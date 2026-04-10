LeBron James domina e Lakers supera Warriors

Com dois times desfalcados em quadra, LeBron James fez o Los Angeles Lakers prevalecer sobre o Golden State Warriors nessa quinta-feira (9). A vitória foi de suma importância para o time angelino, que segue na luta para manter sua posição no mando de quadra do Oeste. Apesar de equilibrado por pelo menos três quartos, o triunfo foi justo para o time que controlou grande parte da partida.
Bom, LeBron James já deixou claro que não vai se entregar sem luta em 2025/26, e o Lakers x Warriors dessa noite foi mais um exemplo. Desde que as lesões de Luka Doncic e Austin Reaves ocorreram, James teve médias de 28 pontos, 8,5 rebotes e 13 assistências nos duelos em San Francisco e contra o Dallas Mavericks. Um dado curioso é que o net-rating de Los Angeles é de 8.0 quando o astro está na quadra sem a dupla.
Depois do pesadelo que a franquia viveu desde o fatídico jogo contra o Oklahoma City Thunder na semana passada, essa foi a primeira vitória do Los Angeles Lakers. A equipe entrou em quadra caindo para a quinta posição do Oeste, com o triunfo do Houston Rockets, mas recuperou a quarta colocação com a vitória. São 51 triunfos em 80 partidas. Nessa sexta-feira (10) a equipe encara o Phoenix Suns em Los Angeles.
O Golden State Warriors já chegou a partida sabendo seu destino. A equipe será a décima colocada da conferência e precisará vencer dois jogos de play-in fora de casa para se encontrar com o Oklahoma City Thunder na primeira rodada. A campanha é de apenas 37 vitórias em 80 jogos. Também amanhã, e com muitos dos atletas que não jogaram hoje disponíveis, a equipe enfrenta o Sacramento Kings fora de casa.
Escalações
A lista de desfalques do duelo foi enorme.
Golden State poupou jogadores a caminho do back-to-back de amanhã contra o Sacramento Kings. Assim, ficaram fora: Stephen Curry, Kristaps Porzingis, Gui Santos, Will Richard, Quinten Post e Al Horford. Além disso, é claro, Jimmy Butler e Moses Moody estão fora de 2025/26. Então, o time titular de Steve Kerr foi bem alternativo: Brandin Podziemski, De’Anthony Melton, Pat Spencer, Nate Williams e Draymond Green.
Pelo lado de Los Angeles, menos baixas, mas com ainda mais impacto. Afinal, Luka Doncic e Austin Reaves seguem fora com suas duras lesões. Além disso, Marcus Smart e Jaxson Hayes também ficaram de fora. JJ Redick escalou o seguinte quinteto para Lakers x Warriors: LeBron James, Luke Kennard, Jake LaRavia, Rui Hachimura e Deandre Ayton.
Destaques
O primeiro tempo foi bem equilibrado, mesmo com algum controle de Los Angeles. LeBron James estava disposto a mostrar que estava afiado logo de cara, com 12 pontos que incluíram duas bolas triplas. A agressividade do ala liderou o caminho da equipe visitante durante toda a primeira etapa.
Mas Golden State não deixou que o jogo escapasse, sobretudo por conta de uma defesa agressiva que forçou muitos turnovers rivais. Para se ter uma noção, o Lakers cometeu 11 de seus 17 erros ainda no primeiro tempo, incluindo oito no segundo quarto. Foi o pior momento do time visitante do jogo, o que foi muito bem aproveitado pelo Warriors que chegou a liderar por quatro pontos.
Porém, Los Angeles evitou mais erros a partir desse momento, voltou a liderar o placar e soube administrar a vantagem no primeiro tempo. Foi um bom momento para Rui Hachimura e Bronny James. A dupla se combinou bem com LeBron e o Lakers foi para o intervalo vencendo por 53 a 49.
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No começo do terceiro quarto, o feitiço se virou contra o feiticeiro. Agora era Golden State que cometia turnovers demais, sobretudo com Draymond Green, Nate Williams e Pat Spencer. Por outro lado, o Lakers começou a encontrar seus arremessadores com frequência, como por exemplo, Jake LaRavia. Além disso, o pick-and-roll entre Luke Kennard e Deandre Ayton, os fez abrir alguma vantagem.
O Warriors, no entanto, se recusava a desistir. Brandin Podziemski entregou bons minutos no terceiro período, assim como o pivô Charles Bassey, que incomodou muito no garrafão ofensivo.
Mas todos os esforços para estancar a sangria do placar foram em vão. Aliás, vale destacar os jogos ruins de Draymond Green e De’Anthony Melton.
Se os minutos sem LeBron James foram vitais para que o jogo voltasse a estar com uma distância inferior a dez pontos, o camisa 23 resolveu que era hora de acabar com o jogo quando voltou.
LeBron fez seis pontos, quatro em infiltrações e um com uma belíssima enterrada em transição.. Além disso, distribuiu cinco assistências, incluindo uma para Bronny James e muitas sendo para a linha de três pontos. Ele fez 26 pontos no fim do jogo e gerou mais 26 com seus passes. Nick Smith Jr, que ainda não havia entrado em quadra, aproveitou a chance de JJ Redick com quatro bolas triplas no último quarto.
(51-29) Los Angeles Lakers 119 x 103 Golden State Warriors (37-43)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LeBron James
|26
|8
|11
|2
|1
|Deandre Ayton
|21
|5
|1
|0
|1
|Jake LaRavia
|16
|7
|4
|3
|1
|Luke Kennard
|14
|2
|8
|4
|0
|Rui Hachimura
|12
|2
|2
|3
|0
Três pontos: 16/29 (55.2%) / Smith: 4/5
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nate Williams
|17
|4
|3
|0
|0
|Brandin Podziemski
|17
|1
|1
|0
|0
|Charles Bassey
|12
|13
|1
|0
|2
|Pat Spencer
|12
|4
|6
|1
|0
|Malevy Leons
|12
|4
|3
|2
|0
Três pontos: 9/30 (30%) / Williams: 3/6
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers de LeBron James sobre o Warriors, a rodada dessa quinta ainda contou com mais cinco partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros duelos.
(41-39) Miami Heat 114 x 128 Toronto Raptors (45-35)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bam Adebayo
|24
|11
|8
|1
|1
|Davion Mitchell
|15
|3
|11
|0
|0
|Tyler Herro
|15
|4
|4
|0
|0
|Jaime Jaquez Jr.
|15
|2
|4
|0
|0
|Pelle Larsson
|10
|4
|2
|0
|0
Três pontos: 14/35 (40%) / Herro: 3/5
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Ingram
|38
|7
|7
|1
|0
|RJ Barrett
|22
|6
|3
|2
|0
|Collin Murray-Boyles
|17
|8
|1
|2
|1
|Scottie Barnes
|13
|4
|2
|0
|0
|Immanuel Quickley
|11
|3
|4
|1
|0
Três pontos: 13/30 (43.3%) / Quickley: 3/7
(31-49) Chicago Bulls 119 x 108 Washington Wizards (17-63)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tre Jones
|31
|6
|3
|1
|0
|Collin Sexton
|27
|3
|2
|3
|0
|Leonard Miller
|26
|11
|3
|1
|1
|Patrick Williams
|15
|8
|4
|1
|1
|Yuki Kawamura
|6
|4
|4
|0
|0
Três pontos: 9/30 (30%) / Williams: 3/6
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Will Riley
|23
|9
|7
|3
|3
|Julian Reese
|16
|15
|1
|0
|2
|Leaky Black
|14
|9
|0
|2
|1
|Anthony Gill
|14
|3
|3
|1
|1
|Justin Champagnie
|11
|8
|2
|0
|0
Três pontos: 10/38 (26.3%) / Carrington: 4/7
(19-61) Indiana Pacers 123 x 94 Brooklyn Nets (20-60)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Obi Toppin
|26
|9
|3
|0
|0
|Micah Potter
|18
|14
|2
|0
|0
|Ethan Thompson
|15
|7
|6
|0
|1
|Jarace Walker
|14
|9
|8
|2
|1
|Jay Huff
|14
|7
|3
|0
|3
Três pontos: 8/31 (25.8%) / Thompson: 3/7
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|EJ Liddell
|26
|10
|1
|0
|0
|Ben Saraf
|19
|5
|6
|0
|1
|Tyson Etienne
|14
|5
|4
|0
|0
|Malachi Smith
|11
|8
|6
|0
|0
|Trevon Scott
|11
|8
|1
|1
|2
Três pontos: 8/38 (21.1%) / Liddell: 3/6
(54-26) Boston Celtics 106 x 112 New York Knicks (52-28)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jayson Tatum
|24
|13
|8
|1
|1
|Payton Pritchard
|23
|3
|6
|0
|0
|Baylor Scheierman
|20
|4
|0
|0
|0
|Neemias Queta
|10
|10
|2
|2
|0
|Nikola Vucevic
|10
|5
|2
|0
|0
Três pontos: 16/43 (37.2%) / Scheierman: 6/7
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Josh Hart
|26
|1
|3
|1
|0
|Jalen Brunson
|25
|1
|10
|0
|0
|Karl-Anthony Towns
|16
|12
|4
|2
|0
|O.G Anunoby
|13
|4
|1
|2
|0
|Mikal Bridges
|10
|2
|6
|0
|0
Três pontos: 15/35 (42.9%) / Hart: 5/7
(43-37) Philadelphia 76ers 102 x 113 Houston Rockets (51-29)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|23
|3
|5
|0
|0
|V.J Edgecombe
|21
|6
|8
|2
|0
|Quentin Grimes
|20
|2
|0
|1
|0
|Kelly Oubre Jr.
|16
|4
|1
|3
|1
|Andre Drummond
|5
|15
|5
|1
|1
Três pontos: 11/32 (34.4%) / Maxey: 5/10
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|29
|7
|5
|0
|0
|Amen Thompson
|19
|5
|4
|3
|0
|Jabari Smith Jr.
|19
|5
|0
|0
|1
|Tari Eason
|15
|8
|2
|2
|0
|Josh Okogie
|9
|11
|2
|1
|0
Três pontos: 11/32 (34.4%) / Durant: 3/6