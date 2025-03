Licenciamento de cassinos no Brasil e o que isso significa para apostadores da NBA

Recém regulamentados, os cassinos online representam muito mais que diversão para adultos, mas um novo setor de arrecadação. As empresas geram milhões anualmente aos cofres públicos, investem nas propagandas e arcam com o licenciamento das marcas, agora com uma licença monitorada pelo SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas).

Os torcedores mais entendidos e fieis podem usar seu conhecimento para tentar a sorte nos cassinos online, além de toda a diversão ainda garantem uma porcentagem das marcas envolvidas, assim como no futebol, o basquete é bastante procurado.

A união entre a grande popularidade do basquete e das bets rende valores astronômicos e elevam ainda mais o esporte. No Brasil, vimos o futebol mudar completamente nos últimos anos, graças ao patrocínio das empresas de apostas, uma reviravolta muito positiva para o esporte mais adorado pelos brasileiros.

O basquete não fica de fora, mas com números mais tímidos em solo nacional, diferente do país de origem da NBA que o tem como prioridade. Apesar de menor popular, as transmissões batem recordes e garantem o avanço do marketing por aqui, estamos entre os 3 países onde a NBA é mais popular. O feito tem dois lados: a lucratividade da marca e o interesse do público pelo esporte.

Como a NBA arrecada com as bets

Com regras rígidas que são de conhecimento de todos os torcedores, a NBA conta com patrocínio, mas não permite a divulgação de jogos de azar pelos times e atletas. Por isso, vemos apenas astros do basquete aposentados nas campanhas.

No Brasil, a licença de sua marca e times garante uma porcentagem à National Basketball Association. No início de 2025, foi anunciado o patrocínio dos Playoffs por uma bet, para a divulgação de experiências imersivas para seus usuários, o resultado será uma temporada mais difundida e maior visibilidade, mas também a interação com os apreciadores.

A NBA pode não ser tão lucrativa no Brasil, mas tem conhecimento do grande número de fãs e projeção, assim garante que o basquete se mantenha em alta com ações menores.

Outro lado que se beneficia com a licença das bets é o dos apostadores, que contam com muitas oportunidades para palpitar na NBA. Os cassinos online agora precisam de certificação e contam com um controle rígido, tornando a experiência mais segura para apostar após analisar os dados e estatística de cada time.

Fica a critério do apostador definir a plataforma que supre suas necessidades e verificar se ela possui a licença. Listado aqui estão as empresas já liberadas para atuação no Brasil. O jogo responsável, cadastro no site e declaração de Imposto de Renda são obrigatoriedade para os apostadores, eles também fazem parte da regulamentação e da segurança.

As leis englobam todos os envolvidos, das empresas as marcas licenciadas, com o cumprimento todas as partes tendem a lucrar de alguma forma com os cassinos online, até mesmo nossa amada NBA.