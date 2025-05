Splash Brothers Podcast – Loteria do Draft 2025 da NBA

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni reagem à Loteria do Draft 2025 da NBA. O convidado do programa é Gabriel Martins, host do podcast Cara dos Sports. O sorteio definiu a ordem em que os times irão escolher os futuros talentos que entrarão na liga na próxima temporada.

Para surpresa geral, o Dallas Mavericks foi o vencedor do sorteio. Afinal, o time texano tinha apenas 1,8% de chances de ganhar a Loteria. Aliás, esta é a primeira vez na história que a franquia fará a primeira escolha do recrutamento.

Dessa forma, o Mavs terá o privilégio de selecionar um talento geracional. Trata-se de Cooper Flagg, da Universidade Duke, unanimidade como pick 1. O ala de 18 anos, aliás, foi eleito o melhor jogador do College na última temporada.

O top 3 do recrutamento conta ainda com San Antonio Spurs e Philadelphia 76ers. Ou seja, os três times que fizeram as piores campanhas de 2025/26 se deram mal no sorteio. Assim, o Utah Jazz ficou com a quinta escolha, o Washington Wizards com a sexta e o Charlotte Hornets com a pick 4.

Portanto, confira o episódio 278 do podcast Splash Brothers, com tudo sobre a Loteria do Draft 2025 da NBA.

