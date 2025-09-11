NBA lidera crescimento do basquete no mercado de bet legalizada

O basquete, que há décadas se consolidou como um dos esportes mais acompanhados no mundo, vem ampliando sua influência no Brasil, especialmente no mercado de apostas

Como seria de se esperar, a NBA tem exercido papel central nesse cenário. A liga norte-americana se firmou como o campeonato mais procurado fora do futebol, sustentando o crescimento da modalidade em plataformas de bet legalizada.

Dados recentes mostram que o interesse do público brasileiro por apostas ligadas ao basquete não é pontual. Em dezembro de 2024, a modalidade representou pouco mais de 6% do volume total de apostas, resultado que indica um aumento de mais de 40% em relação ao mês anterior. Esse avanço confirma a bola laranja como segunda principal escolha entre os apostadores, atrás apenas do futebol, que segue concentrando mais de 80% do mercado.

A trajetória de ascensão ocorre em paralelo à regulamentação do setor de apostas no país. Desde janeiro de 2025, a atividade passou a ser permitida apenas em bets legalizadas pelo Ministério da Fazenda, que determinou requisitos como certificação de idoneidade, medidas contra lavagem de dinheiro e uso do domínio “.bet.br”.

Esse processo de legalização reforçou a segurança dos usuários e deu maior previsibilidade ao setor. Enquanto o mercado formal se consolidava, o governo intensificou o combate às operações ilegais.

No primeiro semestre de funcionamento do sistema regulado, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) retirou do ar mais de 18 mil sites de apostas sem licença. A ação, conduzida em parceria com a Secretaria de Prêmios e Apostas, buscou limitar os riscos de golpes e ampliar a proteção aos consumidores.

Nesse ambiente de maior controle, a NBA desponta como referência. Durante a temporada regular, a liga registrou percentuais que chegaram a 22% das apostas em esportes fora do futebol.

O interesse concentra-se em mercados tradicionais como o de vencedor da partida, conhecido como moneyline, e em modalidades como total de pontos e handicap. Esses formatos oferecem alternativas estratégicas que atraem diferentes perfis de apostadores.

A relevância do basquete no Brasil também pode ser explicada pela presença de ídolos globais e pela difusão dos jogos em plataformas digitais, o que amplia o acesso a transmissões em tempo real.

Para o público que acompanha a NBA de forma assídua, a regulamentação das apostas representa a possibilidade de participar desse universo em um ambiente legal e fiscalizado, dentro das regras estabelecidas pelo governo.

Combinando popularidade internacional, estrutura profissional e um modelo de bet legalizada que garante mais transparência, a NBA ajudou a transformar o basquete em uma modalidade em crescimento contínuo nas apostas esportivas brasileiras.

A expectativa é de que, com o fortalecimento das regras e o avanço do mercado regulado, a participação da bola laranja siga aumentando, consolidando-se como alternativa sólida ao domínio histórico do futebol.