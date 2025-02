Splash Brothers Podcast – Prêmios da temporada 2024/25 da NBA

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni divulgam seus palpites para os prêmios individuais da temporada 2024/25 da NBA. Quem será o MVP? Nikola Jokic (Denver Nuggets) ou Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)?

Gui e Léo também falam sobre os times da temporada 2024/25 da NBA (ideal e de defesa). Fora da campanha devido a uma trombose no ombro, Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) não atingiu o número mínimo de jogos (65) para concorrer. O jovem astro era nome quase certo, por exemplo, ao time de defesa, e um dos favoritos ao prêmio de defensor do ano. Portanto, sem o francês, a briga está aberta pela honraria.

Além disso, Gui e Léo apresentam mais duas promessas do Draft deste ano. Os analisados da vez são o armador lituano Kasparas Jakucionis, da Universidade de Illinois, e o ala-armador Tre Johnson, da Universidade do Texas. Ambos são cotados para o Top 10 do recrutamento, com potencial, inclusive, de aparecerem entre as cinco primeiras escolhas do Draft 2025.

Portanto, confira o episódio 270 do podcast Splash Brothers, com os palpites para os prêmios da temporada 2024/25 da NBA.

