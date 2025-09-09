Pelicans surpreende e dá número de Anthony Davis a jogador

Astro deixou o time de New Orleans em 2019 após sete anos

Pelicans Anthony Davis jogador Fonte: Reprodução / X

De acordo com Etienne Catalan, especialista em numeração da NBA, o New Orleans Pelicans deu o antigo número de Anthony Davis a um novo jogador da equipe. Isso porque Trey Alexander vestirá a camisa 23 em 2025/26. O jovem ala-armador fechou um contrato two-way com a franquia para a próxima temporada.

Continua após a publicidade

Então, será a primeira vez que um jogador usará o número que era de Anthony Davis no New Orleans Pelicans desde que o astro deixou o time em 2019. Ou seja, há seis anos, ninguém vestiu a camisa 23 da franquia. Trey Alexander defendeu o Denver Nuggets em 2024/25, mas em 24 jogos, teve menos de cinco minutos de média por partida.

Não havia um motivo aparente para que o Pelicans deixasse de usar o número 23. É verdade que Anthony Davis se tornou ídolo em New Orleans após defender a equipe por sete anos desde que foi selecionado no Draft de 2012. No entanto, só é comum aposentar camisas na NBA após o jogador parar de jogar.

Continua após a publicidade

Davis segue em atividade. Aliás, assim que deixou o Pelicans, ele foi campeão pelo Los Angeles Lakers. Ao lado de LeBron James, faturou o título de 2019/20. Ele ficou seis anos ao todo na equipe da Califórnia até ser envolvido na troca que surpreendeu o mundo da NBA na última temporada. Afinal, foi para o Dallas Mavericks no acordo que levou Luka Doncic ao Lakers.

Leia mais!

Agora, aos 32 anos, o craque vai disputar sua primeira campanha completa pelo Dallas Mavericks. Além disso, estará ao lado da primeira escolha do último Draft: Cooper Flagg. No início da temporada, Davis deve ser a principal referência do time, já que Kyrie Irving não tem prazo para retornar às quadras enquanto se recupera de lesão.

Continua após a publicidade

No Pelicans, por outro lado, Anthony Davis não conseguiu levar o time à disputa do título. Quando chegou à NBA, o Pelicans queria ter o astro como um nome que mudaria os rumos da franquia. Seu impacto, sem dúvidas, foi notório. Entretanto, o mais longe que a equipe chegou sob seu comando foi nas semifinais de conferência em 2018.

Com a camisa do Pelicans, o ala-pivô disputou 466 jogos e só não foi titular em cinco deles. Como resultado, terminou sua trajetória na franquia com médias de 23.7 pontos, 10.5 rebotes e 2.4 toco. Além disso, teve quase 52% de aproveitamento em arremessos de quadra.

Continua após a publicidade

Dessa forma, com o número 23 agora de Trey Alexander após seis anos seu uso, o perfil NBA Central levantou uma questão. Anthony Davis merece ter a camisa aposentada no Pelicans?

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Kawhi Leonard recusou jogar ao lado de LeBron James
Últimas Notícias Thumbnail
Bucks pode enviar Kyle Kuzma em troca
Últimas Notícias Thumbnail
Clippers acerta com quatro reforços para treinos na NBA
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.