NBB: Corinthians vence Flamengo no Rio e empata série de playoffs

Com intensidade do início ao fim e uma execução tática impecável, o Corinthians conquistou uma vitória fundamental nos playoffs do NBB ao vencer o Flamengo por 90 a 73, nesta terça-feira (13), no Rio de Janeiro. O Alvinegro protagonizou uma atuação irretocável, dominando o jogo em todos os aspectos e deixando claro que lutará com todas as suas forças para chegar à semifinal do NBB 2024/25. Com 1 a 1 na série, os times se enfrentam novamente nesta quinta-feira (15), no mesmo local.

O pivô Victão foi o principal pontuador do Corinthians, com 23 pontos, sendo 15 deles em arremessos do perímetro, onde registrou um aproveitamento de 62,5% (5/8). O armador Elinho registrou outro duplo-duplo, repetindo o que havia feito no primeiro jogo da série, agora com 12 pontos e 13 assistências.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

“A série passa muito por ter foco defensivo. Hoje conseguimos ir bem, sabemos da qualidade ofensiva e pudemos mantê-los nos 73 pontos. A diferença do Corinthians hoje é essa, o foco, muito foco, muita defesa e errar menos. No ataque, pudemos aproveitar um pouco de tudo que eles ofereceram para nós, sem pensar muito, só deixando fluir um pouco o ataque, explorando onde estava a vantagem. Aproveitamos bem isso”, afirmou Victão.

Publicidade

Pelo Flamengo, Shaq Johnson foi o cestinha com 18 pontos. Destaque também para Kayo Gonçalves, que terminou o jogo com 16 pontos e sete rebotes.

Leia mais!

“Você está frustrado. Você tem que ir embora para sua casa triste porque perdeu o jogo, mas com otimismo para o próximo jogo. Não pode ir embora agora com uma carga emocional muito alta, porque você tem de treinar amanhã e tem de pensar que vai ganhar. Já começamos o trabalho agora no vestiário. Vamos ver o vídeo amanhã e vamos ver o que podemos fazer para melhorar o trabalho”, disse o técnico Sergio Hernández.

Publicidade

O jogo

Flamengo e Corinthians protagonizaram um primeiro período eletrizante. Foi uma toma lá, cá dá frenético do perímetro, com os dois times registrando um excelente aproveitamento nas bolas triplas. O Alvinegro fechou com 54,5% (6/11), sendo que Victão foi responsável por quatro delas. O Rubro-Negro alcançou 55,6% (5/9), com duas de Gui Deodato, que começou como titular porque Ruan Miranda ainda não estava 100%. A parcial inicial foi vencida pelo Timão por 26 a 22.

As equipes melhoraram no aspecto defensivo no segundo período, o que, claro, gerou um desconforto maior para os ataques. Apesar disso, o Corinthians foi mais assertivo, com um aproveitamento melhor (59,5%), mesmo com um volume ofensivo menor do que o Flamengo. O Rubro-Negro obteve mais rebotes na tábua de ataque, mas não transformou esse domínio em cestas, anotando apenas 33,3% dos pontos tentados. O Timão fez 22 a 16 na parcial e foi para o intervalo com 10 pontos de vantagem: 48 a 38.

Publicidade

Segundo tempo

Atrás no placar, Sergio Hernández decidiu colocar Ruan Miranda em quadra pela primeira vez. O pivô havia ficado fora do primeiro jogo por causa de um desconforto muscular. A entrada de um jogador de garrafão teve o efeito contrário ao desejado pelo treinador. Lucas Cauê e Du Sommer castigaram o Flamengo na zona pintada e combinaram para 11 pontos no terceiro período. O Corinthians fez 24 a 14 no quarto e foi para os 10 minutos derradeiros com 20 pontos de vantagem: 72 a 52.

O Flamengo tinha de subir correndo uma montanha gigantesca para voltar para o jogo no último período. E isso, claro, se mostrou uma tarefa impossível. Shaq Johnson até liderou uma reação com nove pontos, o Rubro-Negro venceu o quarto (21 a 18), mas não evitou o revés diante do Corinthians. O Alvinegro já conseguiu forçar o jogo 4 e pode até voltar para o ginásio Wlamir Marques com chance de avançar na série.

Publicidade

Pinheiros vence Franca no último segundo e iguala série

Cumprindo o pedido de Vitor Galvani, Pinheiros segura o ataque do Sesi Franca e tem bola vencedora de Pedro Pastre faltando um segundo. Time da capital paulista vence a partida por 71 a 70, mantendo a característica de rebote ofensivo, e força o jogo 4 de volta a seu ginásio. Sesi Franca perdeu nos rebotes, assistências e com erros pontuais nos momentos decisivos.

Agora terá dois dias para rever sua estratégia e contar mais uma vez com a torcida no Pedrocão. Além disso, foi a primeira vitória do time Azul e Preto em três séries de playoffs que as equipes se encontram em toda história do NBB.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA