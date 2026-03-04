Jeff Teague preferia marcar Stephen Curry a Derrick Rose

De acordo com Jeff Teague, ex-armador da NBA, Derrick Rose era mais difícil de marcar do que Stephen Curry em seus tempos de jogador. No Club 520 Podcast, Teague afirmou que Rose tinha um estilo de jogo mais improvisível.

“Eu conseguia ficar na frente do Steph. Claro, ele podia dar um passo para trás e acertar um arremesso. Mas eu não conseguia ficar na frente do Derrick Rose. Não havia nada do que você pudesse fazer. Você podia recuar até o fim, ele olhava para você e corria na sua direção em velocidade total, fazia um crossover e já estava na cesta”, comentou Teague.

A fala, é claro, precisa ser colocada em um contexto. Isso porque na conversa eles falavam de como os armadores eram velozes e poderiam chegar até o aro. Então, em termos de explosão e facilidade para driblar o adversário, Teague defende a ideia de que o ídolo do Chicago Bulls era mais perigoso nesse sentido. Ele também cita Kyrie Irving, que tem um estilo mais próximo de Derrick Rose do que de Stephen Curry.

Jeff Teague teve seu melhor ano na NBA em 2014/15. Na ocasião, liderou sua equipe a vencer 60 jogos na temporada ao lado de nomes como Al Horford, Paul Milssap, Kyle Korver e DeMarre Carroll. Como resultado, chegou ao seu único Jogo das Estrelas na carreira. Sua última campanha foi em 2020/21, sendo campeão como coadjuvante pelo Milwaukee Bucks.

Já Derrick Rose, encerrou a carreira antes do início da campanha 2024/25 da NBA, aos 35 anos. Em 723 jogos, ele teve médias de 17,4 pontos e 5,2 passes por jogo. Mas na temporada de MVP, quando tinha 22 anos, alcançou 25 pontos e 7,7 assistências, enquanto o Bulls liderou a liga com 62 vitórias. Com seu estilo de jogo explosivo, Rose fez sucesso logo de cara. Assim foi eleito três vezes All-Star e uma para o time ideal da liga.

No entanto, uma grave lesão no joelho nos playoffs de 2012 mudou sua carreira para sempre. Apesar de tentar jogar em alto nível na NBA, Derrick Rose jamais retomou o seu melhor basquete da época de Bulls. O ex-armador ainda teve passagens por outras cinco equipes: Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons e Memphis Grizzlies.

