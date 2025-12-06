Jaylen Brown comanda e Celtics atropela Lakers em clássico

Rodada dessa sexta ainda contou com outras 11 partidas

Jaylen Brown Celtics Lakers Fonte: Reprodução / X

Jaylen Brown foi o dono do clássico entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers disputado no TD Garden nessa sexta-feira (5). O ala comandou sua equipe em uma atuação ofensiva inspirada contra um rival desfalcado que teve pouca força para tentar uma reação no jogo que marca a maior rivalidade da NBA. A partida de hoje, no entanto, foi esvaziada dos maiores astros. Afinal, Luka Doncic, LeBron James e Jayson Tatum estão fora no momento.

Se o maior campeão da liga não tem Tatum, Jaylen Brown segue fazendo coisas incríveis para manter Boston competindo. O astro segue em uma sequência incrível. Nos últimos nove jogos, ou ele marcou pelo menos 25 pontos ou fez um triplo-duplo. Isso inclui, aliás, seis jogos de pelo menos 30 pontos e dois com 40. Atualmente, o ala é o quinto maior pontuador da NBA em 2025/26.

O bom momento de seu maior astro na atual campanha é proporcional a boa fase celta. Afinal, o Celtics venceu nove dos últimos 11 jogos e atualmente tem uma sequência ativa de quatro vitórias. E os triunfos tem alguns adversários renomados, como o próprio rival angelino, o New York Knicks e o Cleveland Cavaliers. Com 14 vitórias em 23 jogos, a equipe está igualada ao Orlando Magic e ao Miami Heat na quarta posição do Leste. O próximo duelo, é domingo (7) contra o Toronto Raptors.

Depois de vencer sete partidas em sequência, o Lakers perdeu dois de seus últimos três compromissos. Após a vitória épica contra Toronto ontem, a equipe foi dominada por Boston e já tinha perdido para o Phoenix Suns nessa semana. Com 16 vitórias em 22 jogos, a franquia não tem mais a vice-liderança isolada do Oeste. O time volta a jogar também no domingo, contra o Philadelphia 76ers, fora de casa.

Escalações

A história da temporada 2025/26 em Boston, é de que a equipe pode não chegar tão longe na NBA. Afinal, Jayson Tatum está fora da campanha. Porém, no clássico dessa sexta, eles é que foram o time mais completo em quadra. Apenas o ala não jogou. Então, Joe Mazzulla pôde escalar o quinteto que tem sido o seu ideal na temporada para Celtics x Lakers: Payton Pritchard, Derrick White, Jordan Walsh, Jaylen Brown e Neemias Queta.

Enquanto isso, Los Angeles teve três desfalques importantes para o duelo. Marcus Smart, ex-celta, está fora há alguns jogos. Mas as principais baixas foram Luka Doncic, que está na Eslovênia para o nascimento da filha e LeBron James, poupado em back-to-back após o fim de sua sequência histórica ontem contra o Toronto Raptors. Assim, o quinteto titular de JJ Redick teve: Gabe Vincent, Austin Reaves, Jake LaRavia, Rui Hachimura e Deandre Ayton.

Destaques

Acima de tudo, um primeiro tempo de sonho para o Celtics de Jaylen Brown e de pesadelo para o Lakers de Austin Reaves. A sequência inicial já dizia tudo. O time da casa começou com uma corrida de 11 a 3, ao seu estilo. Ótima movimentação de bola quebrando as ajudas defensivas rivais, gerando ótimos arremessos. Derrick White e o bom jovem Jordan Walsh aproveitavam.

Mas tudo passava mesmo por Brown. O ala não deu um único chute de três pontos no primeiro quarto, mas se aproveitou de como o time visitante não tinha um defensor ideal para ele. Suas infiltrações ou geravam cestas fáceis, como seus nove pontos indicam até ali indicavam, ou quatro assistências que geraram quatro bolas triplas. Um só não era capaz de parar. Se o Lakers então dobrasse, o craque punia.

Sem Luka Doncic e LeBron James, Los Angeles recorreu a Austin Reaves. Mas o primeiro quarto foi bem pouco inspirado. Afinal, ele errou os cinco arremessos que tentou e saiu zerado. Seu segundo quarto, porém, foi melhor, com 12 pontos e três assistências. O ritmo da equipe não era o melhor, mas foi o suficiente ao menos para estancar uma desvantagem que chegou a ser de 29 pontos. Ainda assim, os celtas foram para o intervalo liderando por 23.

Leia mais!

Na volta do intervalo, Jaylen Brown parecia querer encerrar qualquer chance de reação do Lakers contra o Celtics. O ala atuou pelos 12 minutos do período, anotando 15 pontos e três bolas de fora. Aliás, os arremessos triplos vieram em incrível sequência ainda no início do período. Mas duas sequências diferentes ao longo do quarto fizeram o time  de Los Angeles ainda ter alguma esperança.

Quando voltou a estar 26 pontos atrás, uma corrida de 12 a 2 da equipe visitante trouxe a vantagem para 17, ainda no começo do terceiro quarto. Boston retomou uma vantagem segura de 24 pontos ao longo do quarto, mas outra sequência no últimos minutos do período, reduziu a distância para 15 pontos. Austin Reaves voltou a colocar seu time no jogo, anotando 16 pontos e conseguindo muitos lances livres com sua pressão no aro. Essa, aliás, foi uma grande vantagem de Los Angeles no duelo.

Além disso, Gabe Vincent e Rui Hachimura acertaram algumas bolas triplas que pareciam dar algum calor ao jogo. Mas sempre que o Lakers chegava a uma distância de 15 ou 14 pontos, o Celtics de Jaylen Brown criava uma bola tripla e respondia. Foi assim em dois arremessos certeiros de White e Walsh, que praticamente definiram o duelo.

Por fim, uma grande noite do chamado Mazzulla Ball. Afinal, a equipe celta acertou 24 bolas de três e teve 53% de eficiência no processo. Os números do rival não foram ruins, mas Boston foi tão bem, que as 14 bolas triplas e 40% de aproveitamento do Lakers se tornaram insuficientes.

(16-6) Los Angeles Lakers 105 x 126 Boston Celtics (14-9)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Austin Reaves 36 3 8 0 0
Gabe Vincent 18 1 1 0 0
Rui Hachimura 13 7 0 0 0
Nick Smith Jr. 13 2 0 2 1
Deandre Ayton 6 10 0 1 1

Três pontos: 14/35 (40%) / Vincent: 4/8

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 30 8 8 1 0
Derrick White 19 5 6 0 1
Jordan Walsh 17 4 1 1 2
Payton Pritchard 15 2 6 1 0
Sam Hauser 12 3 0 2 0

Três pontos: 24/45 (53.3%) / White: 5/10

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Celtics sobre o Lakers em grande atuação de Jaylen Brown no maior clássico da NBA, a rodada de sexta teve outros 11 jogos. Então, confira os outros resultados da noite.

(14-9) Miami Heat 105 x 106 Orlando Magic (14-9)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Norman Powell 28 3 4 0 1
Bam Adebayo 24 15 3 2 2
Jaime Jaquez Jr. 16 3 2 1 1
Andrew Wiggins 13 5 1 1 3
Davion Mitchell 10 2 7 0 0

Três pontos: 7/19 (36.8%) / Adebayo: 2/4

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Franz Wagner 32 5 3 1 0
Jalen Suggs 22 3 5 1 1
Anthony Black 13 8 6 2 0
Paolo Banchero 9 6 2 0 0
Goga Bitadze 8 8 1 0 1

Três pontos: 12/34 (35.3%) / Suggs: 4/7

(16-6) Denver Nuggets 134 x 133 Atlanta Hawks (13-11)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nikola Jokic 40 9 8 1 1
Jamal Murray 23 5 12 2 1
Tim Hardaway Jr. 17 6 0 0 0
Cam Johnson 16 4 2 1 1
Bruce Brown 13 3 0 3 1

Três pontos: 16/37 (43.2%) / Murray: 4/6

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nickeil Alexander-Walker 30 5 1 0 0
Kristaps Porzingis 25 2 1 1 2
Jalen Johnson 21 18 16 2 0
Dyson Daniels1 15 3 8 2 0
Vit Krejci 15 2 2 1 0

Três pontos: 20/46 (43.5%) / Krejci: 5/8

(15-7) San Antonio Spurs 117 x 130 Cleveland Cavaliers (14-10)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Vassell 28 3 3 0 1
De’Aaron Fox 25 5 9 1 0
Keldon Johnson 14 7 0 1 2
Julian Champagnie 11 4 1 3 0
Jeremy Sochan 10 5 1 1 0

Três pontos: 15/43 (34.9%) / Vassell: 7/13

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Donovan Mitchell 28 2 8 3 0
Jaylon Tyson 24 6 2 0 2
Evan Mobley 17 10 5 0 2
Nae’Qwan Tomlin 13 2 2 0 0
Dean Wade 12 8 5 1 0

Três pontos: 8/26 (30.8%) / Tyson: 2/4

(8-14) Utah Jazz 112 x 146 New York Knicks (15-7)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Lauri Markkanen 18 9 2 0 0
Keyonte George 18 0 4 0 0
Isaiah Collier 13 0 7 0 0
Ace Bailey 13 5 1 1 1
Walter Clayton Jr. 11 1 4 0 0

Três pontos: 15/42 (35.7%) / Clayton Jr.: 3/6

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Brunson 33 2 4 0 0
Miles McBride 22 3 2 0 1
Karl-Anthony Towns 18 9 4 1 0
Jordan Clarkson 16 4 5 2 0
OG Anunoby 11 0 1 0 0

Três pontos: 21/42 (50%) / McBride: 7/10

(7-16) Charlotte Hornets 111 x 86 Toronto Raptors (15-9)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kon Knueppel 21 3 7 1 1
Tidjane Salaun 21 3 1 1 1
Miles Bridges 15 9 5 1 0
Ryan Kalkbrenner 12 6 1 1 2
Brandon Miller 12 3 2 1 1

Três pontos: 13/36 (36.1%) / Salaun: 5/6

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Immanuel Quickley 31 3 4 1 0
Scottie Barnes 13 3 5 1 1
Jamal Shead 9 5 1 2 0
Brandon Ingram 7 9 2 0 0
Jakob Poeltl 5 7 1 2 1

Três pontos: 9/29 (31%) / Quickley: 4/10

(9-14) Portland Trail Blazers 116 x 122 Detroit Pistons (18-5)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Deni Avdija 35 9 7 1 0
Jerami Grant 29 6 4 1 1
Shaedon Sharpe 28 5 3 1 0
Robert Williams III 8 14 1 0 5
Sidy Cissoko 8 1 2 1 1

Três pontos: 12/37 (32.4%) / Grant: 4/9

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 29 4 9 3 1
Jalen Duren 18 8 0 0 1
Ron Holland II 17 3 0 1 0
Ausar Thompson 15 4 2 1 0
Duncan Robinson 14 7 0 2 0

Três pontos: 10/24 (41.7%) / Robinson: 4/6

(5-18) Indiana Pacers 120 x 105 Chicago Bulls (9-13)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Pascal Siakam 36 10 1 2 0
Bennedict Mathurin 28 5 3 2 1
Andrew Nembhard 15 2 7 3 0
Jay Huff 11 4 5 2 5
Ethan Thompson 11 2 3 1 2

Três pontos: 18/39 (46.2%) / Mathurin: 6/11

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Coby White 22 3 6 0 0
Matas Buzelis 19 12 2 1 1
Jevon Carter 14 3 1 1 0
Josh Giddey 9 7 6 1 0
Patrick Williams 9 3 0 0 0

Três pontos: 13/35 (37.1%) / Carter: 4/8

(13-10) Phoenix Suns 98 x 117 Houston Rockets (15-5)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Dillon Brooks 23 4 4 0 0
Jamaree Bouyea 18 2 1 1 0
Collin Gillespie 13 2 3 0 0
Mark Williams 10 3 0 2 0
Jordan Goodwin 9 5 2 0 0

Três pontos: 5/36 (13.9%) / Bouyea: 2/3

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Amen Thompson 31 4 1 0 0
Kevin Durant 28 4 8 3 1
Jabari Smith Jr. 16 2 2 0 0
Reed Sheppard 10 5 6 1 0
Aaron Holiday 10 1 2 2 0

Três pontos: 10/18 (55.6%) / Durant: 2/2

(6-17) Los Angeles Clippers 98 x 107 Memphis Grizzlies (10-13)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 24 8 4 1 1
James Harden 18 2 7 0 1
John Collins 16 2 2 1 0
Kobe Brown 13 4 1 3 0
Ivica Zubac 10 6 1 1 0

Três pontos: 14/44 (31.8%) / Harden: 3/7

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cedric Coward 23 14 5 1 0
Cam Spencer 17 5 7 1 0
Jaylen Wells 17 3 0 1 0
Jaren Jackson Jr. 13 3 0 2 0
Zach Edey 10 8 1 0 2

Três pontos: 10/28 (35.7%) / Wells: 3/5

(13-9) Philadelphia 76ers 116 x 101 Milwaukee Bucks (10-14)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Quentin Grimes 22 4 5 0 0
Paul George 20 5 5 1 0
Jabari Walker 18 2 1 1 0
Tyrese Maxey 12 4 4 4 1
V.J Edgecombe 12 4 1 0 0

Três pontos: 17/43 (39.5%) / Grimes: 6/7

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Bobby Portis 22 4 0 1 0
Kevin Porter Jr. 20 7 9 2 0
Myles Turner 19 2 2 0 1
Ryan Rollins 16 6 7 4 0
Kyle Kuzma 14 5 1 1 1

Três pontos: 11/32 (34.4%) / Portis: 4/9

(8-16) Dallas Mavericks 111 x 132 Oklahoma City Thunder (22-1)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaden Hardy 23 2 2 0 0
Naji Marshall 18 1 2 1 0
Cooper Flagg 16 2 2 0 0
D’Angelo Russell 12 3 3 0 0
Max Christie 12 3 0 1 0

Três pontos: 16/37 (43.2%) / Hardy: 5/9

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 33 5 6 0 1
Jalen Williams 15 8 5 1 0
Chet Holmgren 15 8 1 0 1
Cason Wallace 11 4 1 1 0
Aaron Wiggins 11 2 3 0 0

Três pontos: 12/30 (40%) / Wallace: 3/5

