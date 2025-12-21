NBA: Para analista, Giannis Antetokounmpo não mudaria Warriors

O Golden State Warriors pode tentar a troca de Giannis Antetokounmpo na NBA. Com 15 derrotas em 29 jogos, o time de San Francisco ocupa apenas a oitava posição no Oeste. Desta forma, não está entre os favoritos da Conferência. Então, a ideia é conseguir o astro para impulsionar o elenco.

Continua após a publicidade

O analista Bill Simmons, porém, tem uma opinião polêmica. De acordo com ele, uma troca por Giannis Antetokounmpo não ajudaria o Warriors. Isso porque conseguir o grego custaria diversos ativos do atual elenco. Desse modo, apenas Stephen Curry e o camisa 34 não conseguiriam nada sozinhos.

“Não existe troca que conserte este time. Vamos supor que o Warriors entregue todos os ativos que tem e troque por Giannis. Seria um dos melhores times do Oeste ou não? Eu não faria isso. Digamos que a franquia pudesse trocar Draymond Green, Jimmy Butler e todas as escolhas de Draft por Giannis e Kyle Kuzma. Isso muda alguma coisa? Eu acho que não”, disse Simmons.

Continua após a publicidade

Segundo Jake Fischer, do portal Substack, o Warriors já até teria uma proposta por Giannis Antetokounmpo na NBA. De acordo com ele, a equipe de San Francisco estaria disposta a incluir um de seus astros na negociação. Para ele, o time abriria mão de Draymond Green somente em uma troca pelo astro grego.

“O único jogador na liga pelo qual o Warriors estaria disposto a trocar Draymond Green seria Giannis Antetokounmpo. Só por ele. Então, um pacote com Green, Jonathan Kuminga e Brandin Podziemski seria interessante para o Milwaukee Bucks. Enfim, não acho que Golden State ofereça Draymond, ou até mesmo Jimmy Butler, por ninguém menos que o Giannis”, revelou Fischer.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Para conseguir Giannis, desta forma, o Warriors perderia uma lenda do time. Afinal, Green é o pilar defensivo e a alma do time. Ou seja, fundamental para a dinastia mais recente na liga.

A oferta ainda custaria a base jovem da equipe. Isso porque a proposta sugerida por Fischer ainda teria Brandin Podziemski e Jonathan Kuminga. O primeir virou reserva, enquanto o segundo está fora da rotação de Steve Kerr. Desse modo, Golden State não teria nenhum motivo para não negociá-los. Porém, seria uma estratégia de ‘tudo ou nada’.

Continua após a publicidade

Por fim, o interesse do Warriors surge pelos rumores envolvendo Giannis. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, o grego pediu troca ao Bucks, na última offseason. A preferência do grego seria o New York Knicks, mas Golden State e Miami Heat surgem como destinos prováveis.

Giannis Antetokounmpo, por outro lado, descarta que o rumor. De acordo com o camisa 34, não houve qualquer pedido de troca feito por ele ao Bucks. Portanto, o astro afirma que a única intenção é se recuperar da lesão no tornozelo, para ajudar o time de Milwaukee se reerguer na NBA.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA