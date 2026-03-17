NBA: Giannis Antetokounmpo vira mais problema no Bucks

Giannis Antetokounmpo voltou a ser problema para o Milwaukee Bucks na NBA. O camisa 34 deixou a vitória contra o Indiana Pacers no domingo (15) com uma lesão no tornozelo. Desta forma, o astro deve ser avaliado e pode ser desfalque para a sequência da equipe em 2025/26.
A lesão de Giannis Antetokounmpo aconteceu no terceiro quarto do jogo contra o Pacers. Após completar uma enterrada, o astro caiu no chão e sentiu o tornozelo. Ainda assim, ele seguiu por mais duas posses, antes de sair de quadra após cobrar dois lances livres.
Giannis deixou o jogo pelo Bucks com 31 pontos, 14 rebotes e oito assistências em 30 minutos. Desta forma, foi o cestinha da vitória de Milwaukee por 134 a 123.
Após o jogo, o técnico Doc Rivers falou de forma breve sobre a lesão de Antetokounmpo na NBA.
“Meu palpite é que ele hiperestendeu o joelho, mas é apenas um palpite”, disse o técnico do Bucks.
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Giannis Antetokounmpo, por sua vez, disse que queria ter terminado o jogo pelo Bucks na NBA. No entanto, a equipe médica de Milwaukee decidiu poupá-lo dos minutos finais para evitar uma piora na lesão.
“Vou apenas voltar para casa, dormir, ver como me sinto amanhã e tentar levantar alguns pesos”, disse Giannis. “Se eu sentir um pouco de desconforto, veremos o que fazer a partir daí. Porém, no momento, não estou realmente incomodado”.
Por enquanto, o Bucks informou que Giannis é dúvida para o jogo de terça-feira (17) contra o Cleveland Cavaliers. O astro, aliás, foi listado com uma lesão no tornozelo, que deve ser reavaliada antes do próximo duelo.
Vale lembrar que Giannis Antetokounmpo tem acumulado lesões ao longo de 2025/26. Até o momento, o camisa 34 já desfalcou o Bucks em 31 jogos, sendo um recorde pessoal dele na NBA. Antes, o astro havia sofrido duas distensões na panturrilha direita, além de uma torção no tornozelo esquerdo.
A lesão recente acontece em um momento delicado para o Bucks na NBA. Com 28 vitórias e 39 derrotas, a equipe ocupa a 11ª posição do Leste e pode ficar de fora do play-in em 2026. Portanto, Milwaukee espera ter o grego de volta em breve, para contar com seu principal jogador na reta final de fase regular.
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