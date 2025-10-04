Onde assistir pré-temporada NBA: Nuggets x Timberwolves

Times do Oeste estream na pré-temporada da NBA

Onde assistir NBA Nuggets Timberwolves Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir ao jogo entre Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves, válido pela pré-temporada da NBA, neste sábado (4). As equipes se enfrentam na Pechanga Arena, em San Diego, a partir das 22h (horário de Brasília).

Denver Nuggets

O Denver Nuggets chega à pré-temporada com boas mudanças no elenco. No time titular, Michael Porter foi trocado para dar lugar a Cameron Johnson. Além disso, o novo sexto homem do time será Bruce Brown, peça-chave no título de 2023. Por fim, Jonas Valanciunas chega para reforçar a rotação de pivôs.

Pos Jogador Altura Idade
PG Jamal Murray 1,93 28
PG Bruce Brown 1,93 29
PG Jalen Pickett 1,93 25
SG Christian Braun 2,01 24
SG Tim Hardaway Jr. 1,96 33
SG Julian Strawther 2,01 23
SG Curtis Jones (tw) 1,93 24
SG Tamar Bates (tw) 1,96 22
SF Cameron Johnson 2,04 29
SF Peyton Watson 2,03 23
SF Spencer Jones (tw) 1,98 24
PF Aaron Gordon 2,03 30
PF Hunter Tyson 2,03 25
PF DaRon Holmes 2,08 23
C Nikola Jokic 2,11 30
C Jonas Valanciunas 2,13 33
C Zeke Nnaji 2,06 24

Time titular: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic

Minnesota Timberwolves

Atual finalista do Oeste, o Minnesota Timberwolves estreia na pré-temporada com poucas mudanças em seu elenco. Os únicos reforços foram Johnny Juzang e Enrique Freeman, enquanto Joan Beringer e Rocco Zikarsky foram selecionados no Draft. Por outro lado, a saída de Nickeil Alexander-Walker foi a principal baixa.

Pos Jogador Altura Idade
PG Mike Conley 1,85 38
PG Rob Dillingham 1,88 20
PG Donte DiVincenzo 1,94 28
PG Bones Hyland 1,92 25
PG Tristen Newton (tw) 1,96 24
SG Anthony Edwards 1,93 24
SG Terrence Shannon 1,98 25
SG Jaylen Clark 1,96 23
SG Johnny Juzang 2,01 24
SG Jules Bernard 1,98 25
SF Jaden McDaniels 2,06 25
SF Leonard Miller 2,08 21
SF Joe Ingles 2,03 38
PF Julius Randle 2,03 30
PF Enrique Freeman (tw) 2,01 25
C Rudy Gobert 2,16 33
C Naz Reid 2,06 26
C Joan Beringer (tw) 2,11 19
C Rocco Zikarsky 2,21 27

Time titular: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Onde assistir Nuggets e Timberwolves pela pré-temporada da NBA

Onde assistir: NBA League Pass
Data: 04/10/2025
Horário: 22h (horário de Brasília)
Local: Pechanga Arena, San Diego

