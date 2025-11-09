NBA: Jalen Green vira problema no Suns

Apesar da boa fase na NBA, o Phoenix Suns perdeu o ala-armador Jalen Green para os próximos jogos. Nesse sábado (8), o time do Arizona venceu o Los Angeles Clippers, fora de casa, por 114 a 103. Assim, a equipe conquistou o quarto triunfo nas últimas cinco partidas.

Continua após a publicidade

Mas o camisa 4 jogou apenas seis minutos. Portanto, logo no início do duelo, Jalen Green voltou a sentir dores no músculo posterior da coxa direita. A lesão foi a mesma que tirou o atleta da pré-temporada e do começo da fase regular. Desse modo, o jogador precisou ser amparado por membros do staff do Suns para deixar a quadra.

Agora, a franquia espera o resultado da ressonância magnética para saber da gravidade da lesão. Mas a princípio, o jogador deverá desfalcar o Suns por algumas semanas na NBA. Afinal, em sua primeira lesão na coxa, Green ficou de fora por um mês.

Continua após a publicidade

Em Los Angeles, o Suns jogou completo pela primeira vez na campanha, com Jalen Green vindo de uma grande estreia pelo novo time na NBA. Na última quinta-feira (6), o ala-armador brilhou na vitória sobre o mesmo Clippers (115 a 102). Em 23 minutos, Green se mostrou à vontade em quadra. Desse modo, ele fez 29 pontos e acertou seis bolas de três. Além disso, converteu 50% dos arremessos de quadra (10-20).

Leia mais!

O encaixe imediato com o astro Devin Booker animou Jordan Ott. Segundo o técnico do Suns, Green foi muito bem porque não forçou jogadas. Além disso, o ala-armador foi agressivo (cobrou cinco lances livres) e completou Booker no ataque.

Continua após a publicidade

“Eu acho que Jalen fez um ótimo trabalho, antes de tudo, sem ‘forçar’ o jogo. Isso é bem difícil para um jogador que estava atuando pela primeira vez com os novos colegas. Não só a falta de ritmo é um problema, mas a questão emocional também. Eu sinto que não houve um momento sequer em que jogou fora de suas características”.

“Nós queremos que ele seja sempre agressivo como foi. E também queremos ter um elenco em que todos os jogadores sejam agressivos. Desejamos ter cinco ameaças à defesa em quadra. Então, a gente está em busca de um esquema que deixe todos confortáveis para jogarem assim”, disse Ott.

Continua após a publicidade

Agora, com o desfalque de Jalen Green, o treinador terá uma dúvida para escalar o Suns nas próximas rodadas da NBA. A princípio, o jovem Ryan Dunn e o veterano Royce O’Neale disputam a vaga. O restante do quinteto titular segue o mesmo, com Booker, Grayson Allen, Dillon Brooks e Mark Williams.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA