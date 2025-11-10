NBA: Bucks fica perto de ter Victor Oladipo

O veterano Victor Oladipo pode vestir as cores do Milwaukee Bucks na NBA. De acordo com Jamal Colliers, da ESPN, o ala-armador chegou se juntou ao Wisconsin Herd, equipe afiliada da franquia na G League. Desse modo, ele pode ter a chance de atuar na liga dos EUA após dois anos longe.

Continua após a publicidade

Victor Oladipo chegou ao Herd após troca com o Santa Cruz Warriors. A afiliada do Golden State Warriors o negociou com o time de Wisconsin por uma escolha de primeira rodada no Draft de G League de 2027.

A troca mantém Oladipo na G League. Porém, indica que o ala-armador pode voltar à NBA em contrato com o Milwaukee Bucks. O veterano, aliás, não joga desde a temporada 2022/23, quando vestiu a camisa do Miami Heat. Em 42 jogos, ele teve médias de 10.7 pontos, 3.5 rebotes e três assistências.

Continua após a publicidade

Após a saída do Heat, Oladipo buscou novas chances na NBA. No entanto, os problemas com lesões dificultaram qualquer avanço com alguma franquia e ele não conseguiu mais voltar. Ele, aliás, até cogitou a o fim da carreira, enquanto chegou a trabalhar de comentarista, à espera de um novo contrato.

Nas pré-temporada, porém, Victor Oladipo assinou com o Guangzhou Loong Lions, da liga chinesa. Desse modo, chamou a atenção das franquias dos EUA após boas atuações pela equipe da China diante de times da NBA. Contra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, por exemplo, ele registrou médias de 22 pontos e 3.5 roubos.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Após as atuações, aliás, Oladipo pediu mais uma chance de jogar na NBA. Mesmo aos 33 anos, ele ainda acredita que é capaz de agregar no time que o contratar na liga.

“Sei que já passei por muita coisa e que é preciso tomar uma decisão quando passa por muita coisa. Estou apenas dando o meu melhor. Estou me desafiando todos os dias, vivendo um dia de cada vez e curtindo o momento. Mas, a NBA é onde eu deveria estar. E se a chance surgir, eu estarei pronto. Mas, para ser sincero, já estava pronto antes”, disse Victor Oladipo.

Continua após a publicidade

Victor Oladipo, desse modo, atraiu a atenção de times como o Golden State Warriors e Bucks na NBA. Golden State, assim, o levou à G League. Agora, portanto, o ala-armador poderá tentar uma vaga no elenco de Milwaukee.

Por fim, em dez anos na NBA, Oladipo acumula médias de 16.9 pontos, 4.5 rebotes e 3.9 assistências na carreira.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA