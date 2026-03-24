MVP da NBA 2026: confira os favoritos e odds atualizadas na corrida pelo prêmio

A temporada regular da NBA 2025/26 entra em sua fase mais decisiva, e além da disputa por vagas nos playoffs e no play-in, outra corrida começa a ganhar ainda mais atenção: a do prêmio de MVP (Most Valuable Player).

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Com grandes atuações ao longo do ano, alguns nomes já despontam como favoritos.

E, neste momento da temporada, o cenário aponta para mais uma edição dominada por estrelas internacionais.

Shai lidera a corrida pelo MVP

Atual vencedor do prêmio, Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, aparece novamente como o principal candidato ao MVP.

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O armador vem mantendo números consistentes ao longo da temporada, com médias de mais de 31 pontos por jogo, além de contribuições importantes em assistências e rebotes.

Sua eficiência ofensiva também chama atenção, com aproveitamento acima de 55% nos arremessos.

Nas casas de apostas, Shai aparece como amplo favorito, com odds girando em torno de 1.10, o que indica uma forte probabilidade de conquistar o prêmio novamente.

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Esse tipo de movimentação nas cotações é acompanhado de perto por usuários de bets regulamentadas, especialmente em momentos decisivos da temporada, quando pequenas variações podem indicar mudanças na corrida pelo MVP.

Apesar do favoritismo, o canadense ainda precisa ficar atento ao regulamento da liga. Após perder alguns jogos por lesão no início do ano, ele terá margem reduzida para ausências se quiser continuar elegível ao prêmio.

Luka Doncic cresce na reta final e encosta na liderança

Quem mais ameaça a liderança de Shai é Luka Dončić, agora no Los Angeles Lakers.

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O esloveno vive grande fase e ganhou força na disputa após liderar a equipe em uma sequência positiva de vitórias, incluindo uma atuação impressionante com mais de 60 pontos.

Na temporada, Luka acumula médias superiores a 33 pontos, quase 8 rebotes e mais de 8 assistências por jogo, números que o colocam diretamente na briga pelo prêmio.

As odds para o jogador giram em torno de 9.5, mostrando que ele ainda corre por fora, mas com chances reais de crescer ainda mais na reta final.

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Assim como outros candidatos, Dončić também precisa cumprir o critério mínimo de partidas disputadas.

Com cerca de 49 jogos realizados, ele ainda tem margem, mas não pode se ausentar muitas vezes até o fim da temporada.

Wembanyama ganha força e protagonismo

Outro nome que ganhou destaque na corrida pelo MVP é Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs.

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O jovem pivô segue impressionando com sua versatilidade, dominando tanto no ataque quanto na defesa.

Com médias de 24 pontos, 11 rebotes e cerca de 3 tocos por jogo, ele se consolidou como um dos jogadores mais impactantes da liga.

Mesmo com odds mais altas, na casa de 30.0, o francês aparece como um dos favoritos, principalmente pelo bom desempenho da equipe na conferência oeste e o destaque individual.

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O ponto de atenção, assim como nos demais casos, está na disponibilidade. Wembanyama já perdeu algumas partidas e precisa evitar novas ausências para seguir elegível ao prêmio.

Regra dos 65 jogos pode definir o MVP

Um fator que tem influenciado diretamente a corrida pelo MVP é a regra da NBA que exige um mínimo de 65 jogos disputados para que o jogador possa concorrer a prêmios individuais.

Essa exigência faz com que a disputa vá além do desempenho em quadra. A disponibilidade física dos atletas se tornou um elemento decisivo, principalmente em uma temporada marcada por lesões e gestão de minutos.

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Na prática, isso significa que um jogador pode ter números impressionantes, mas ficar fora da disputa caso não atinja esse número mínimo de partidas.

Corrida pelo MVP promete emoção até o fim

Com a temporada entrando na reta final, a disputa pelo prêmio de MVP da NBA 2026 segue em aberto, mesmo com um favorito claro no momento.

Shai Gilgeous-Alexander lidera, Luka Dončić cresce forte na briga e Wembanyama aparece como um nome capaz de surpreender.

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Ao mesmo tempo, fatores como lesões, sequência de jogos e desempenho coletivo das equipes devem pesar cada vez mais nas próximas semanas.

Com playoffs se aproximando, cada jogo pode ser decisivo, não só para a classificação, mas também para definir quem será o melhor jogador da temporada.

Esse nível de interesse também impulsiona o engajamento em plataformas digitais de entretenimento, incluindo cassinos online, que acompanham o crescimento da audiência de ligas como a NBA ao redor do mundo.