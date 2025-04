Jogador do Vasco é o destaque da semana do NBB

Quem acompanhou o confronto entre Minas e Vasco da Gama, na noite desta segunda-feira (7), pode estranhar o quinteto inicial do cruz-maltino sem o jogador destaque da semana do NBB. Paulo Scheuer viveu uma semana que oscilou entre boas atuações e idas ao hospital, mas no melhor estilo “quanto mais apanho, melhor eu jogo”.

Assim, o ala-pivô registrou médias de 19,5 pontos e seis rebotes para 21 de eficiência na semana. No primeiro jogo, na terça-feira (1), mostrou que o Vasco da Gama é um time unido de verdade.

Publicidade

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

Contando com apenas sete jogadores para rotação, sem Marquinhos, sua maior estrela, Scheuer assumiu a responsabilidade e foi o cestinha da vitória sobre o Paulistano por 78 a 66, com 22 pontos, seis rebotes e duas assistências, jogando em São Januário. Mas ser ala-pivô com tamanha importância no garrafão, ainda mais contra o jogo físico da equipe paulista tem seu preço. Em um lance sofreu uma batida na cabeça e precisou ir ao hospital, mas estava tudo certo com o atleta.

Depois, no último sábado (5), jogando na Arena BRB Nilson Nelson, converteu bolas que fizeram Marquinhos o maior assistente da partida na vitória por 79 a 77 sobre o Brasília. Como resultado, foi novamente o cestinha do time cruz-maltino, com 17 pontos e seis rebotes. E o que era para ser apenas comemoração, teve mais uma daquelas coisas que atleta de elite precisa superar, passou a noite no hospital com gastroenterite e não começa a partida nesta segunda-feira.

Publicidade

“Feliz e confiante de que isso é resultado de um processo que vem desde agosto do ano passado. É um trabalho silencioso e sem glamour de todos os dias, de acreditar na rotina, na disciplina. Afinal, isso é resultado de um trabalho duro, e também é uma grande parcela de um grupo que confiou em mim.”, disse o atleta.

Leia mais!

Scheuer entende que estar em um grupo calejado e com experiência para atuar bem nos momentos decisivos da temporada é o que faz suas atuações crescerem também. “Falamos muito sobre isso dentro do grupo e acredito que, pela experiência do grupo, todos sabem que o momento mais importante é os playoffs. Então, buscamos evoluir ao máximo durante a temporada, para assim chegar nessa reta final o mais afinado possível”.

Publicidade

E acrescenta que, no estilo que o treinador acredita de jogar, o ala-pivô acaba aumentando a importância. “A minha posição é muito cobrada no basquete e pela torcida vascaína. Então, o jogo do Léo (Figueiró) é muito forte na defesa e eu fico muito feliz que além da defesa, eu tenho crescido também no ataque. Dos últimos sete jogos, perdemos apenas um”, completou.

Paulo Scheuer é um atleta tímido, que não é espalhafatoso fora de quadra. Vindo de Francisco Beltrão (PR) e com 26 anos, evita os holofotes. Contudo, dentro de quadra vira um leão e é onde se sente mais a vontade para mostrar seu potencial.

Publicidade

“Uso muito o basquete para me expressar, tento sempre deixar tudo dentro de quadra. Aliás, no último jogo em São Januário (contra o Paulistano), tive dois momentos críticos dentro de quadra e saí do jogo direto para o hospital. Mesmo assim, tive um dos meus melhores rendimentos na temporada”.

“Então, busco viver apenas aquele momento e, por conta da paixão pelo esporte e pela preparação, para mim não existe lugar no mundo que me sinta mais confortável do que em uma quadra de basquete. Ali posso me expressar, esquecer de tudo, viver apenas o momento e fazer tudo isso vestindo o manto do Vasco é um sonho se realizando. Essa camisa tem história”, finalizou.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA