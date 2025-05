NBB: Flamengo bate Franca e abre 2 a 1 na semifinal

Com um Ruan dominante no garrafão, Alexey decisivo no último quarto, o Flamengo bateu o Sesi Franca por 86 a 75, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (29), pela semifinal do NBB. Desse modo, a série volta para a Capital do Basquete com o Rubro-Negro em vantagem de 2 a 1 e podendo fechar a semifinal. Já o time do interior paulista vai contar com a pressão da torcida para fazer do Pedrocão um calderão e buscar um novo empate.

Dá para apontar dois jogadores do Flamengo como os melhores da partida, ambos com duplo-duplo. Ruan Miranda foi cestinha da partida, 20 pontos e 11 rebotes, enquanto Alexey apareceu no último quarto, anotou 19 pontos e 12 assistências.

“Sabíamos que seria outro jogo duro e que seria decidido nos detalhes. Principalmente no terceiro quarto, demos muita bobeira nos rebotes, fez com que eles entrassem no jogo de novo. No último quarto, resolvemos esse problema. Tive a felicidade de ter um bom aproveitamento nos arremessos, o Ruan foi super bem no final, Jordan teve momentos ótimos, Gui também, mostrando a força da equipe. É uma vitória importantíssima, mas continuamos precisando vencer três e vamos tentaremos em Franca”, comemorou o armador.

Pelo lado do Sesi Franca, Lucas Dias terminou como cestinha com 17, mas tiveram Didi e David Jackson com 14 cada e Georginho com 13, como pontuadores que chegaram aos dois dígitos.

“A diferença foi no último quarto, no qual cometemos muitos erros defensivos no um contra um, eles tiveram um alto aproveitamento nas bolas de três também. Paramos de ter rebote no ataque, que foi o diferencial para nos manter no jogo no terceiro quarto. Agora, voltando para Franca, mantemos o mesmo objetivo, vamos buscar a vitória lá e podermos voltar aqui no Rio para ter o jogo 5, mantendo os pés no chão”, avaliou o armador francano.

O jogo

O Flamengo tratou de começar criando vantagem no placar. Encabeçado por uma forte atuação do pivô Ruan Miranda dentro do garrafão rival, o Rubro-Negro chegou a abrir oito pontos com o 19 a 11 faltando três minutos. Contudo, uma reação nos momentos finais puxada por Didi e Nathan Mariano, fizeram com que o Sesi Franca terminasse o período na frente, com 25 a 24. Didi Louzada acertou uma bola de três, faltando quatro segundos, que determinou essa rápida virada.

Os experientes Jordan Williams e Gui Deodato chamaram a responsabilidade e anotaram os 19 pontos do Flamengo no quarto, dez e nove, respectivamente. Os dois apresentaram maior volume no jogo fora do perímetro e o restante do elenco Rubro-Negro fez o que precisava no setor defensivo para ir ao vestiário com a vantagem. Seguraram o Sesi Franca nos 14 pontos, ainda que tenham perdido o duelo dentro da zona pintada. O time mandante abriu 39 a 30, mas os visitantes diminuíram o prejuízo com o placar em 43 a 39 no intervalo.

Segundo tempo

O Sesi Franca investiu na força e esperteza de David Jackson, Lucas Dias, Wesley e Georginho dentro do garrafão para criar segundas chances em seus ataques. Somaram dez rebotes ofensivos, com mais seis defensivos, vencendo a batalha nas trincheiras do terceiro quarto por 16 a 8. Lucas Dias teve uma atuação mais contundente no ataque, tal como seus companheiros de rebotes, e anotou sete dos 22 pontos da equipe francana. Ruan continuou forte pelo lado ofensivo do Flamengo, acertando oito de oito pontos tentados, mas o time não converteu de fora e parou nos 17 pontos. Assim, Sesi Franca recuperou a ponta com 61 a 60 nos últimos segundos do quarto.

Não tem como apontar outro nome para desafogar o placar e encaminhar a segunda vitória do Flamengo. Alexey anotou 14 pontos de seus 19 pontos da partida apenas no quarto decisivo. Isso significa a mesma pontuação de todo o time do Sesi Franca na parcial. Além disso, o armador Rubro-Negro deu três assistências, para terminar com duplo-duplo de 12 no total. Ou seja, significa que o time carioca fez ainda mais pontos, precisamente mais 12, aplicando-se, sobretudo, aos rebotes (11 a 2). Alexey se tornou o nome da vitória por ter criado a margem de pontos necessária no período mais importante da partida, aumentando suas credenciais na concorrência do prêmio de MVP do NBB.

