Os melhores videogames da NBA de todos os tempos

O basquete é provavelmente o esporte mais fácil de assistir. Com a pontuação em um ritmo tão rápido, sempre há algo acontecendo para qualquer espectador aproveitar. É ainda melhor sair e jogar de verdade – mas se isso não for possível, sempre há os videogames. Dominados principalmente pelos diversos títulos da NBA, os jogos de basquete sempre proporcionam a mesma descontração de outros eventos esportivos.

Seja você um fã de hiper-realismo, os jogos de basquete abrangem todos os tipos de jogadores. Você pode jogar como superestrelas modernas ou ícones de décadas passadas, mas, independentemente da sua escolha, nunca é um momento ruim para entrar na quadra e levar a bola até a cesta com uma das enterradas mais incríveis que alguém já viu.

Aproveitando o momento do ano da Nintendo, com o lançamento do Nintendo Switch 2, boas sugestões de basquete para o console incluem o atual NBA 2K25, Street Basketball e Mario Slam Basketball. Ou talvez você também goste de títulos de RPG de ação, então vale a pena jogar o game Pokémon™ Legends: Arceus; ou ação-aventura, curtindo The Legend of Zelda: Breath of the Wild; ou ainda algo no gênero corrida, com a boa dica de Mario Kart World, que chega com o novo console da Nintendo. Opções de diversão é o que não faltam!

Para os fãs, há vários aspectos do basquete que precisam ser abordados nos videogames, como uma temporada interessante a um fantasy basketball, passando pela grande variedade de movimentos, enterradas, truques e estilos que os jogadores exibiram e aperfeiçoaram ao longo do tempo. Com tudo isso em mente, existem vários jogos da lendária NBA. Aqui estão os mais notáveis.

NBA 2K25, lançado em setembro de 2024

NBA 2K25 atualizou significativamente o motor de jogo para torná-lo mais realista, aprimorou as estratégias ofensivas e defensivas dos jogadores e adicionou mais de 9.000 movimentos e animações. O sistema ProPLAY da série também foi bastante aprimorado para traduzir os movimentos reais dos jogadores de basquete para o videogame, adicionando até mesmo chutes característicos, únicos para cada jogador. Como se isso não bastasse, NBA 2K25 reformulou seu motor de drible pela primeira vez em 15 anos, proporcionando movimentos muito mais precisos e qualidades imersivas.

NBA Street Vol. 2, uma continuação amada e magistral

O auge da série cult favorita da NBA Street, Vol. 2, chegou em abril de 2003. Em vez de um cenário típico de arena, NBA Street faz jus ao seu título, levando os jogadores ao mundo do jogo de rua três contra três. Apesar do habitat focado nas ruas, o jogo conta com todos os times e jogadores esperados da temporada 2002-2003 da NBA, além de uma seleção de jogadores lendários das décadas anteriores. Curiosamente, o jogo se tornou um item essencial para os fãs fervorosos de Michael Jordan por apresentar três versões da carreira do indiscutível melhor de todos os tempos, permitindo que os jogadores formassem um time composto inteiramente por Jordans.

NBA Jam, um clássico obrigatório para fãs de basquete

O clássico NBA Jam da era do Super Nintendo pode ser considerado um dos melhores jogos de basquete de todos os tempos. Com um sistema de jogo dois contra dois, este jogo simples oferece ação arcade simples, tornando-o infinitamente jogável. Com controles simples, ação rápida e um dos melhores narradores dos games, NBA Jam é um jogo imperdível que os fãs de basquete precisam experimentar.

NBA2K, aquele que deu início a tudo

Com Allen Iverson na capa, este foi o jogo que deu início a tudo para a Visual Concepts e a série NBA2K. Lançado em 1999 para o Sega Dreamcast, a versão inicial da série foi impressionante para a época. Os gráficos e controles de última geração foram elogiados à medida que os videogames de basquete migravam para uma jogabilidade verdadeiramente 3D, em vez de sprites. Sendo o primeiro com seu nome, não é surpresa que NBA 2K tenha suas desvantagens, incluindo a falta de polimento e uma mecânica de lance livre frustrante.

NBA 2K1, um dos jogos de basquete mais bem avaliados de todos os tempos

NBA 2K1 foi o jogo mais inovador de toda a franquia. Foi o primeiro a ter multijogador online e o primeiro a adicionar basquete de rua, incluindo algumas das quadras mais famosas. De um jogo de basquete arcade, ele passou a ser um jogo de simulação completo, com uma variedade de modos de jogo complexos e uma enorme diferença entre o estilo de basquete da NBA e o de rua. Em NBA 2K1, novos desafios, como gerenciar um time e construir uma franquia de sucesso, ganharam destaque em detrimento dos aspectos mais básicos do jogo.

NBA 2K11, a experiência definitiva com Michael Jordan

Quando um jogo traz Michael Jordan na capa, é seguro dizer que os desenvolvedores estão falando sério. A versão de 2011 do NBA 2K provou ser uma favorita instantânea dos fãs, ostentando controles precisos e uma variedade de modos especiais. O maior armador de todos os tempos do esporte não só adorna a capa, como também é uma parte fundamental da jogabilidade. Os jogadores podem reviver muitos dos destaques da longa trajetória de Jordan pelo Chicago Bulls graças ao modo Desafio Jordan. Essencialmente, para os fãs da era Jordan da NBA, este jogo é simplesmente imperdível.

NBA 2K12, um jogo histórico com times lendários

Certamente, o padrão era alto depois de NBA 2K11, mas o 12 conseguiu entregar mais uma obra-prima. Foi o primeiro jogo a apresentar lendas como Kevin Harlan, Clark Kellogg, Steve Kerr e Doris Burke como comentaristas. Com isso, vieram também os replays, os shows do intervalo, ângulos de câmera totalmente personalizáveis ​​e estatísticas durante os jogos. Realmente se tornou o mais próximo possível de um jogo da NBA televisionado.

NBA 2K13

Embora NBA 2K13 não tenha superado os dois títulos anteriores, justificou sua nota 88 no Metacritic ao manter o ritmo do renascimento dos jogos esportivos que estava acontecendo na comunidade gamer ao seu redor. Embora tenha destacado atletas promissores em sua capa, Kevin Durant, Derrick Rose e Blake Griffin, o jogo manteve sua tendência de incluir mais times clássicos. Em NBA 2K13, as equipes de basquete dos EUA das Olimpíadas de 1992 e 2013 foram adicionadas. ​​E quem ficar de olho em descontaços online pode achar uma boa oportunidade para adquirir o jogo.

NBA 2K16, uma experiência refinada de basquete em 2K

O cineasta cult Spike Lee apimentou esta entrada da 2K com seu estilo característico, adicionando outro ângulo ao que desde então provou ser o melhor trabalho da 2K até hoje. Com gráficos e mecânicas de jogo impressionantes para a época, 2K16 foi um deleite para os fãs, mostrando o quão diferentes os jogos de basquete poderiam ser na oitava geração de consoles. Anos depois, o game continua sendo um deleite eficaz que abrange praticamente todos os aspectos do esporte que um jogador poderia almejar – a experiência de jogo ideal.