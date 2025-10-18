Podcast Amassando o Aro: Franca campeão

Franca foi campeão do Paulista e o Las Vegas Aces, mais uma vez elas, levaram na WNBA com mais um show de A’ja Wilson! Mas vamos por partes.

Continua após a publicidade

Primeiro no Brasil, tivemos o Franca sendo campeão de mais um Campeonato Paulista de Basquete. Foi o décimo sétimo do time. E não foi com muita dificuldade. Mogi parece ter se esforçado ao máximo no primeiro jogo, mas quando chegou no Pedrocão não teve jeito. Franca jogou como quis, mostrou porque o nível do time que tem e venceu as duas em casa para fechar por 3 a 0. Muito bom ver o Mogi remontado, chegando em mais uma final, mas ainda está um pouco distante para disputar com um dos melhores times do país.

Mas não se viveu só de Paulista masculino com o Franca campeão por aqui, não. O Vasco estreou na Sulamericana e foi melhor que o Bauru. Mas isso não significa muito. Ganhou só a última partida do grupo, com 41 pontos de vantagem, verdade, mas só uma vitória em três jogos fica bem abaixo da expectativa. Segundo time brasileiro a jogar, segundo a cair na fase de grupos. Além disso, claro, tivemos o feminino no paulista, com o começo do segundo turno do campeonato e os playoffs meio que se desenhando.

Continua após a publicidade

Leia mais

Na EuroLeague, tivemos 23 jogos da última quinta-feira, quando gravamos na semana passada, para a quinta desta semana. A adição de três times (dois a mais que no ano passado) fez a liga ter de apertar mais jogos em uma semana. E com algumas surpresas. Primeiro, o Fenerbahçe está longe da forma que apresentou na temporada passada, já o Paris voltou a ter um bom começo de campeonato, vai se firmando como um time competitivo com chance de playoffs. Já os estreantes vão muito bem, obrigado. Dubai, Hapoel e Valencia vão mostrando que tem nível para jogar com os grandes. Yago e Márcio jogaram bem. Pedro ainda não jogou e por onde será que anda o Bruno Caboclo?

E ai sim, temos de falar do Aces. Com dois jogos mais difíceis e dois bem mais tranquilos, o Las Vegas Aces levaram mais um título da WNBA. Quase impossível falar da conquista sem citar A’ja Wilson. O que ela joga! Dominou os jogos, fez um clutch, ganhou mais um MVP e tem apenas 29 anos. Parabéns para o Aces. Agora, é torcer para os times estarem inteiros na próxima temporada e que a CBA seja justa.

Continua após a publicidade

Para fechar falamos do final da novela e a pergunta que todos queriam sabe: quem matou Odete… não! Que time levou Russell Westbrook e impediu de vê-lo no Chinesão. E foi o Sacramento Kings, que vai precisar de cinco bolas em quadra ao mesmo tempo e muita contribuição para o INSS.

Falamos disso, respondemos perguntas da galera, contamos causos e muito mais. Então, não perca tempo e venha com a gente!

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA