LeBron James domina e Lakers supera Warriors

Com dois times desfalcados em quadra, LeBron James fez o Los Angeles Lakers prevalecer sobre o Golden State Warriors nessa quinta-feira (9). A vitória foi de suma importância para o time angelino, que segue na luta para manter sua posição no mando de quadra do Oeste. Apesar de equilibrado por pelo menos três quartos, o triunfo foi justo para o time que controlou grande parte da partida.

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Bom, LeBron James já deixou claro que não vai se entregar sem luta em 2025/26, e o Lakers x Warriors dessa noite foi mais um exemplo. Desde que as lesões de Luka Doncic e Austin Reaves ocorreram, James teve médias de 28 pontos, 8,5 rebotes e 13 assistências nos duelos em San Francisco e contra o Dallas Mavericks. Um dado curioso é que o net-rating de Los Angeles é de 8.0 quando o astro está na quadra sem a dupla.

Depois do pesadelo que a franquia viveu desde o fatídico jogo contra o Oklahoma City Thunder na semana passada, essa foi a primeira vitória do Los Angeles Lakers. A equipe entrou em quadra caindo para a quinta posição do Oeste, com o triunfo do Houston Rockets, mas recuperou a quarta colocação com a vitória. São 51 triunfos em 80 partidas. Nessa sexta-feira (10) a equipe encara o Phoenix Suns em Los Angeles.

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O Golden State Warriors já chegou a partida sabendo seu destino. A equipe será a décima colocada da conferência e precisará vencer dois jogos de play-in fora de casa para se encontrar com o Oklahoma City Thunder na primeira rodada. A campanha é de apenas 37 vitórias em 80 jogos. Também amanhã, e com muitos dos atletas que não jogaram hoje disponíveis, a equipe enfrenta o Sacramento Kings fora de casa.

Escalações

A lista de desfalques do duelo foi enorme.

Golden State poupou jogadores a caminho do back-to-back de amanhã contra o Sacramento Kings. Assim, ficaram fora: Stephen Curry, Kristaps Porzingis, Gui Santos, Will Richard, Quinten Post e Al Horford. Além disso, é claro, Jimmy Butler e Moses Moody estão fora de 2025/26. Então, o time titular de Steve Kerr foi bem alternativo: Brandin Podziemski, De’Anthony Melton, Pat Spencer, Nate Williams e Draymond Green.

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Pelo lado de Los Angeles, menos baixas, mas com ainda mais impacto. Afinal, Luka Doncic e Austin Reaves seguem fora com suas duras lesões. Além disso, Marcus Smart e Jaxson Hayes também ficaram de fora. JJ Redick escalou o seguinte quinteto para Lakers x Warriors: LeBron James, Luke Kennard, Jake LaRavia, Rui Hachimura e Deandre Ayton.

Destaques

O primeiro tempo foi bem equilibrado, mesmo com algum controle de Los Angeles. LeBron James estava disposto a mostrar que estava afiado logo de cara, com 12 pontos que incluíram duas bolas triplas. A agressividade do ala liderou o caminho da equipe visitante durante toda a primeira etapa.

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Mas Golden State não deixou que o jogo escapasse, sobretudo por conta de uma defesa agressiva que forçou muitos turnovers rivais. Para se ter uma noção, o Lakers cometeu 11 de seus 17 erros ainda no primeiro tempo, incluindo oito no segundo quarto. Foi o pior momento do time visitante do jogo, o que foi muito bem aproveitado pelo Warriors que chegou a liderar por quatro pontos.

Porém, Los Angeles evitou mais erros a partir desse momento, voltou a liderar o placar e soube administrar a vantagem no primeiro tempo. Foi um bom momento para Rui Hachimura e Bronny James. A dupla se combinou bem com LeBron e o Lakers foi para o intervalo vencendo por 53 a 49.

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No começo do terceiro quarto, o feitiço se virou contra o feiticeiro. Agora era Golden State que cometia turnovers demais, sobretudo com Draymond Green, Nate Williams e Pat Spencer. Por outro lado, o Lakers começou a encontrar seus arremessadores com frequência, como por exemplo, Jake LaRavia. Além disso, o pick-and-roll entre Luke Kennard e Deandre Ayton, os fez abrir alguma vantagem.

O Warriors, no entanto, se recusava a desistir. Brandin Podziemski entregou bons minutos no terceiro período, assim como o pivô Charles Bassey, que incomodou muito no garrafão ofensivo.

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Mas todos os esforços para estancar a sangria do placar foram em vão. Aliás, vale destacar os jogos ruins de Draymond Green e De’Anthony Melton.

Se os minutos sem LeBron James foram vitais para que o jogo voltasse a estar com uma distância inferior a dez pontos, o camisa 23 resolveu que era hora de acabar com o jogo quando voltou.

LeBron fez seis pontos, quatro em infiltrações e um com uma belíssima enterrada em transição.. Além disso, distribuiu cinco assistências, incluindo uma para Bronny James e muitas sendo para a linha de três pontos. Ele fez 26 pontos no fim do jogo e gerou mais 26 com seus passes. Nick Smith Jr, que ainda não havia entrado em quadra, aproveitou a chance de JJ Redick com quatro bolas triplas no último quarto.

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(51-29) Los Angeles Lakers 119 x 103 Golden State Warriors (37-43)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 26 8 11 2 1 Deandre Ayton 21 5 1 0 1 Jake LaRavia 16 7 4 3 1 Luke Kennard 14 2 8 4 0 Rui Hachimura 12 2 2 3 0

Três pontos: 16/29 (55.2%) / Smith: 4/5

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Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Nate Williams 17 4 3 0 0 Brandin Podziemski 17 1 1 0 0 Charles Bassey 12 13 1 0 2 Pat Spencer 12 4 6 1 0 Malevy Leons 12 4 3 2 0

Três pontos: 9/30 (30%) / Williams: 3/6

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Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de LeBron James sobre o Warriors, a rodada dessa quinta ainda contou com mais cinco partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros duelos.

(41-39) Miami Heat 114 x 128 Toronto Raptors (45-35)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 24 11 8 1 1 Davion Mitchell 15 3 11 0 0 Tyler Herro 15 4 4 0 0 Jaime Jaquez Jr. 15 2 4 0 0 Pelle Larsson 10 4 2 0 0

Três pontos: 14/35 (40%) / Herro: 3/5

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Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 38 7 7 1 0 RJ Barrett 22 6 3 2 0 Collin Murray-Boyles 17 8 1 2 1 Scottie Barnes 13 4 2 0 0 Immanuel Quickley 11 3 4 1 0

Três pontos: 13/30 (43.3%) / Quickley: 3/7

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(31-49) Chicago Bulls 119 x 108 Washington Wizards (17-63)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK Tre Jones 31 6 3 1 0 Collin Sexton 27 3 2 3 0 Leonard Miller 26 11 3 1 1 Patrick Williams 15 8 4 1 1 Yuki Kawamura 6 4 4 0 0

Três pontos: 9/30 (30%) / Williams: 3/6

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK Will Riley 23 9 7 3 3 Julian Reese 16 15 1 0 2 Leaky Black 14 9 0 2 1 Anthony Gill 14 3 3 1 1 Justin Champagnie 11 8 2 0 0

Três pontos: 10/38 (26.3%) / Carrington: 4/7

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(19-61) Indiana Pacers 123 x 94 Brooklyn Nets (20-60)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Obi Toppin 26 9 3 0 0 Micah Potter 18 14 2 0 0 Ethan Thompson 15 7 6 0 1 Jarace Walker 14 9 8 2 1 Jay Huff 14 7 3 0 3

Três pontos: 8/31 (25.8%) / Thompson: 3/7

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Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK EJ Liddell 26 10 1 0 0 Ben Saraf 19 5 6 0 1 Tyson Etienne 14 5 4 0 0 Malachi Smith 11 8 6 0 0 Trevon Scott 11 8 1 1 2

Três pontos: 8/38 (21.1%) / Liddell: 3/6

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(54-26) Boston Celtics 106 x 112 New York Knicks (52-28)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 24 13 8 1 1 Payton Pritchard 23 3 6 0 0 Baylor Scheierman 20 4 0 0 0 Neemias Queta 10 10 2 2 0 Nikola Vucevic 10 5 2 0 0

Três pontos: 16/43 (37.2%) / Scheierman: 6/7

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Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Hart 26 1 3 1 0 Jalen Brunson 25 1 10 0 0 Karl-Anthony Towns 16 12 4 2 0 O.G Anunoby 13 4 1 2 0 Mikal Bridges 10 2 6 0 0

Três pontos: 15/35 (42.9%) / Hart: 5/7

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(43-37) Philadelphia 76ers 102 x 113 Houston Rockets (51-29)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 23 3 5 0 0 V.J Edgecombe 21 6 8 2 0 Quentin Grimes 20 2 0 1 0 Kelly Oubre Jr. 16 4 1 3 1 Andre Drummond 5 15 5 1 1

Três pontos: 11/32 (34.4%) / Maxey: 5/10

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Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 29 7 5 0 0 Amen Thompson 19 5 4 3 0 Jabari Smith Jr. 19 5 0 0 1 Tari Eason 15 8 2 2 0 Josh Okogie 9 11 2 1 0

Três pontos: 11/32 (34.4%) / Durant: 3/6