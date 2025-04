Portugal: A próxima capital dos jogos de eSports e da cultura gaming!

Nos últimos anos, a comunidade Gaming tem aumentado de uma forma brusca em todo o mundo, com cada vez mais participantes em diversas vertentes. Esse facto é evidente nas casas de apostas online, onde, por exemplo, o VerdeCasino oferece inúmeras opções de mercados para vários eventos eGaming no panorama internacional.

O nosso país, Portugal, tem conseguido afirmar-se nesta realidade recente, tornando-se um dos países emergentes nos eSports e na cultura Gaming. Mas o que será que torna Portugal um dos melhores destinos para este mercado? Com este artigo, vamos explorar os principais fatores que estão a impulsionar o crescimento desta comunidade em Portugal.

Aumento da comunidade

Sempre foi evidente que Portugal tinha uma forte comunidade de jogadores e apoiantes dos jogos de entretenimento online. No entanto, com a democratização da internet e maiores acessibilidades a novas tecnologias, essa cultura gaming foi crescendo ainda mais no país. Atualmente, temos de destacar as competições nacionais e internacionais, que têm conseguido atrair cada vez mais público e novos talentos para a modalidade. Os jogos com maiores fãs e adeptos em Portugal são:

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO);

League of Legends;

EA Sports FC (antigo FIFA);

Eventos e competições de esports em Portugal

Marcas e patrocinadores têm desempenhado um papel fundamental para este crescimento dos eSports e da cultura Gaming, onde se tem sentido um forte investimento por parte de marcas de renome nacional e internacional. Essa injeção de capital em diversas áreas do eGaming proporciona a realização de eventos de grande escala, com competições mundiais a acontecerem em Portugal, incluindo:

MEO XL Games World : Um dos maiores eventos de Gaming e eSports do país, com torneios, exposições e oportunidades de networking;

: Um dos maiores eventos de Gaming e eSports do país, com torneios, exposições e oportunidades de networking; Lisbon Games Week : Uma feira anual, que celebra a cultura Gaming e tem vindo a atrair cada vez mais visitantes e expositores internacionais;

: Uma feira anual, que celebra a cultura Gaming e tem vindo a atrair cada vez mais visitantes e expositores internacionais; BLAST Pro Series Lisbon : Um dos mais prestigiados torneios de CS:GO, que colocou Portugal no radar das grandes organizações de eSports;

: Um dos mais prestigiados torneios de CS:GO, que colocou Portugal no radar das grandes organizações de eSports; FUT Champions Cup: Um evento dedicado ao EA Sports FC, que reforça a paixão dos portugueses pelo futebol e pelos eSports.

Infraestruturas e apoio do governo

Todas estas competições e eventos não eram possíveis sem infraestruturas de qualidade e um apoio constante do governo português para a evolução deste tipo de entretenimento. Desta forma, nos últimos anos, Portugal sentiu uma melhoria significativa das suas infraestruturas digitais:

Implementação de Internet de alta velocidade ;

; Surgimento e desenvolvimento da rede 5G (reduzida latência);

(reduzida latência); Servidores Locais e Data Centers ;

e ; Espaços dedicados ao Gaming e eSports.

Todo este investimento tem permitido que Portugal comece a ser uma grande potência mundial neste mercado online. Além disso, todos estes fatores têm contribuído para que startups de gaming e grandes empresas internacionais se sintam atraídas a investir no nosso país.

Talento nacional no eGaming

Portugal tem sido, desde o aparecimento dos jogos online, uma grande referência a nível de talento individual e de equipas. Nomes como Ricardo ‘Fox’ Pacheco (CS:GO), Rúben ‘Rubinho’ Barbosa (CS:GO) e Diogo ‘Tuga810’ Pombo (FIFA) já representaram o país ao mais alto nível nas mais prestigiadas competições internacionais.

Face a esse rendimento desportivo no mercado do eGaming por parte de jogadores portugueses, muitos clubes desportivos têm criado academias de eSports, o que tem ajudado bastante a profissionalização do setor. Falamos de clubes como Sporting, Benfica, Famalicão, entre outros, que já têm as suas próprias equipas de eSports para serem representados ao mais alto nível nas competições internacionais.

O que esperar do futuro

Com todas estas premissas, o futuro do crescimento dos eSports e da cultura Gaming em Portugal está bem encaminhada, pois tudo indica que será um futuro bastante promissor. À medida que existem cada vez mais investimentos de diferentes entidades e empresas no país, é muito provável que continuemos a evidenciar um crescimento exponencial no número de jogadores profissionais, equipas competitivas e fãs envolventes no mercado.

Por outro lado, também devemos ter em atenção que muitas tecnologias estão a aparecer, como é o caso do desenvolvimento do metaverso e da realidade virtual. Com o tempo, certamente que ambas as tecnologias serão incorporadas na cultura Gaming e devem proporcionar oportunidades para integrar os eSports em diferentes realidades e projetos.

Portugal pode ser a próxima capital do eGaming!

O povo português sempre foi muito trabalhador, principalmente quando se fala de algo que retém o seu interesse. Por isso, certamente que Portugal irá agarrar a oportunidade de se tornar um dos países com maior cultura Gaming, conseguindo atrair novos e melhores investimentos. Para isso, é claro, que a combinação de uma comunidade vibrante, a organização de vários eventos populares, a continuação do crescimento de melhores infraestruturas e o investimento no talento nacional terá um papel fundamental para Portugal continuar a destacar-se no cenário global dos eSports.

Com um futuro brilhante em perspetiva, a única questão que permanece é: que grande avanço se seguirá para Portugal no universo dos eSports? Esta resposta não é fácil de dar, mas pode estar na próxima geração de atletas, nos organizadores e nos investidores que continuarão a impulsionar o desenvolvimento desta indústria no país.