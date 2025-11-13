Kon Knueppel lidera corrida para Calouro do Ano da NBA

Kon Knueppel ganhou força na disputa pelo Calouro do Ano da NBA. Após grande semana pelo Charlotte Hornets, o novato salto de sexto para primeiro na corrida pelo prêmio. Então, a quarta escolha do Draft está à frente de grandes nomes da classe, como Cooper Flagg, VJ Edgecombe e Cedric Howard.

O salto de Kon Knueppel aconteceu após ele acumular grandes atuações pelo Hornets. Em um time que tem dado espaço para novatos, o camisa 7 acumula média de 32.2 minutos por jogo e tem mostrado um arremesso fenomenal, além de versatilidade e liderança em quadra.

O arremesso, aliás, é o ponto forte do calouro do Charlotte Hornets. Nos dez primeiros jogos da carreira na NBA, Knueppel se tornou o primeiro na história a registrar pelo menos 150 pontos e 30 cestas do perímetro. Por enquanto, inclusive, são 32 arremessos de três, com ele sendo projetado para superar o recorde de novato em uma temporada no quesito, que no momento é de Keegan Murray (206).

O momento de Knueppel tem motivado elogios de jogadores e analistas da NBA. O técnico Charles Lee, por exemplo, destacou a facilidade do camisa 7 em realizar qualquer função, seja no ataque ou na defesa.

“Kon Knueppel continua sendo ele mesmo, evoluindo a cada dia”, disse o técnico do Hornets. “Os confrontos que ele tem na defesa, com diferentes coberturas, tem ampliado o seu jogo neste lado da quadra. No ataque, enquanto isso, ele quer participar de tudo e impactar o jogo de todas as formas possíveis”.

Com a liderança no ranking, Kon Knueppel, por enquanto, supera grandes nomes na disputa pelo prêmio de Calouro do Ano da NBA. O segundo colocado é Cedric Coward, do Memphis Grizzlies. Pela segunda semana seguida, ele ocupa o segundo lugar, com médias de 14.5 pontos, 5.9 rebotes e 3.1 assistências.

Cooper Flagg, por sua vez, é o terceiro na corrida para Calouro do Ano. Em um Dallas Mavericks irregular, a primeira escolha do último Draft tem tido boas atuações, com médias de 15 pontos, 6.8 rebotes e 3.1 assistências.

Por fim, VJ Edgecombe, que foi o líder na disputa pelo Calouro do Ano na semana passada, caiu para a quarta posição. O jovem ainda tem boas médias, com 15.4 pontos por jogo. Porém, o elenco cheio de astros do Philadelphia 76ers e o arremesso irregular causaram a queda dele no ranking.

Portanto, confira o top 10 na corrida para Calouro do Ano na NBA:

1. Kon Knueppel (Charlotte Hornets)

2. Cedric Coward (Memphis Grizzlies)

3. Cooper Flagg (Dallas Mavericks)

4. VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers)

5. Ryan Kalkbrenner (Charlotte Hornets)

6. Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans)

7. Tre Johnson (Washington Wizards)

8. Derik Queen (New Orleans Pelicans)

9. Ace Bailey (Utah Jazz)

10. Will Richard (Golden State Warriors)

