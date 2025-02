Splash Brothers Podcast – Fox no Spurs e LaVine no Kings

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni falam sobre a troca que culminou na ida de De’Aaron Fox para o San Antonio Spurs e Zach LaVine para o Sacramento Kings. O time texano, portanto, adiciona um armador de elite para ajudar o fenômeno Victor Wembanyama. Já o Kings reúne a dupla Lavine e DeMar DeRozan.

O Chicago Bulls, como terceiro time na negociação, recebeu Kevin Huerter, Zach Collins e Tre Jones. Ou seja, finalmente abraçou o processo de reconstrução.

Publicidade

Como ficou a troca

Spurs recebe: De’Aaron Fox (US$34.8 milhões em 2024/25 e US$37.1 milhões em 2025/26) e Jordan McLaughlin (expirante de US$2 milhões)

Kings recebe: Zach LaVine (US$43 milhões em 2024/25 e mais US$94.9 milhões até 2026/27), Sidy Cissoko (expirante de US$1.9 milhão), três picks de primeira rodada: 2025 do Hornets (via Spurs, com proteção top 14), 2027 do Spurs e 2031 do Timberwolves (via Spurs), e três picks de segunda rodada: 2025 do Bulls, 2028 do Nuggets (via Spurs) e a própria escolha de 2028, que volta para Sacramento

Publicidade

Bulls recebe: Zach Collins (US$16.7 milhões em 2024/25 e US$18.1 milhões em 2025/26), Tre Jones (expirante de 9.1 milhões) e Kevin Huerter (US$16.8 milhões em 2024/25 e mais US$17.9 milhões em 2025/26), a própria escolha de primeira rodada de 2025 que estava com o Spurs

Portanto, confira o episódio 267 do podcast Splash Brothers, com a análise sobre Fox no Spurs e LaVine no Kings.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA