OG Anunoby reclama sobre nível em jogo da NBA

O simulador NBA 2k costuma ser alvo de reclamações dos grandes jogadores. Na versão de 2026, não é diferente. Dessa vez, o ala OG Anunoby foi quem questionou o nível dado para ele no jogo que simula a NBA. O astro do New York Knicks recebeu uma nota 87, mas achou que merecia mais.

Continua após a publicidade

A revelação foi feita por Ronnie 2K, diretor de marketing do jogo. De acordo com ele, OG Anunoby reclamou que o simulador valoriza mais atributos ofensivos do que defensivos. Além disso, afirmou que ele deveria ter pelo menos 92 de nível no NBA 2k26.

“Ontem à noite, o Anunoby veio falar comigo e ficou tagarelando por meia hora”, disse o diretor do jogo. “Ele começou a desabafar, dizendo: ‘eu sou 87, mas deveria ser pelo menos 92’. Aliás, ele tinha argumentos de verdade, sentimentos reais. Disse que a gente pende um pouco mais para o lado ofensivo do que defensivo. No entanto, não concordo, acho que a gente equilibra bem. Então, 87 é um ótimo número”.

Continua após a publicidade

É o segundo ano que Anunoby recebe o nível 87 no jogo. Na versão de 2025, ele começou com 86, mas logo ganhou um ponto a mais no overall.

Leia mais!

O ala-pivô do New York Knicks, porém, tem razão ao cobrar mais reconhecimento do jogo da NBA. Isso porque, teve um grande salto na última temporada. Por New York, ele registrou médias de 18 pontos, sendo a melhor marca dele na carreira, além de 4.8 rebotes e 1.5 roubo de bola. Desse modo, uma evolução nos aspectos ofensivos.

Continua após a publicidade

A produtora do jogo, porém, não achou que o salto de OG Anunoby na NBA valeria um nível maior. Apesar disso, ele tem o 48º maior rating do simulador. Além disso, outros grandes nomes também contam com 87 de overall, como Tyrese Maxey, Chet Holmgren, Jimmy Butler e Alperen Sengun.

Anunoby, aliás, é o terceiro melhor jogador do Knicks no simulador da NBA. Os maiores níveis do time de New York no simulador são Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, com 93. Os titulares Mikal Bridges e Josh Hart, por sua vez, contam com 86 e 84, respectivamente.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA