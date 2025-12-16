Quanto de relevância cultural o Bucks perde caso Giannis saia?

Alguns jogadores se tornam lendários por suas jogadas geniais em momentos críticos. Porém, há também aqueles jogadores que são maiores do que o próprio esporte, sendo imbatíveis na quadra e verdadeiros campeões fora dela, promovendo mudanças significativas em suas comunidades. Sem dúvidas, Giannis Antetokounmpo, a grande estrela do Milwaukee Bucks, pertence ao segundo grupo.

Entenda por que o Bucks (e a cidade) perderiam muito mais do que um bom ala-pivô.

Apostando na comunidade local

Craques como Giannis revitalizam a paixão pelo esporte entre os torcedores, impulsionando os números de audiência e a presença nos estádios.

O herói grego dos Bucks chegou a Milwaukee em 2013, ainda adolescente. Embora já despontasse como uma promessa, ninguém imaginou que Giannis acumularia dois MVPs, trouxesse o primeiro título da NBA em 50 anos e mudasse até mesmo a dinâmica da vida local. Compreensivelmente, os fãs não são os únicos preocupados com a possibilidade de saída de Giannis, embora a conversa sobre sua saída já circule desde 2023.

Giannis não é apenas um jogador brilhante. Com o tempo, ele se tornou um membro ativo e relevante na cidade de Milwaukee, promovendo mudanças sociais e até mesmo no mundo dos negócios. O atleta faz contribuições milionárias para ações filantrópicas locais e constrói casas para os menos favorecidos, além de manter sua própria instituição filantrópica. Não é difícil entender por que todos amam Giannis.

Sua popularidade ainda traz outros benefícios. A cada jogo disputado em casa pelo Milwaukee Bucks, cerca de US$3 milhões entram na economia local, com fãs lotando bares, restaurantes e hotéis, com impactos até no mercado imobiliário. O boom comercial levou à revitalização do centro de Milwaukee, que nunca foi um destino turístico muito procurado, por assim dizer.

Um Astro em movimento

O contrato de Giannis com o Bucks vai até a temporada 2026/27 e o herói grego não esconde suas pretensões de deixar Milwaukee. O atleta disse claramente em entrevista ao Sport24: “Eu não quero estar lá.” Entre os problemas, ele apontou uma falta de “cultura de vitória” na equipe.

Sem dúvida, mesmo para quem olha de fora, há um abismo de qualidade entre ele e os colegas. Boa parte da equipe que conquistou o tão aguardado título da NBA foi vendida a outros times, como Brook Lopez, Khris Middleton e Jrue Holiday. A ciranda de técnicos também é um fator bastante negativo, levando à instabilidade na equipe e a sucessivas derrotas. Mais recentemente, o próprio Giannis desfalcou a equipe após sofrer uma lesão sem contato.

No ponto da carreira em que se encontra, duas vezes MVP e reconhecido internacionalmente, o Greek Freak (como é chamado pelos fãs) pode jogar onde quiser; não precisa estar em um time sem futuro. Apesar do contrato durar até o final da próxima temporada, negociações informais com outros times da liga já estão a pleno vapor, segundo a plataforma ESPN.

Milwaukee sem Giannis

Mais do que um jogador de nível internacional, o Greek Freak se tornou um componente insubstituível, tanto para o Bucks quanto para a cidade. No entanto, como o próprio atleta já deixou suas intenções bem claras, é preciso imaginar um cenário sem ele — e o cenário não é nada animador.

De cara, a saída dele seria um baque para os torcedores e muitos podem perder o interesse pelo time por causa disso. Até porque ele não seria a primeira estrela a sair da equipe, deixando o time campeão completamente descaracterizado. A perda de interesse dos torcedores pode significar menos audiência, estádios vazios e, consequentemente, menos movimento na cidade.

Os mais desesperados dizem que este será o “dia do juízo final”. Parece consenso que os Bucks devem construir uma equipe melhor em torno da sua maior estrela, se quiser mantê-la por mais tempo. Muitos temem que o impacto da perda de audiência e de verba publicitária possa ser devastador para a equipe, atirando-a no esquecimento por mais 50 anos.

Próximas Jogadas

Aos 31 anos, Giannis já começa a pensar em sua aposentadoria. O jogador planeja encerrar suas atividades aos 36 anos, deixando pouco tempo para vencer mais um campeonato. O Greek Freak tem sede (e pressa) de vitória, enquanto o time que lhe deu origem parece estar caminhando para trás.

No entanto, ainda é possível reconquistar o maior astro que o Bucks já teve nas últimas décadas, caso a direção da equipe consiga montar um elenco à altura. Negociar seus melhores jogadores em busca de lucro imediato mina a capacidade da equipe de continuar vencendo, como demonstram os resultados.

Por outro lado, não faltam equipes fortes flertando com o jogador. Dentre os possíveis destinos, constam San Antonio Spurs, LA Lakers e Cleveland Cavaliers. De qualquer forma, Giannis já construiu um legado inesquecível na cidade que o viu nascer como atleta.