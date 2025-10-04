Onde assistir pré-temporada NBA: Nuggets x Timberwolves

Saiba onde assistir ao jogo entre Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves, válido pela pré-temporada da NBA, neste sábado (4). As equipes se enfrentam na Pechanga Arena, em San Diego, a partir das 22h (horário de Brasília).
Denver Nuggets
O Denver Nuggets chega à pré-temporada com boas mudanças no elenco. No time titular, Michael Porter foi trocado para dar lugar a Cameron Johnson. Além disso, o novo sexto homem do time será Bruce Brown, peça-chave no título de 2023. Por fim, Jonas Valanciunas chega para reforçar a rotação de pivôs.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|PG
|Jamal Murray
|1,93
|28
|PG
|Bruce Brown
|1,93
|29
|PG
|Jalen Pickett
|1,93
|25
|SG
|Christian Braun
|2,01
|24
|SG
|Tim Hardaway Jr.
|1,96
|33
|SG
|Julian Strawther
|2,01
|23
|SG
|Curtis Jones (tw)
|1,93
|24
|SG
|Tamar Bates (tw)
|1,96
|22
|SF
|Cameron Johnson
|2,04
|29
|SF
|Peyton Watson
|2,03
|23
|SF
|Spencer Jones (tw)
|1,98
|24
|PF
|Aaron Gordon
|2,03
|30
|PF
|Hunter Tyson
|2,03
|25
|PF
|DaRon Holmes
|2,08
|23
|C
|Nikola Jokic
|2,11
|30
|C
|Jonas Valanciunas
|2,13
|33
|C
|Zeke Nnaji
|2,06
|24
Time titular: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic
Minnesota Timberwolves
Atual finalista do Oeste, o Minnesota Timberwolves estreia na pré-temporada com poucas mudanças em seu elenco. Os únicos reforços foram Johnny Juzang e Enrique Freeman, enquanto Joan Beringer e Rocco Zikarsky foram selecionados no Draft. Por outro lado, a saída de Nickeil Alexander-Walker foi a principal baixa.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|PG
|Mike Conley
|1,85
|38
|PG
|Rob Dillingham
|1,88
|20
|PG
|Donte DiVincenzo
|1,94
|28
|PG
|Bones Hyland
|1,92
|25
|PG
|Tristen Newton (tw)
|1,96
|24
|SG
|Anthony Edwards
|1,93
|24
|SG
|Terrence Shannon
|1,98
|25
|SG
|Jaylen Clark
|1,96
|23
|SG
|Johnny Juzang
|2,01
|24
|SG
|Jules Bernard
|1,98
|25
|SF
|Jaden McDaniels
|2,06
|25
|SF
|Leonard Miller
|2,08
|21
|SF
|Joe Ingles
|2,03
|38
|PF
|Julius Randle
|2,03
|30
|PF
|Enrique Freeman (tw)
|2,01
|25
|C
|Rudy Gobert
|2,16
|33
|C
|Naz Reid
|2,06
|26
|C
|Joan Beringer (tw)
|2,11
|19
|C
|Rocco Zikarsky
|2,21
|27
Time titular: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert
Onde assistir Nuggets e Timberwolves pela pré-temporada da NBA
Onde assistir: NBA League Pass
Data: 04/10/2025
Horário: 22h (horário de Brasília)
Local: Pechanga Arena, San Diego
