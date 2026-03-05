NBA: Desejo de Giannis Antetokounmpo pode atrapalhar Lakers

O astro Giannis Antetokounmpo é um dos principais alvos do mercado da NBA, incluindo times como Los Angeles Lakers, Golden State Warriors e Miami Heat. No entanto, o duas vezes MVP pode desapontar todos eles. Isso porque o jornalista Eric Pincus, do site Bleacher Report, indicou que o grego quer algo diferente para o seu futuro.

De acordo com Pincus, Giannis Antetokounmpo não gostaria de atuar ao lado de um armador que segure muito a bola. Ou seja, um organizador como Luka Doncic.

Além disso, ele teria preferência muito maior por jogar em um time do Leste. Entre eles, o Miami Heat e o New York Knicks.

Embora o Lakers seja um dos principais candidatos em uma troca pelo ala, os desejos de Giannis pode frustrar os sonhos da direção de Los Angeles. Nada é certo, entretanto. Afinal, o grego afirmou várias vezes que quer seguir no Milwaukee Bucks e voltar a ser campeão.

No entanto, o Bucks não oferece a ele um elenco bom o bastante para brigar pelo título da NBA. Vale lembrar que o time caiu na primeira rodada dos playoffs nos últimos três anos e é só o 11° no Leste até aqui em 2025/26.

Giannis Antetokounmpo, todavia, já deu esperanças ao Lakers e outros times da NBA. Apesar de todas as entrevistas indicando que quer ficar no Bucks, ele falou recentemente que não depende só dele para sair.

“Eu quero vencer mais um título. Porém, o mais importante é que eu quero ser campeão com o Bucks. Ainda assim, se isso não estiver em jogo ou nos planos, é quando você pensa: ‘Ok, talvez eu precise mudar de rumo’, porque eu realmente quero ganhar”, disse Giannis Antetokounmpo.

Dias depois, ele reafirmou que existe a chance de deixar o Bucks.

“Não sei se vou sair. Não depende de mim. Se dependesse, talvez eu já tivesse saído”, disse. “Daqui a um ano e meio, quando eu me tornar agente livre aos 32 anos, aí vai depender de mim. Como os americanos dizem, opinião é barata. Por isso, todo mundo tem uma. Neste momento, agora, estou em Milwaukee”.

Por enquanto, não existe nada certo. O Bucks vai mal em 2025/26, enquanto Giannis ainda sonha com um título da NBA, seja pelo time de Wisonsin ou não.

