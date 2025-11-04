NBA elege melhores jogadores da segunda semana de temporada

A NBA anunciou nessa segunda-feira (03) que Tyrese Maxey e Shai Gilgeous-Alexander foram eleitos os melhores jogadores da segunda semana da temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O armador do Philadelphia 76ers ganhou o prêmio pela terceira vez na carreira, enquanto o astro do Oklahoma City Thunder levou a honraria pela sétima vez.

Tyrese Maxey, antes de tudo, comandou o Sixers a três vitórias em quatro jogos nos últimos dias. O jovem registrou médias de 33,5 pontos, 5,3 rebotes e 9,8 assistências nesse intervalo. Ele errou só quatro dos 37 lances livres que cobrou nessas partidas e, além disso, distribuiu mais de 3,5 passes decisivos para cada turnover. Os resultados colocaram a equipe, por fim, na liderança do Leste.

O armador vem chamando a atenção não só pela atuação individual, mas pela parceria com o novato VJ Edgecombe. Alguém com quem, aliás, teve uma conexão imediata. “Acho que, antes de tudo, nós temos a mesma natureza competitiva. Depois do nosso primeiro treino, eu fui para casa e disse ao meu pai que todos vão adorar esse garoto. Ele tem uma mentalidade diferente, pois ama trabalhar”, contou Maxey.

Shai Gilgeous-Alexander, por sua vez, liderou o Thunder a triunfos nos últimos quatro jogos da campanha. O atual MVP da liga anotou 28,8 pontos e 6,5 assistências, enquanto cometeu só oito erros de ataque na soma das partidas. Ele acertou mais de 52% dos seus arremessos de quadra e, além disso, não errou nenhum dos 23 lances livres cobrados no período.

As quatro atuações elevaram o ala-armador a 79 atuações seguidas com 20 pontos ou mais. Com isso, ele igualou a terceira maior sequência da história da NBA. O lendário Oscar Robertson também conseguiu a mesma marca na década de 1960. O Thunder, ademais, é o último invicto da temporada após sete jogos e igualou o melhor início de campanha da sua história.

Outras menções

Além de Maxey e Gilgeous-Alexander, outros 11 jogadores foram citados na segunda votação de melhores da semana da NBA. A lista inclui seis atletas já eleitos para All-Star Games na carreira antes.

Jalen Johnson (Hawks), Jaylen Brown (Celtics), Josh Giddey (Bulls), Cade Cunningham (Pistons) e Ryan Rollins (Bucks) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, receberam menções: Alperen Sengun (Rockets), Luka Doncic, Austin Reaves (Lakers), Devin Booker (Suns), Deni Avdija e Jrue Holiday (Blazers).

