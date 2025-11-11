NBA: Em jogo de recordes, Cade Cunningham comanda Pistons

Líder do Leste, o Detroit Pistons precisou de recordes do astro Cade Cunningham para bater o Washington Wizards na rodada dessa segunda-feira (10) da NBA por 137 a 135 após prorrogação. Como resultado, o time de Detroit chegou a nove vitórias em 11 jogos na nova campanha da liga. Enquanto isso, o Wizards amargou a décima derrota, também em 11 partidas.

Continua após a publicidade

Mas não foi nada fácil para Cade Cunningham. Isso porque o armador teve uma noite muito ruim nos arremessos. Afinal, ele acertou só 14 dos 45 arremessos (recorde da franquia). No entanto, em geral, ele brilhou com 46 pontos, 12 rebotes, 11 assistências e cinco roubos de bola.

O Pistons entrou em quadra com vários desfalques para vencer a sua sexta partida consecutiva na NBA. Sem Tobias Harris, o titular seria Isaiah Stewart, que também se machucou. Além dele, Ausar Thompson ficou de fora. Então, Detroit teve Javonte Green e Ron Holland nas alas.

Continua após a publicidade

Tantas ausências fizeram com que o técnico JB Bickerstaff tivesse de usar ainda mais o seu banco. Assim, sobrou espaço para nomes como Daniss Jenkins e Chaz Lanier. Aliás, Jenkins brilhou no último quarto e foi dele a cesta que levou o jogo para a prorrogação.

O Wizards liderava por 114 a 106 sobre o Pistons, enquanto Cade Cunningham tinha muitos problemas para fazer cestas contra um dos piores times da NBA. Então, ele sofreu uma falta dura de Cam Whitmore. No entanto, a arbitragem marcou um lance normal.

Continua após a publicidade

Leia mais

Cade Cunningham teve de receber atendimento nos vestiários e deixou em dúvida sua volta à quadra. No entanto, a revisão do lance demorou o bastante para que ele pudesse retornar e cobrar os dois lances livres. E, assim, o Pistons começou a cortar a diferença.

Embora o Wizards estivesse com CJ McCollum em grande noite, o Pistons tentava de tudo para seguir com chances. Cunningham fez 11 pontos seguidos para o Pistons, mas McCollum sempre respondia.

Então, quando restavam 14 segundos para o fim do último quarto, McCollum deixou em 126 a 121 em cima do Pistons, praticamente garantindo a segunda vitória do Wizards na atual temporada da NBA.

Continua após a publicidade

Mas foi aí que Jenkins apareceu de vez. Ele acertou uma cesta de três e Cade Cunningham fez falta em Kyshawn George. No entanto, o jovem só fez um dos dois lances livres e a posse voltou para o Pistons. Jenkins recebeu de Cunningham com 1.3 segundo para o fim e converteu outra de três, levando o jogo para os cinco minutos extras.

Prorrogação

Ainda com problemas nos arremessos, Cade Cunningham liderou o Pistons na prorrogação com quatro pontos, enquanto deu passe decisivo para Duncan Robinson virar o placar em 134 a 133. Na sequência, o time de Detroit abriu dois pontos após lance livre de Jalen Duren. Depois, Paul Reed errou os seus dois arremessos da linha, mas sem problemas.

Continua após a publicidade

Apesar de todos os problemas com Cade Cunningham, o Pistons venceu e segue com uma das melhores campanhas da NBA em 2025/26.

Recordes, mas não tão bons assim

Cade Cunningham teve 45 arremessos e fez 46 pontos, mas foi pouco eficiente no total. Isso porque ele errou 31 dos que tentou, a pior marca desde quando a NBA passou a contabilizar isso no total, em 1976/77.

Continua após a publicidade

Foi, ainda, a segunda pior marca na história da liga em aproveitamentos com 45 pontos ou mais (31.1%), superado apenas por James Harden (20.7%) em 2019.

No entanto, Cade Cunningham (12° na carreira) tornou-se o segundo jogador na história do Pistons a fazer um triplo-duplo com 40 pontos ou mais. O outro foi Isiah Thomas.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA