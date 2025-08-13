Splash Brothers Podcast: Redraft da classe de 2015 da NBA

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?
No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Campos e Leonardo Paglioni fazem o redraft da classe de 2015 da NBA. No recrutamento daquele, o pivô Karl-Anthony Towns foi a primeira escolha. E agora, o pivô do New York Knicks segue como o número 1?
Além de Towns, apenas mais três jogadores de 2015 se tornaram All-Stars na NBA: D’Angelo Russell (2), Kristaps Porzingis (4) e Devin Booker (13). No entanto, apenas o letão foi campeão (224, pelo Boston Celtics).
Booker, aliás, se tornou o maior cestinha da história do Phoenix Suns. Em dez temporadas no Arizona, o craque já anotou 16.452 pontos. Além disso, o camisa 1 tem tudo para aumentar a marca, já que possui contrato com o Suns até 2030. E, dos quatro principais jogadores de sua classe, apenas Booker segue no mesmo time que o selecionou. Por isso, o ala-armador é considerado o grande steal daquele Draft.
O fato é que o recrutamento de 2015 da NBA foi recheado de busts. Ou seja, atletas que fracassaram na liga. Dois deles saíram no top 5: Jahlil Okafor (3) e Mario Hezonja (5). O pivô passou por cinco times em sete temporadas, sem deixar saudades. Já o ala croata não deu certo na NBA, mas se tornou um jogador valorizado no Real Madrid (Espanha), principal clube do basquete europeu.
A lista de busts ainda conta com Willie Cauley-Stein (6), Emmanuel Mudiay (7) e Stanley Johnson (8), entre outros. Ou seja, das oito primeiras escolhas do Draft de 2015, apenas três se firmaram na NBA.
Portanto, confira abaixo o episódio 292 do podcast Splash Brothers, com o redraft da classe de 2015 da NBA.
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA