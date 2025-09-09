Pelicans surpreende e dá número de Anthony Davis a jogador

De acordo com Etienne Catalan, especialista em numeração da NBA, o New Orleans Pelicans deu o antigo número de Anthony Davis a um novo jogador da equipe. Isso porque Trey Alexander vestirá a camisa 23 em 2025/26. O jovem ala-armador fechou um contrato two-way com a franquia para a próxima temporada.

Continua após a publicidade

Então, será a primeira vez que um jogador usará o número que era de Anthony Davis no New Orleans Pelicans desde que o astro deixou o time em 2019. Ou seja, há seis anos, ninguém vestiu a camisa 23 da franquia. Trey Alexander defendeu o Denver Nuggets em 2024/25, mas em 24 jogos, teve menos de cinco minutos de média por partida.

Não havia um motivo aparente para que o Pelicans deixasse de usar o número 23. É verdade que Anthony Davis se tornou ídolo em New Orleans após defender a equipe por sete anos desde que foi selecionado no Draft de 2012. No entanto, só é comum aposentar camisas na NBA após o jogador parar de jogar.

Continua após a publicidade

Davis segue em atividade. Aliás, assim que deixou o Pelicans, ele foi campeão pelo Los Angeles Lakers. Ao lado de LeBron James, faturou o título de 2019/20. Ele ficou seis anos ao todo na equipe da Califórnia até ser envolvido na troca que surpreendeu o mundo da NBA na última temporada. Afinal, foi para o Dallas Mavericks no acordo que levou Luka Doncic ao Lakers.

Leia mais!

Agora, aos 32 anos, o craque vai disputar sua primeira campanha completa pelo Dallas Mavericks. Além disso, estará ao lado da primeira escolha do último Draft: Cooper Flagg. No início da temporada, Davis deve ser a principal referência do time, já que Kyrie Irving não tem prazo para retornar às quadras enquanto se recupera de lesão.

Continua após a publicidade

No Pelicans, por outro lado, Anthony Davis não conseguiu levar o time à disputa do título. Quando chegou à NBA, o Pelicans queria ter o astro como um nome que mudaria os rumos da franquia. Seu impacto, sem dúvidas, foi notório. Entretanto, o mais longe que a equipe chegou sob seu comando foi nas semifinais de conferência em 2018.

Com a camisa do Pelicans, o ala-pivô disputou 466 jogos e só não foi titular em cinco deles. Como resultado, terminou sua trajetória na franquia com médias de 23.7 pontos, 10.5 rebotes e 2.4 toco. Além disso, teve quase 52% de aproveitamento em arremessos de quadra.

Continua após a publicidade

Dessa forma, com o número 23 agora de Trey Alexander após seis anos seu uso, o perfil NBA Central levantou uma questão. Anthony Davis merece ter a camisa aposentada no Pelicans?

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA