funcionais : V√°rias funcionalidades que facilitam a vida dos apostadores cadastrados.

‚ĚĆ Desvantagens:

Publicidade

Sem boas-vindas : N√£o tem nenhuma oferta para jogadores cadastrados.

KYC complexo : Para acessar a plataforma é preciso enviar um documento pessoal.

7. Novibet ‚ÄĒ 100% at√© R$100 para tentar de novo

A Novibet tamb√©m √© uma das casas de apostas licenciadas no Brasil. O que a difere das demais, sem d√ļvida, √© sua plataforma inteligente e f√°cil de usar. O m√©todo de verifica√ß√£o (KYC), requisito legal para que as casas de apostas cadastrem novos usu√°rios, √© um dos mais efetivos e simples do mercado.

Publicidade

Qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento avançado de verificação de identidade, consegue cumprir com o KYC em poucos passos. Ao contrário de outras plataformas de apostas autorizadas no Brasil que mantêm um sistema antigo de envio de documentos e análise posterior, a Novibet realiza toda a verificação em tempo real com um sistema desenvolvido pela Jumio, empresa de segurança reconhecida internacionalmente.

Com o cadastro feito, os novos jogadores recebem acesso a uma s√©rie de promo√ß√Ķes exclusivas. Entre elas, a promo√ß√£o de Segunda Chance, que devolve 100% de uma aposta de at√© R$ 100, como uma aposta extra. Na Novibet os novos cadastrados tamb√©m cessam v√°rios recursos exclusivos, como Early Over que paga as apostas antes mesmo do apito final.

Publicidade

‚úÖ Vantagens:

Licenciada : Novibet é uma das casas de apostas autorizadas a funcionar no Brasil.

KYC simplificado : Fácil de verificar a identificação para novos usuários.

Apostas extra : Ao apostar o jogador ganha uma aposta extra para continuar jogando.

‚ĚĆ Desvantagens:

Publicidade

Aceita apenas PIX : Único método e pagamento aceito na Novibet.

Depósito mínimo : Valor de R$ 10 como mínimo para apostar.

8. Brazino777 ‚ÄĒ B√īnus de acumuladora que chega a 125%

A Brazino777 é uma casa de apostas bastante popular no Brasil e 100% brasileira. Além de tudo, é licenciada no país desde janeiro de 2025, quando obteve a licença do Ministério da Fazenda. Por isso, se tornou uma das favoritas pelos jogadores que buscam uma plataforma para fazer suas apostas.

Publicidade

Especialmente, para aqueles que buscam b√īnus de cadastro gr√°tis. A Brazino777 conta com uma s√©rie de promo√ß√Ķes para novos jogadores que fizerem registro e a verifica√ß√£o na plataforma. Ao cumprir com o processo de KYC, o jogador recebe giros gr√°tis para usar em alguns jogos da plataforma.

Al√©m disso, os novos usu√°rios cadastrados na plataforma recebem presentes de anivers√°rio que podem render muita divers√£o no dia mais especial do ano. Al√©m disso, h√° b√īnus de acumuladoras de 125% e cashback de 12% para apostadores da plataforma. Lembrando que todos esses b√īnus s√≥ est√£o dispon√≠veis para usu√°rios cadastrados.¬†

Publicidade

‚úÖ Vantagens:

Licenciada : Brazino777 é uma das plataformas com autorização emitida pelo Governo.

Site simples : Interface simplificada para jogadores novatos.

B√īnus de anivers√°rio : Presente para os aniversariantes do dia.

‚ĚĆ Desvantagens:

Publicidade

KYC complexo : Processo de verificação complexo e demorado.

Pouca cobertura : A seção de esportes cobre futebol e alguns outros esportes.

9. VBet ‚ÄĒ Bilhetes de apostas combinadas com 100% de b√īnus

Uma das mais novas casas de apostas a obterem licen√ßa para operar no Brasil, a Vbet chega trazendo uma s√©rie de novidades e vantagens para os apostadores. A nova patrocinadora oficial do Botafogo, atual campe√£o Brasileiro, √© uma das mais populares, especialmente pela sua pol√≠tica de b√īnus. Assim, ela chega com uma s√©rie de promo√ß√Ķes para brasileiros que fizerem cadastro na plataforma.

Publicidade

No √Ęmbito das promo√ß√Ķes para novos cadastrados, a Vbet oferece uma lista enxuta, mas essencial para jogadores. Ao se cadastrar na Vbet, os apostadores podem usufruir da promo√ß√£o de 2 gols de vantagem, que paga o valor das apostas antes mesmo do apito final.

Al√©m, claro, de um b√īnus de 100% de acumulador para boletim com v√°rios mercados. H√° tamb√©m o aumento de odds todos os dias, para eventos selecionados pelo sistema da plataforma. Sem alarme no Cash Out, que permite que os apostadores cadastrados na VBet retirem as apostas caso vejam que v√£o perder.

Publicidade

‚úÖ Vantagens:

Licenciada : A VBet obteve a licença para começar a funcionar no Brasil.

Patrocinadora : A VBet é a patrocinadora oficial do Botafogo, atual campeão.

Recursos de apostas : V√°rios recursos para apostadores otimizarem seu jogo.

‚ĚĆ Desvantagens:

Publicidade

Problemas de login : Usuários que tinham cadastro podem ter problemas para entrar. 

Apostas móveis : A VBet não é o melhor operador para apostar pelo celular.

10. Betboo ‚ÄĒ Ganhe 5 freebet para apostar em futebol

A Betboo tamb√©m √© uma excelente op√ß√£o para quem busca por b√īnus de cadastro gr√°tis. Ap√≥s realizar o registro, que √© simples, o jogador s√≥ precisa verificar a identidade para poder ativar as promo√ß√Ķes. Basta enviar um foto da CNH e depois preencher com os dados faltantes para completar o cadastro.

Publicidade

Uma vez feito o cadastro na Betboo, o jogador pode acessar a se√ß√£o de promo√ß√Ķes e escolher quais promo√ß√Ķes pretende usar. A de maior destaque √© a que oferece 5 freebet para apostar em futebol. As apostas podem ser feitas em simples e m√ļltiplas, no pr√©-jogo ou ao vivo, com odds m√≠nimas de 2.00.

Al√©m dessa, na Betboo os jogadores tamb√©m podem encontrar eventos selecionados cujas odds s√£o turbinadas para deixar o mercado mais atrativo. Al√©m disso, os jogadores podem aumentar as m√ļltiplas com um incremente especial dado em caso de bilhetes com mais de duas sele√ß√£o (5%) at√© 9 ou mais sele√ß√Ķes (30%).

Publicidade

‚úÖ Vantagens:

Registro simples : Registre-se usando apenas um e-mail e criando uma senha.

Freebets no cadastro : Após o registro, ganhe 5 freebet grátis para apostar em futebol.

B√īnus de m√ļltiplas : Ative uma bonifica√ß√£o de at√© 30% em bilhetes com m√ļltiplas apostas.

‚ĚĆ Desvantagens:

Publicidade

Sem aplicativo : A plataforma não tem aplicativo para apostadores que usam celular, apenas um site móvel.

Site com lentidão : Algumas partes do site demoram para carregar, o que pode atrapalhar a experiência.

Como encontrar as melhores casas de apostas com ofertas pós-cadastro?

A an√°lise das 10 melhores plataformas para apostar com b√īnus ao fazer cadastro foi feita com base em alguns crit√©rios. Esses crit√©rios nos ajudaram a definir essas plataformas e apresentar um resumo detalhado delas para voc√™s. Vamos entender quais s√£o e porque consideramos cada um desses aspectos ao criar uma lista de melhores casas de aposta.

ūüíł Velocidade de pagamento : Esse crit√©rio √© o primeiro que consideramos. Refere-se ao tempo entre a solicita√ß√£o de saque e o recebimento dos valores. Portanto, quanto menor esse tempo, mais bem colocada fica a casa de apostas em nosso ranking. Al√©m disso, se o tempo entre o pedido e o saque for maior do que a m√©dia de mercado, ent√£o a casa de apostas √© exclu√≠da do nosso ranking.

ūüõ°ÔłŹ Licenciamento e legitimidade : Como segunda etapa de an√°lise, passamos para a verifica√ß√£o da licen√ßa da plataforma. Compreendemos que nem sempre uma plataforma que permite pagamentos r√°pidos √© uma escolha segura. Por isso, passamos o pente fino para selecionar apenas as plataformas que tenham licen√ßa ou estejam em processo de licenciamento no mercado. No caso, todas da lista s√£o licenciadas pelo Minist√©rio da Fazenda.

ūüĆü Experi√™ncia do usu√°rio : Como o n√ļmero de casas licenciadas no Brasil supera a marca de 100 e sobe a cada semana, precisamos tamb√©m diferenciar dentre essas quais s√£o as melhores op√ß√Ķes para os jogadores. Nesse sentido, olhamos para a experi√™ncia do usu√°rio. Buscamos as casas de apostas que sejam agrad√°veis para os jogadores, do ponto de vista pr√°tico, do cadastro ao saque. A Betboo, por exemplo, se destaca pelo registro simplificado em um passo, enquanto a bet365 oferece tutoriais para iniciantes.¬†

ūüďĪ Compatibilidade m√≥vel : Outro aspecto importante em nossas an√°lises de casas de apostas melhores para apostar com cadastro √© a funcionalidade m√≥vel. Dessa forma, compreende-se a vers√£o da plataforma para dispositivos m√≥veis. Valorizamos plataformas que disponibilizam aplicativos, mas tamb√©m aquelas que trabalham em vers√£o m√≥vel do pr√≥prio site. Com essa an√°lise, buscamos privilegiar n√£o apenas os apostadores de computador, mas tamb√©m aqueles que apostam pelo celular.

ūüí≥M√©todos de pagamento : Variedade tamb√©m implica na qualidade, principalmente se estamos falando de op√ß√Ķes de pagamento.¬† Uma variedade de m√©todos √© garantia para o apostador de que ele vai encontrar sua op√ß√£o para depositar e sacar. No entanto, em caso de plataformas que oferecem apenas um m√©todo, nos certificamos de que esse m√©todo √© seguro e confi√°vel, antes de listar em nosso ranking.

ūüéČ B√īnus e promo√ß√Ķes : Ainda que a legisla√ß√£o brasileira limite consideravelmente as possibilidades das casas de apostas em rela√ß√£o √†s ofertas de b√īnus e promo√ß√Ķes, sempre h√° uma maneira de agradar o apostador. Por isso, buscamos selecionar as melhores casas em termos de ofertas ap√≥s-cadastro na lei. Como o caso da Brazino777 que oferece giros gr√°tis para quem fizer o KYC. Caso a plataforma n√£o tenha b√īnus, damos especial aten√ß√£o para os recursos que ela oferece, como na Betano e suas fun√ß√Ķes especiais.

ūüŹÜ Variedade de mercados/esportes: Sem d√ļvidas, uma casa de apostas deve oferecer uma variedade grande de op√ß√Ķes para apostas. Afinal, essa √© a fun√ß√£o da plataforma. No entanto, muitas casas acabam se limitando a modalidades mais populares, o que n√£o √© interessante. Por isso, nossa an√°lise tamb√©m considera a quantidade de esportes cobertos, assim como se nas modalidades h√° um bom n√ļmero de op√ß√Ķes para apostas, os conhecidos mercados. O exemplo da SuperBet ilustra bem o nosso crit√©rio, uma vez que ela apoia e supervisiona diversos campeonatos regionais do Brasil.

ūüĒ• Valor das odds : Ir a uma casa de apostas que n√£o investe em boas odds √© como visitar uma padaria onde o p√£o √© ruim. N√£o faz o menor sentido. Por isso, privilegiamos as casas de apostas que sabem como calcular boas odds para seus apostadores. Desde o uso de ferramentas de an√°lise de odds, como a SportRadar da Estrela Bet, at√© mesmo recursos que potencializam as odds. Esse √© o caso, por exemplo, das odds aumentadas da bet365, um recurso que deixa a experi√™ncia de jogo ainda mais completa.

ūüēí Suporte ao cliente : Por fim, mas n√£o menos importante, testamos a funcionalidade do suporte de atendimento ao cliente. N√£o nos interessa trazer aqui casas de apostas que respeitam os seus jogadores. Por isso, fazemos quest√£o de testar o suporte, com perguntas e demandas acerca do uso da plataforma. Al√©m disso, calculamos o tempo m√©dio de espera por uma resposta e tamb√©m a taxa de resolu√ß√£o de problemas. Somente ap√≥s isso √© que damos nosso veredicto de melhores casas de apostas para apostar com o cadastro.

Esses critérios garantem uma avaliação transparente e contextualizada ao cenário regulatório brasileiro de 2025.

Publicidade

Avaliação das plataformas de apostas

As avalia√ß√Ķes das plataformas de apostas s√£o essenciais para ajudar os apostadores a escolherem onde investir seu tempo e dinheiro. Abaixo, apresentamos uma tabela com as pontua√ß√Ķes de avalia√ß√£o de cada plataforma, considerando crit√©rios como experi√™ncia do usu√°rio, velocidade de pagamento, suporte ao cliente e variedade de mercados. Essas notas s√£o baseadas em an√°lises de usu√°rios e especialistas do setor, proporcionando uma vis√£o clara da qualidade de cada plataforma

Publicidade

Notas sobre as avalia√ß√Ķes: ¬†

MrJackbet : Excelente opção para apostadores em busca de torneios estaduais.

SuperBet : Destaca-se pela variedade de promo√ß√Ķes e suporte ao cliente.

Bet365 : Reconhecida globalmente, com uma vasta gama de op√ß√Ķes de apostas e excelente reputa√ß√£o.

Estrela Bet : Boa experi√™ncia do usu√°rio, mas com algumas limita√ß√Ķes em m√©todos de pagamento.

Sportingbet : Freebet para os jogadores que gostam de apostar em futebol gr√°tis.

Betano : Boa variedade de jogos, mas com algumas críticas sobre a velocidade de pagamento.

Novibet : Interface amig√°vel, mas com menos op√ß√Ķes de pagamento.

Brazino777 :

VBet : Ofertas limitadas e algumas dificuldades de navegação.

Betboo : Partidas selecionas com odds turbinadas e b√īnus para m√ļltiplas.

Essas avalia√ß√Ķes ajudam a orientar os apostadores na escolha da plataforma que melhor atende √†s suas necessidades e expectativas.

‚Äč‚ÄčO que aconteceu com os b√īnus de cadastro gr√°tis ou de boas-vindas?

A partir de 2025, o b√īnus de cadastro e outras promo√ß√Ķes pr√©-apostas foram banidos por lei no Brasil. A nova regulamenta√ß√£o pro√≠be qualquer oferta que conceda benef√≠cios financeiros antes que o jogador realize um dep√≥sito ou aposta inicial. O governo brasileiro classificou essas promo√ß√Ķes como pr√°ticas de risco por:

Publicidade

Incentivar o cadastro sem compromisso financeiro Criar expectativas irreais de ganhos fáceis Facilitar a exploração de jogadores vulneráveis

Plataformas n√£o regulamentadas que insistem nessas pr√°ticas podem sofrer:

Bloqueio de contas de usu√°rios

Perda de fundos n√£o sacados

Multas de at√© R$5 milh√Ķes

Todos os b√īnus banidos em 2025 no Brasil

Tipo de B√īnus¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Exemplo Anterior Status Legal B√īnus de boas-vindas “Ganhe R$50 ao se cadastrar” ‚ĚĆ Proibido Giros gr√°tis no cadastro “20 rodadas gr√°tis no registro” ‚ĚĆ Banido Free bets sem dep√≥sito “Aposta gr√°tis para novos usu√°rios” ‚ĚĆ Ilegal

Tipos de b√īnus ap√≥s-cadastro ainda permitidos no Brasil

Com a proibi√ß√£o de b√īnus pr√©-dep√≥sito, as plataformas regulamentadas adaptaram-se oferecendo incentivos ap√≥s o primeiro dep√≥sito. Confira os modelos legais e exemplos pr√°ticos de ofertas na nossa lista de melhores plataformas para apostar ap√≥s o cadastro.

Publicidade

✅ Prêmios para apostas

Os pr√™mios dados ap√≥s uma aposta ainda s√£o permitidos pela legisla√ß√£o brasileira.¬† Por exemplo, a promo√ß√£o do tipo ‚Äúaposte R$100 e ganhe R$20″ √© legal, uma vez que n√£o contraria as regras sobre apostas. Dentre as casas de apostas analisadas, podemos ver dois casos desse tipo de b√īnus.¬†

SuperBet : Oferece R$30 em apostas gr√°tis para boletins com m√ļltiplos mercados.

Novibet : Promo√ß√£o “Segunda Chance” devolve 100% de uma aposta perdida (at√© R$100) como cr√©dito.

✅  Programas de fidelidade

Os programas de fidelidade continuam ativos, ainda que estejam impossibilitados de darem prêmios em cima de recargas de depósito. Como os programas de fidelidade contabilizam pontos de apostas já feitas, não afetam a regra determinada pelo Governo Brasileiro. No caso das apostas analistas, exemplos não faltam de plataformas que premiam os apostadores em programa de fidelidade.

Publicidade

‚úÖ Cashback mensal

Do mesmo modo, o cashback segue sendo legal nas casas de apostas licenciadas no Brasil. Afinal, a promo√ß√£o devolve parte do que foi apostado, de modo que n√£o afeta a regra de n√£o incentivar o jogo mediante promo√ß√Ķes. Na nossa lista de melhores casas de apostas como promo√ß√Ķes ap√≥s o cadastro, destacamos muitas que possuem cashback em seus quadros promocionais.

 

Brazino777 : Oferece cashback de 12% sobre perdas líquidas.

SuperBet : Cashback “Mete Brasa” com pr√™mios de at√© R$250.000.

‚úÖ Pagamento antecipado (Cash Out)

Em que pese n√£o seja propriamente uma promo√ß√£o, o pagamento antecipado est√° sendo ofertado pelas plataformas dentro dos quadros de promo√ß√Ķes. Com essa funcionalidade, os apostadores podem retirar as apostas e, consequentemente, os lucros antes do fim do evento. Na bet365, por exemplo, esse √© um recurso muito popular e utilizado por apostadores mais experientes.

Publicidade

‚úÖ Odds melhoradas

Esse segue sendo a melhor promoção para apostadores de casas de apostas. Afinal, sem interferir na regra de promover as apostas, as odds melhoradas são uma excelente alternativa para apostadores que querem aumentar o potencial de retorno de seus palpites. Isso porque, as odds melhoradas, cujo nome pode variar nas casas de apostas, aplicam uma porcentagem em cima do boletim ao seguir as regras da promoção (mornamente, bilhetes acumulados).

 

Bet365 : Aumenta odds em jogos de destaque (ex.: cl√°ssicos regionais).

SuperBet : Promo√ß√£o “SuperSpin” com odds especiais em partidas patrocinadas.

Por que esses b√īnus s√£o permitidos?

Como destacado, a legisla√ß√£o brasileira permite apenas incentivos que n√£o exijam dep√≥sito pr√©vio e estejam vinculados a apostas reais. Al√©m disso, √© proibido a oferta de promo√ß√Ķes que criem expectativas de ganho sem risco financeiro. Com isso, essas promo√ß√Ķes cumprem as regras delimitadas pelo governo e podem ser oferecidas pelas plataformas. Vale destacar que essas regras podem mudar, voltando as casas de apostas a oferecer promo√ß√Ķes de dep√≥sito. Fique de olho na sua plataforma favorita.

Publicidade

FAQ

Como vimos, as casas de apostas licenciadas no Brasil est√£o impossibilitadas de oferecer b√īnus de cadastro para os jogadores. Entretanto, existem diversas outras ofertas dispon√≠veis e novas ofertas est√£o surgindo. Nelas todas, o fato comum √© que o jogador precisa fazer um cadastro para aproveitar. Por isso, fa√ßa seu cadastro e aproveite as promo√ß√Ķes p√≥s-cadastro.

Qual plataforma d√° b√īnus gr√°tis ao se cadastrar?

Nenhuma plataforma licenciada no Brasil oferece b√īnus gr√°tis no cadastro desde 2025. A legisla√ß√£o pro√≠be qualquer benef√≠cio pr√©-dep√≥sito, incluindo cr√©ditos ou giros gr√°tis. Plataformas que ainda anunciam essas ofertas operam fora da regulamenta√ß√£o e representam riscos financeiros.

Publicidade

Qual bet d√° b√īnus de cadastro sem dep√≥sito?

Essa pr√°tica √© ilegal no cen√°rio regulamentado brasileiro. Casas autorizadas como MrJackbet e Estrela Bet s√≥ liberam b√īnus ap√≥s o primeiro dep√≥sito, seguindo a lei. Desconfie de plataformas que insistem nesse modelo.

Qual bet d√° dinheiro no cadastro?

Nenhuma operadora regulamentada oferece dinheiro no cadastro. Plataformas n√£o licenciadas que prometem isso costumam exigir rollover excessivo (ex.: 50x o valor do b√īnus) e bloquear saques por “viola√ß√£o de termos‚ÄĚ.

Publicidade

Jogo com responsabilidade

Apesar da seleção de casas de apostas seguras, é importante que você também faça apostas com segurança. Nesse sentido, o jogo com responsabilidade é seu dever como apostador consciente. Lembre-se de que o entretenimento deve ser uma fonte de diversão e nunca uma fonte de renda. Um apostador responsável é quem:

 

‚úÖ Estabelece limites de tempo e dinheiro antes de jogar

✅ Só aposta com valores que pode perder sem comprometer necessidades básicas

Publicidade

‚úÖ Nunca tenta recuperar perdas com novas apostas

‚úÖ Evita jogar sob estresse emocional (raiva, tristeza, depress√£o)

Precisa de ajuda?

Se você ou alguém que conhece está enfrentando problemas com apostas:

Publicidade

 

ūüďě Ligue para o Disque Jogo Respons√°vel: 136 (Minist√©rio da Sa√ļde)

ūüĆź Acesse: https://www.grupojaonline.com.br e https://jogadoresanonimos.com.br/

Publicidade

Importante:

Plataformas regulamentadas oferecem ferramentas de autoexclusão em seus sites. Use-as para bloquear seu acesso temporária ou permanentemente, se necessário. O jogo é uma forma de entretenimento, não uma fonte de renda. Aposte com consciência.