NBA: Ex-jogador do Knicks vira alvo do Heat

Na busca por um reforço de garrafão para a próxima temporada da NBA, o Miami Heat entrou em contato com um ex-jogador do New York Knicks. De acordo com o jornalista Ira Winderman, do portal Sun Sentinel, o ala-pivô Precious Achiuwa está na mira da equipe da Flórida. O jogador de 25 anos é agente livre irrestrito. Ou seja, pode assinar com qualquer time.

Segundo Winderman, o interesse é mútuo. Vale lembrar que Achiuwa foi a vigésima escolha do Heat no Draft de 2020. No entanto, o nigeriano fez apenas uma campanha em Miami. Em sua estreia na NBA, o ala-pivô teve médias de cinco pontos e 3,4 rebotes, em 61 jogos.

Na offseason de 2021, Precious foi trocado para o Toronto Raptors. Na negociação, o time da Flórida adquiriu o armador Kyle Lowry. No Canada, Achiuwa disputou 153 partidas, 40 delas como titular. Assim, alcançou médias de 8,9 pontos e 6,1 rebotes.

Mas em dezembro de 2023, Achiuwa foi para o Knicks junto com OG Anunoby e Malachi Flynn. Em contrapartida, o Raptors recebeu RJ Barrett, Immanuel Quickley e uma pick de segunda rodada.

Pelo Knicks, o jogador nigeriano que é alvo do Heat disputou 106 jogos na NBA. Suas médias, no período, foram de 7,1 pontos e 6,3 rebotes. No entanto, a equipe novaiorquina não teve interesse em renovar o contrato com o ala-pivô. Para o lugar de Achiuwa, o Knicks assinou com o francês Guerschon Yabusele.

Caso retorne ao Heat, Precious deverá ter espaço com o técnico Erik Spoelstra, que o conhece bem. Para o garrafão, a equipe conta com os intocáveis Bam Adebayo e Kel’el Ware, além do jovem Keshad Johnson. Como pode atuar nas posições 4 e 5, Achiuwa seria o big com mais minutos na segunda unidade.

Hoje, o Heat possui US$186 milhões comprometidos em salários. Portanto, está perto da luxury tax (multa que a NBA aplica às equipes que gastam mais do que um determinado limite – US$187,9 milhões em 2025/26 – no teto salarial). Além disso, a equipe tem 14 jogadores no elenco. Ou seja, ainda resta uma vaga.

No mês passado, o Heat trocou Haywood Highsmith com o Brooklyn Nets para aliviar a folha salarial. Assim, criou uma trade exception no valor do salário do ala de 28 anos (US$5,6 milhões). Agora, a equipe de Miami espera fechar com um reforço para o garrafão, com Achiuwa surgindo como favorito.

