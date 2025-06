Thunder pode ter mudança para o Jogo 2 das finais da NBA

Após a derrota na abertura das finais da NBA, o técnico do Oklahoma City Thunder, Mark Daigneault, pode promover mudança no time para o Jogo 2. Isso porque, pela primeira vez nos playoffs, o comandante mudou a equipe, mas o resultado não foi bom. Na primeira partida, ele optou por Cason Wallace na escalação inicial, ao invés de Isaiah Hartenstein.

Em entrevista coletiva após o último treino do Oklahoma City Thunder antes do Jogo 2 das finais da NBA, o técnico fez mistério sobre possíveis alterações no time.

“Temos muitas opções que utilizamos quase todas as noites. Se você acompanhou nosso time ao longo da temporada, acho que sabe da nossa flexibilidade. Nunca permanecemos os mesmos. Começamos com a mesma escalação nos playoffs, mas nossa rotação noite após noite nessas séries tem sido muito variável. Portanto, acredito que isso é um ponto forte do nosso time”, avaliou Daigneault.

Vale lembrar que Oklahoma começou muito bem o Jogo 1 contra o Indiana Pacers. No entanto, viu a vantagem de 15 pontos, construída no primeiro tempo, cair. Como resultado, o time de Tyrese Haliburton conseguiu grande virada e largou na frente na grande decisão.

“Gostei de como começamos o jogo e de tudo o que fizemos para construir uma vantagem de 15 pontos. E, mesmo assim, não conseguimos entregar o resultado na reta final. Mas estamos sempre tentando aprender com isso”, concluiu o técnico.

Mesmo vindo do banco, Hartenstein teve boa atuação. Isso porque o pivô flertou com um duplo-duplo ao somar nove pontos e nove rebotes em 17 minutos. Além disso, torcedores do Thunder criticaram Mark Daigneault por suas decisões no Jogo 1. Após a derrota, Hartenstein comentou sobre a mudança no quinteto inicial.

“Conversamos sobre isso e estou aqui para fazer o que for melhor para o time. Confio no Mark e, novamente, acho que funcionou no passado. Cason [Wallace] tem sido incrível durante os playoffs. Ele tem sido incrível desde o começo da temporada regular. Então, não acho que isso tenha contribuído para a nossa derrota. Afinal, nós tínhamos o controle do jogo. A culpa é nossa”, disse o pivô.

Agora, Thunder e Pacers voltam a se enfrentam em Oklahoma, neste domingo (8), a partir de 21h (horário de Brasília). O jogo 2 das finais da NBA terá transmissão da Band, na TV aberta, e da ESPN.

