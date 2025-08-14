NBA Europa: Turquia na jogada

A expansão da NBA já não é mais apenas um tema de bastidores entre os dirigentes da liga norte-americana. Ela ganhou forma, projeção internacional e, nos últimos meses, ganhou também um novo protagonista: a Turquia. Em um movimento ousado, a liga estuda lançar oficialmente uma versão europeia do campeonato, com equipes tradicionais do Velho Continente — e a cidade de Istambul aparece no centro do tabuleiro.

O interesse crescente por prognósticos basquetebol, que vai além dos Estados Unidos e se espalha por fóruns e plataformas digitais na Europa e Oriente Médio, é reflexo direto da estratégia de globalização da liga. Apostar em mercados com paixão consolidada pelo basquete — como é o caso da Turquia — não é apenas uma expansão geográfica, mas uma aposta comercial inteligente.

Um projeto com cara de NBA — e passaporte europeu

Segundo o executivo George Aivazoglou, diretor da NBA para Europa e Oriente Médio, a liga tem dialogado com clubes tradicionais turcos, como Fenerbahçe, Galatasaray e Anadolu Efes, sobre uma eventual integração à chamada “NBA Europa”. A proposta, ainda em estruturação, mira entre 14 e 16 franquias espalhadas por cidades como Paris, Londres, Milão, Madrid, Berlim e, agora, Istambul.

A capital turca já possui ginásios com padrão internacional — como a Ülker Sports Arena e o Sinan Erdem Dome —, além de uma base de fãs apaixonada. A liga busca não apenas locais viáveis, mas também clubes com infraestrutura, tradição esportiva e potencial de marketing.

A resistência da EuroLeague e o jogo político nos bastidores

Embora a proposta da NBA entusiasme torcedores e investidores, ela enfrenta oposição direta da EuroLeague, a atual principal competição de clubes do continente. Em entrevistas recentes, dirigentes da EuroLeague classificaram o projeto da NBA como “ameaça estrutural” ao modelo europeu. E com razão: caso grandes clubes optem por migrar, a fragmentação do ecossistema pode ser inevitável.

A NBA, por sua vez, tem adotado um discurso conciliador. Reforça que não pretende substituir a EuroLeague, mas criar uma alternativa complementar — com calendário próprio e padrão de competição inspirado no modelo norte-americano. A governança centralizada, os contratos coletivos de mídia e o marketing global são diferenciais que a NBA acredita poder implantar em solo europeu.

Por que a Turquia?

O posicionamento da Turquia não é apenas geográfico. Ele é esportivo e cultural. O país tem hoje três clubes entre os mais competitivos da Europa, com participações frequentes em finais continentais. O Anadolu Efes, por exemplo, venceu a EuroLeague em 2021 e 2022. O Fenerbahçe foi campeão em 2017, e o Galatasaray, embora mais modesto nos últimos anos, tem uma das torcidas mais numerosas do continente.

Além disso, a NBA observa o mercado turco como ponto estratégico para alcançar também o Oriente Médio, Ásia Central e o norte da África. O país funciona como uma ponte cultural entre Ocidente e Oriente — e seu apelo comercial é inegável.

Investimento bilionário e calendário planejado

Fontes ligadas à NBA indicam que a liga negocia com fundos como JPMorgan e Raine Group, já envolvidos em outras expansões esportivas, para viabilizar o novo torneio. O formato seria semelhante ao da NBA original: temporada regular, playoffs, marketing unificado e, principalmente, sem sistema de rebaixamento — o que atrai investidores em busca de estabilidade.

A expectativa é que a NBA Europa seja lançada oficialmente entre 2027 e 2028. Até lá, cidades como Londres e Paris já se movimentam em infraestrutura. Os London Lions, por exemplo, planejam inaugurar uma nova arena com 10 mil lugares, em moldes similares aos ginásios americanos.

O interesse dos clubes e a cautela dos governos

A adesão dos clubes depende de negociação direta com as entidades nacionais, patrocinadores e, em alguns casos, com os próprios governos. Isso porque haverá necessidade de revisar legislações trabalhistas, regimes fiscais e normas de imigração — especialmente se atletas estrangeiros forem contratados em larga escala.

Na Turquia, os clubes demonstraram entusiasmo, mas esperam o detalhamento do projeto. O Galatasaray já manifestou apoio à ideia e busca parceiros para viabilizar uma possível transição de liga. O governo turco, por sua vez, enxerga a movimentação como oportunidade de projeção internacional, o que pode acelerar a tomada de decisões.

O impacto nos fãs e no mercado

A criação de uma NBA Europa mudaria completamente o panorama do basquete global. Pela primeira vez, fãs europeus poderiam assistir a partidas com padrão NBA em seus próprios países, torcendo por clubes locais em um contexto de elite global. Isso também teria efeitos colaterais positivos: fortalecimento das categorias de base, aumento da audiência e diversificação dos produtos esportivos ofertados pelas franquias.

Para a própria NBA, trata-se de uma jogada com foco no futuro. A internacionalização da marca, iniciada com jogos na China, México e Europa, entra agora em um novo estágio. O objetivo é claro: criar uma rede global de ligas conectadas, capazes de gerar receita, talentos e visibilidade de forma descentralizada.

E o Brasil?

Embora o projeto atual se concentre na Europa, o modelo de franquia global pode inspirar futuras expansões em outros continentes. O Brasil, com tradição no basquete e metrópoles economicamente relevantes como São Paulo e Rio de Janeiro, já entrou no radar da NBA em outras ocasiões.

Caso a NBA Europa seja bem-sucedida, não é improvável imaginar, em um futuro próximo, uma “NBA América do Sul”, com participação brasileira. Isso ampliaria ainda mais a globalização do esporte — e abriria novas portas para atletas, técnicos e clubes brasileiros.

Conclusão

A NBA está prestes a romper fronteiras — literalmente. Com a criação da NBA Europa em andamento e o interesse declarado na Turquia como peça-chave do projeto, o basquete entra em uma nova era. Mais do que um campeonato, trata-se de uma transformação de modelo esportivo, com efeitos diretos na cultura, na economia e no mercado global de entretenimento.

A bola ainda não subiu, mas o jogo já começou. E, ao que tudo indica, a Turquia poderá ser responsável por uma das assistências mais decisivas da história da NBA.