NBA: Jonathan Kuminga diverge de médicos no Warriors e não treina

Jonathan Kuminga segue fora do Golden State Warriors por lesão na NBA. De acordo com Anthony Slater, da ESPN, a equipe médica liberou o ala-pivô para participar de treinos após passar por uma ressonância magnética. O jogador, porém, discordou dos médicos e preferiu não retomar as atividades em quadra.

“A ressonância magnética nos joelhos de Jonathan Kuminga não mostrou nada anormal. Então, não há nenhum dano”, informou Slater. “No entanto, ele vem relatando dores há cerca de duas semanas, embora o Warriors esperasse ele de volta aos treinos no fim de semana. Mas, não aconteceu”.

Há duas semanas, Kuminga virou problema no Warriors por conta de uma tendinite nos dois joelhos. A lesão foi identificada na vitória por 125 a 120 para o San Antonio Spurs, no último dia 12. Então, ele precisou sair de quadra e teve apenas 12 minutos de jogo.

As dores vieram em um momento crucial de Kuminga pelo Golden State Warriors na NBA. Isso porque ele teve um bom começo de ano com médias de 17,5 pontos, 7,5 rebotes e 3,5 assistências. Contudo, o desempenho caiu nos sete jogos anteriores à lesão. Ele teve média de 10,6 pontos durante 23,7 minutos em quadra. Além disso, o aproveitamento de cestas de três caiu de 45% para 17,6% no período.

O técnico Steve Kerr, desse modo, optou por tirar Kuminga do time no duelo diante do Spurs. Segundo o treinador, a formação inicial sem o ala-pivô seria mantida. Com isso, os rumores de insatisfação do jogador com o Warriors na NBA voltaram. Este seria, inclusive, um dos motivos para ele passar por cima da recomendação médica.

Segundo Slater, Jonathan Kuminga sente que está sendo novamente usado como bode expiatório no Warriors na NBA.

“Os Warriors entrou em uma sequência ruim (cinco derrotas em sete jogos). O número de turnovers de Kuminga aumentou muito (22 nesse período) e seu desempenho caiu. Buscando soluções para a rotação, Kerr o colocou no banco. Assim, ele reabriu antigas feridas. De acordo com uma fonte da equipe, Kuminga se sente como o bode expiatório de novo”, relatou o jornalista.

Os rumores em relação a Kuminga, portanto, também voltaram a ganhar força na NBA. Segundo Marc Stein, ele é visto como uma das melhores moedas de troca na NBA. Afinal, ele tem um contrato de US$46,8 milhões para as próximas duas campanhas. O detalhe é que o segundo ano é uma opção do time.

“Kuminga só poderá ser trocado a partir de 15 de janeiro, mas não é segredo que a postura do Warriors na offseason foi adotada com uma intenção clara: garantir que o jovem renovasse seu contrato com um valor que lhe permitisse ser negociado. Enfim, ele é uma das melhores moedas de troca da liga”, disse Stein.

