Rollover sem mistério: torne as regras suas aliadas

Ao criar uma conta, você pode receber jogo cassino bonus de cadastro, que permitirá que você aprenda mais sobre o funcionamento da plataforma e obtenha seus primeiros ganhos. Esta promoção merece atenção, mas antes de aproveitar essa oferta, é necessário estudar os requisitos do rollover ou as condições para jogar o bônus. Este é um ponto importante que deve ser bem compreendido antes de aproveitar e fazer apostas nos jogos.

Continua após a publicidade

Os requisitos de rollover significam o volume de apostas que você precisa fazer antes de sacar os fundos ou ganhos obtidos com o uso do bônus. Sugerimos que você estude como funciona o rollover, o que é importante levar em consideração e como jogar corretamente o bônus recebido.

Estudo dos requisitos de rollover

Vamos primeiro entender o que é rollover. Este termo refere-se ao volume total de apostas que o jogador deve fazer antes de receber os fundos do bônus em sua carteira. Um exemplo simples: se, após o registro, foi feito um depósito no valor de 20 BRL e o rollover é de x10, será necessário gastar 200 BRL em apostas. Somente após cumprir esse requisito será possível sacar os fundos do bônus recebidos para a conta.

Continua após a publicidade

O uso do rollover em cassinos online é motivado por várias razões:

cumprimento das regras de combate à lavagem de dinheiro;

princípios de jogo responsável;

prevenção de ações fraudulentas relacionadas ao abuso das regras.

Os requisitos do rollover são sempre indicados nas regras do bônus de boas-vindas.

Continua após a publicidade

Como tudo isso funciona?

Para receber o bônus de boas-vindas ao se registrar, algumas plataformas exigem um depósito mínimo. Esse é um requisito obrigatório para o crédito dos fundos de bônus. Se essas condições forem cumpridas, uma determinada porcentagem do valor do depósito será creditada em uma conta adicional. O valor é determinado individualmente por cada plataforma. Na maioria das vezes, pelo primeiro depósito feito, é possível receber um acréscimo de 100% ao valor. Alguns cassinos online oferecem um pacote de bônus de boas-vindas, que se aplica aos primeiros depósitos.

Os fundos adicionais não são creditados na conta principal, mas na conta de bônus. Antes de usá-los, é necessário primeiro cumprir os requisitos de apostas. Esse valor também é determinado pela própria plataforma e, em média, é de x30-x40. Isso significa que, de acordo com esse indicador, é necessário apostar os fundos recebidos tantas vezes. Se esse requisito não for cumprido, não será possível transferir o dinheiro do bônus para a conta real. Além disso, se houver bônus não jogados, o recebimento dos ganhos pode ser recusado.

Continua após a publicidade

Ao jogar o bônus, também existem outros requisitos, a saber:

tipos de entretenimento — em algumas plataformas, o bônus só pode ser jogado em apostas em caça-níqueis, em outras, outros tipos de entretenimento também são considerados;

tempo para jogar — geralmente é limitado e esse parâmetro também é determinado pela própria plataforma, em média, são dados 5 a 7 dias para jogar;

valores das apostas — podem ser indicados nas regras.

Todos esses pontos devem ser levados em consideração para usar o bônus corretamente e jogá-lo. Se os requisitos de rollover não forem cumpridos no prazo determinado, o bônus e os fundos recebidos durante o jogo serão cancelados. Portanto, antes de registrar uma conta, é importante prestar atenção não apenas ao valor do presente de boas-vindas, mas também às condições associadas a ele. O mesmo se aplica a qualquer promoção da plataforma.

Continua após a publicidade

Como acompanhar o progresso do rollover?

Algumas plataformas oferecem funções especiais na conta pessoal. Usando-as, você pode acompanhar o sucesso do rollover. No entanto, isso também pode ser feito por conta própria, usando uma fórmula simples: multiplique o depósito feito pelo wager para entender os requisitos de rollover. Desta quantia, subtraia as apostas já feitas. Assim, você poderá entender quanto ainda precisa jogar.

É importante sempre controlar o rollover para ter certeza de que você consegue cumprir os requisitos dentro do prazo estipulado.

Algumas dicas práticas para cumprir os requisitos de rollover

Já enfatizamos que é muito importante levar isso em consideração. Para que o jogo dos fundos de bônus recebidos pelo registro seja mais eficaz, é necessário:

Continua após a publicidade

escolher valores moderados de apostas — isso permitirá obter mais rapidamente o volume de apostas necessário;

verifique se os jogos selecionados contam para o rollover — as regras podem indicar restrições;

tente escolher jogos ou entretenimentos sobre os quais você tenha uma ideia clara, isso permitirá reduzir os riscos;

lembre-se dos prazos — para poder usar os fundos de bônus, é necessário apostá-los dentro do prazo estabelecido.

O bônus por criar uma conta no site é realmente um presente agradável, que traz muitas vantagens. Mas, para aproveitar todas as suas possibilidades, é necessário não apenas levar em consideração as regras para recebê-lo, mas também cumprir os requisitos de rollover. Isso permitirá que você retire os fundos de bônus de maneira conveniente ou os utilize para novas apostas.