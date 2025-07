O Que É Craps e Como Jogar

Entre em qualquer cassino animado e você provavelmente ouvirá aplausos, palmas e gritos vindo de uma mesa em particular: a mesa de craps. Craps é um dos jogos mais emocionantes e sociais do salão de jogos do cassino, cheio de ação rápida e espírito de equipe. Mas para iniciantes, pode parecer opressor à primeira vista. Com todas as opções de apostas e a gíria especializada, você pode se perguntar: como se joga craps, afinal?

Vamos detalhar passo a passo para que você possa se aproximar da mesa de craps com confiança.

Uma Breve História do Craps

Craps tem uma história longa e fascinante que remonta aos tempos medievais. Historiadores acreditam que o jogo evoluiu de um antigo jogo de dados inglês chamado Hazard, que era popular no século XII. Com o tempo, Hazard viajou para a França, onde evoluiu para uma forma mais simples. Colonos franceses mais tarde trouxeram o jogo para Nova Orleans no início do século XIX. Foi na América que o craps se desenvolveu para a versão moderna que conhecemos hoje: simplificada, energética e carregada de opções de apostas.

Hoje, o craps é um item básico dos cassinos, tanto em locais físicos quanto em plataformas online, onde os jogadores podem desfrutar da emoção dos dados de qualquer lugar.

Os Fundamentos do Craps

Em sua essência, craps é um jogo de dados onde os jogadores apostam no resultado do lançamento ou de uma série de lançamentos de dois dados de seis lados.

Aqui está um rápido resumo:

O objetivo principal é prever qual número ou combinação surgirá quando os dados forem lançados.

Um jogador por vez é o atirador ( shooter ) — a pessoa que rola os dados.

Todos os outros na mesa apostam no resultado do lançamento do atirador.

Embora o layout das apostas possa parecer complexo no início, você pode facilmente começar com apenas algumas apostas simples.

O Fluxo do Jogo

O craps é jogado em rodadas. Veja como uma rodada típica se desenrola:

Lançamento de Saída (Come-Out Roll)

O atirador rola os dados pela primeira vez em uma rodada. Este primeiro lançamento é crucial:

Se o atirador rolar um 7 ou 11 , é uma vitória para os apostadores da Pass Line .

Se o atirador rolar um 2, 3 ou 12 (chamado de “craps”), é uma perda para os apostadores da Pass Line.

Se o atirador rolar 4, 5, 6, 8, 9 ou 10 , esse número se torna o Ponto ( Point ).

A Fase do Ponto (Point Phase)

Se um Ponto for estabelecido, o atirador continua rolando os dados:

O objetivo é rolar o número do Ponto novamente antes de rolar um 7.

Se o atirador rolar o Ponto, as apostas da Pass Line vencem.

Se o atirador rolar um 7 primeiro (“seven out”), as apostas da Pass Line perdem, e a rodada termina.

Apostas Básicas no Craps

Se você é iniciante, concentre-se primeiro em algumas apostas essenciais. Elas são simples e têm algumas das melhores probabilidades para os jogadores.

Aposta Pass Line: A aposta mais básica. Você ganha se o lançamento de saída for 7 ou 11. Você perde se for 2, 3 ou 12. Se um Ponto for definido, você ganha se o Ponto for rolado novamente antes de um 7.

Aposta Don’t Pass: O oposto da Pass Line. Você ganha se o atirador rolar 2 ou 3 no lançamento de saída (12 é um empate, push ). Se um Ponto for definido, você ganha se um 7 vier antes do Ponto.

Aposta Come: Semelhante à aposta Pass Line, mas feita após o lançamento de saída. Funciona como um mini-jogo dentro do jogo.

Aposta Don’t Come: O oposto da aposta Come.



Dica para iniciantes: Comece com as apostas Pass Line e Don’t Pass para se sentir confortável com o ritmo antes de explorar opções mais complexas.

Apostas e Opções Avançadas

Depois de se familiarizar com a jogabilidade básica, você pode começar a explorar a grande variedade de apostas adicionais:

Aposta Odds: Após um Ponto ser estabelecido, você pode fazer uma aposta adicional atrás da sua aposta Pass Line. Esta é uma das melhores apostas no cassino porque não tem vantagem da casa.

Apostas Place: Você pode apostar diretamente em números (como 6 ou 8) sendo rolados antes de um 7.

Aposta Field: Uma aposta de um único lançamento de que o próximo lançamento será um 2, 3, 4, 9, 10, 11 ou 12.

Apostas Proposition: Apostas especiais de um único lançamento no centro da mesa. Têm pagamentos altos, mas geralmente uma vantagem da casa maior.



Layout da Mesa de Craps Explicado

Quando você se aproxima de uma mesa de craps pela primeira vez, ela pode parecer um pouco caótica. Mas, na verdade, é organizada em áreas distintas:

Pass Line / Don’t Pass Line: Onde a maioria dos iniciantes coloca suas apostas.

Come / Don’t Come: Para apostas no meio do jogo.

Field Bets: Apostas fáceis de um único lançamento feitas rapidamente.

Proposition Bets: Apostas mais arriscadas no centro da mesa.

Bom saber: Geralmente, há dois layouts idênticos em cada extremidade de uma mesa de craps para que os jogadores possam alcançar facilmente para fazer suas apostas.

Etiqueta na Mesa de Craps

Craps é um jogo social, e há um código de etiqueta não escrito:

Seja educado e encorajador: É um jogo em grupo, e todos adoram celebrar vitórias juntos.

Use uma mão para lançar os dados: Os cassinos aplicam essa regra para evitar trapaças.

Mantenha os dados acima da mesa: Novamente, isso evita qualquer suspeita de adulteração.

Dê gorjeta aos dealers: Especialmente se você estiver em uma boa sequência.

Curiosidades Sobre o Craps

Apelido: Craps às vezes é chamado de “shooting dice” (lançar dados).

Popularidade Militar: Soldados americanos na Segunda Guerra Mundial adoravam jogar craps durante o tempo livre.

Melhores Probabilidades: Depois das apostas de Odds , as apostas Pass Line e Don’t Pass oferecem algumas das menores vantagens da casa no cassino.

Conclusão

À primeira vista, o craps pode parecer opressor com todas as diferentes apostas e a ação da mesa. Mas em sua essência, é simples: aposte no resultado de um lançamento de dados, torça pelo atirador e aproveite a emoção. Começando com as apostas básicas e aprendendo o fluxo do jogo, você será capaz de se aproximar de uma mesa de craps com confiança — e talvez até se juntar à celebração barulhenta quando o atirador conseguir uma sequência vencedora.

Então pegue algumas fichas, respire fundo e prepare-se para rolar!