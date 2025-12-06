Jaylen Brown comanda e Celtics atropela Lakers em clássico

Jaylen Brown foi o dono do clássico entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers disputado no TD Garden nessa sexta-feira (5). O ala comandou sua equipe em uma atuação ofensiva inspirada contra um rival desfalcado que teve pouca força para tentar uma reação no jogo que marca a maior rivalidade da NBA. A partida de hoje, no entanto, foi esvaziada dos maiores astros. Afinal, Luka Doncic, LeBron James e Jayson Tatum estão fora no momento.
Se o maior campeão da liga não tem Tatum, Jaylen Brown segue fazendo coisas incríveis para manter Boston competindo. O astro segue em uma sequência incrível. Nos últimos nove jogos, ou ele marcou pelo menos 25 pontos ou fez um triplo-duplo. Isso inclui, aliás, seis jogos de pelo menos 30 pontos e dois com 40. Atualmente, o ala é o quinto maior pontuador da NBA em 2025/26.
O bom momento de seu maior astro na atual campanha é proporcional a boa fase celta. Afinal, o Celtics venceu nove dos últimos 11 jogos e atualmente tem uma sequência ativa de quatro vitórias. E os triunfos tem alguns adversários renomados, como o próprio rival angelino, o New York Knicks e o Cleveland Cavaliers. Com 14 vitórias em 23 jogos, a equipe está igualada ao Orlando Magic e ao Miami Heat na quarta posição do Leste. O próximo duelo, é domingo (7) contra o Toronto Raptors.
Depois de vencer sete partidas em sequência, o Lakers perdeu dois de seus últimos três compromissos. Após a vitória épica contra Toronto ontem, a equipe foi dominada por Boston e já tinha perdido para o Phoenix Suns nessa semana. Com 16 vitórias em 22 jogos, a franquia não tem mais a vice-liderança isolada do Oeste. O time volta a jogar também no domingo, contra o Philadelphia 76ers, fora de casa.
Escalações
A história da temporada 2025/26 em Boston, é de que a equipe pode não chegar tão longe na NBA. Afinal, Jayson Tatum está fora da campanha. Porém, no clássico dessa sexta, eles é que foram o time mais completo em quadra. Apenas o ala não jogou. Então, Joe Mazzulla pôde escalar o quinteto que tem sido o seu ideal na temporada para Celtics x Lakers: Payton Pritchard, Derrick White, Jordan Walsh, Jaylen Brown e Neemias Queta.
Enquanto isso, Los Angeles teve três desfalques importantes para o duelo. Marcus Smart, ex-celta, está fora há alguns jogos. Mas as principais baixas foram Luka Doncic, que está na Eslovênia para o nascimento da filha e LeBron James, poupado em back-to-back após o fim de sua sequência histórica ontem contra o Toronto Raptors. Assim, o quinteto titular de JJ Redick teve: Gabe Vincent, Austin Reaves, Jake LaRavia, Rui Hachimura e Deandre Ayton.
Destaques
Acima de tudo, um primeiro tempo de sonho para o Celtics de Jaylen Brown e de pesadelo para o Lakers de Austin Reaves. A sequência inicial já dizia tudo. O time da casa começou com uma corrida de 11 a 3, ao seu estilo. Ótima movimentação de bola quebrando as ajudas defensivas rivais, gerando ótimos arremessos. Derrick White e o bom jovem Jordan Walsh aproveitavam.
Mas tudo passava mesmo por Brown. O ala não deu um único chute de três pontos no primeiro quarto, mas se aproveitou de como o time visitante não tinha um defensor ideal para ele. Suas infiltrações ou geravam cestas fáceis, como seus nove pontos indicam até ali indicavam, ou quatro assistências que geraram quatro bolas triplas. Um só não era capaz de parar. Se o Lakers então dobrasse, o craque punia.
Sem Luka Doncic e LeBron James, Los Angeles recorreu a Austin Reaves. Mas o primeiro quarto foi bem pouco inspirado. Afinal, ele errou os cinco arremessos que tentou e saiu zerado. Seu segundo quarto, porém, foi melhor, com 12 pontos e três assistências. O ritmo da equipe não era o melhor, mas foi o suficiente ao menos para estancar uma desvantagem que chegou a ser de 29 pontos. Ainda assim, os celtas foram para o intervalo liderando por 23.
Na volta do intervalo, Jaylen Brown parecia querer encerrar qualquer chance de reação do Lakers contra o Celtics. O ala atuou pelos 12 minutos do período, anotando 15 pontos e três bolas de fora. Aliás, os arremessos triplos vieram em incrível sequência ainda no início do período. Mas duas sequências diferentes ao longo do quarto fizeram o time de Los Angeles ainda ter alguma esperança.
Quando voltou a estar 26 pontos atrás, uma corrida de 12 a 2 da equipe visitante trouxe a vantagem para 17, ainda no começo do terceiro quarto. Boston retomou uma vantagem segura de 24 pontos ao longo do quarto, mas outra sequência no últimos minutos do período, reduziu a distância para 15 pontos. Austin Reaves voltou a colocar seu time no jogo, anotando 16 pontos e conseguindo muitos lances livres com sua pressão no aro. Essa, aliás, foi uma grande vantagem de Los Angeles no duelo.
Além disso, Gabe Vincent e Rui Hachimura acertaram algumas bolas triplas que pareciam dar algum calor ao jogo. Mas sempre que o Lakers chegava a uma distância de 15 ou 14 pontos, o Celtics de Jaylen Brown criava uma bola tripla e respondia. Foi assim em dois arremessos certeiros de White e Walsh, que praticamente definiram o duelo.
Por fim, uma grande noite do chamado Mazzulla Ball. Afinal, a equipe celta acertou 24 bolas de três e teve 53% de eficiência no processo. Os números do rival não foram ruins, mas Boston foi tão bem, que as 14 bolas triplas e 40% de aproveitamento do Lakers se tornaram insuficientes.
(16-6) Los Angeles Lakers 105 x 126 Boston Celtics (14-9)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Austin Reaves
|36
|3
|8
|0
|0
|Gabe Vincent
|18
|1
|1
|0
|0
|Rui Hachimura
|13
|7
|0
|0
|0
|Nick Smith Jr.
|13
|2
|0
|2
|1
|Deandre Ayton
|6
|10
|0
|1
|1
Três pontos: 14/35 (40%) / Vincent: 4/8
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|30
|8
|8
|1
|0
|Derrick White
|19
|5
|6
|0
|1
|Jordan Walsh
|17
|4
|1
|1
|2
|Payton Pritchard
|15
|2
|6
|1
|0
|Sam Hauser
|12
|3
|0
|2
|0
Três pontos: 24/45 (53.3%) / White: 5/10
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Celtics sobre o Lakers em grande atuação de Jaylen Brown no maior clássico da NBA, a rodada de sexta teve outros 11 jogos. Então, confira os outros resultados da noite.
(14-9) Miami Heat 105 x 106 Orlando Magic (14-9)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Norman Powell
|28
|3
|4
|0
|1
|Bam Adebayo
|24
|15
|3
|2
|2
|Jaime Jaquez Jr.
|16
|3
|2
|1
|1
|Andrew Wiggins
|13
|5
|1
|1
|3
|Davion Mitchell
|10
|2
|7
|0
|0
Três pontos: 7/19 (36.8%) / Adebayo: 2/4
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Franz Wagner
|32
|5
|3
|1
|0
|Jalen Suggs
|22
|3
|5
|1
|1
|Anthony Black
|13
|8
|6
|2
|0
|Paolo Banchero
|9
|6
|2
|0
|0
|Goga Bitadze
|8
|8
|1
|0
|1
Três pontos: 12/34 (35.3%) / Suggs: 4/7
(16-6) Denver Nuggets 134 x 133 Atlanta Hawks (13-11)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|40
|9
|8
|1
|1
|Jamal Murray
|23
|5
|12
|2
|1
|Tim Hardaway Jr.
|17
|6
|0
|0
|0
|Cam Johnson
|16
|4
|2
|1
|1
|Bruce Brown
|13
|3
|0
|3
|1
Três pontos: 16/37 (43.2%) / Murray: 4/6
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nickeil Alexander-Walker
|30
|5
|1
|0
|0
|Kristaps Porzingis
|25
|2
|1
|1
|2
|Jalen Johnson
|21
|18
|16
|2
|0
|Dyson Daniels1
|15
|3
|8
|2
|0
|Vit Krejci
|15
|2
|2
|1
|0
Três pontos: 20/46 (43.5%) / Krejci: 5/8
(15-7) San Antonio Spurs 117 x 130 Cleveland Cavaliers (14-10)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Vassell
|28
|3
|3
|0
|1
|De’Aaron Fox
|25
|5
|9
|1
|0
|Keldon Johnson
|14
|7
|0
|1
|2
|Julian Champagnie
|11
|4
|1
|3
|0
|Jeremy Sochan
|10
|5
|1
|1
|0
Três pontos: 15/43 (34.9%) / Vassell: 7/13
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|28
|2
|8
|3
|0
|Jaylon Tyson
|24
|6
|2
|0
|2
|Evan Mobley
|17
|10
|5
|0
|2
|Nae’Qwan Tomlin
|13
|2
|2
|0
|0
|Dean Wade
|12
|8
|5
|1
|0
Três pontos: 8/26 (30.8%) / Tyson: 2/4
(8-14) Utah Jazz 112 x 146 New York Knicks (15-7)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Lauri Markkanen
|18
|9
|2
|0
|0
|Keyonte George
|18
|0
|4
|0
|0
|Isaiah Collier
|13
|0
|7
|0
|0
|Ace Bailey
|13
|5
|1
|1
|1
|Walter Clayton Jr.
|11
|1
|4
|0
|0
Três pontos: 15/42 (35.7%) / Clayton Jr.: 3/6
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|33
|2
|4
|0
|0
|Miles McBride
|22
|3
|2
|0
|1
|Karl-Anthony Towns
|18
|9
|4
|1
|0
|Jordan Clarkson
|16
|4
|5
|2
|0
|OG Anunoby
|11
|0
|1
|0
|0
Três pontos: 21/42 (50%) / McBride: 7/10
(7-16) Charlotte Hornets 111 x 86 Toronto Raptors (15-9)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kon Knueppel
|21
|3
|7
|1
|1
|Tidjane Salaun
|21
|3
|1
|1
|1
|Miles Bridges
|15
|9
|5
|1
|0
|Ryan Kalkbrenner
|12
|6
|1
|1
|2
|Brandon Miller
|12
|3
|2
|1
|1
Três pontos: 13/36 (36.1%) / Salaun: 5/6
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Immanuel Quickley
|31
|3
|4
|1
|0
|Scottie Barnes
|13
|3
|5
|1
|1
|Jamal Shead
|9
|5
|1
|2
|0
|Brandon Ingram
|7
|9
|2
|0
|0
|Jakob Poeltl
|5
|7
|1
|2
|1
Três pontos: 9/29 (31%) / Quickley: 4/10
(9-14) Portland Trail Blazers 116 x 122 Detroit Pistons (18-5)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|35
|9
|7
|1
|0
|Jerami Grant
|29
|6
|4
|1
|1
|Shaedon Sharpe
|28
|5
|3
|1
|0
|Robert Williams III
|8
|14
|1
|0
|5
|Sidy Cissoko
|8
|1
|2
|1
|1
Três pontos: 12/37 (32.4%) / Grant: 4/9
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|29
|4
|9
|3
|1
|Jalen Duren
|18
|8
|0
|0
|1
|Ron Holland II
|17
|3
|0
|1
|0
|Ausar Thompson
|15
|4
|2
|1
|0
|Duncan Robinson
|14
|7
|0
|2
|0
Três pontos: 10/24 (41.7%) / Robinson: 4/6
(5-18) Indiana Pacers 120 x 105 Chicago Bulls (9-13)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|36
|10
|1
|2
|0
|Bennedict Mathurin
|28
|5
|3
|2
|1
|Andrew Nembhard
|15
|2
|7
|3
|0
|Jay Huff
|11
|4
|5
|2
|5
|Ethan Thompson
|11
|2
|3
|1
|2
Três pontos: 18/39 (46.2%) / Mathurin: 6/11
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Coby White
|22
|3
|6
|0
|0
|Matas Buzelis
|19
|12
|2
|1
|1
|Jevon Carter
|14
|3
|1
|1
|0
|Josh Giddey
|9
|7
|6
|1
|0
|Patrick Williams
|9
|3
|0
|0
|0
Três pontos: 13/35 (37.1%) / Carter: 4/8
(13-10) Phoenix Suns 98 x 117 Houston Rockets (15-5)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dillon Brooks
|23
|4
|4
|0
|0
|Jamaree Bouyea
|18
|2
|1
|1
|0
|Collin Gillespie
|13
|2
|3
|0
|0
|Mark Williams
|10
|3
|0
|2
|0
|Jordan Goodwin
|9
|5
|2
|0
|0
Três pontos: 5/36 (13.9%) / Bouyea: 2/3
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Amen Thompson
|31
|4
|1
|0
|0
|Kevin Durant
|28
|4
|8
|3
|1
|Jabari Smith Jr.
|16
|2
|2
|0
|0
|Reed Sheppard
|10
|5
|6
|1
|0
|Aaron Holiday
|10
|1
|2
|2
|0
Três pontos: 10/18 (55.6%) / Durant: 2/2
(6-17) Los Angeles Clippers 98 x 107 Memphis Grizzlies (10-13)
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|24
|8
|4
|1
|1
|James Harden
|18
|2
|7
|0
|1
|John Collins
|16
|2
|2
|1
|0
|Kobe Brown
|13
|4
|1
|3
|0
|Ivica Zubac
|10
|6
|1
|1
|0
Três pontos: 14/44 (31.8%) / Harden: 3/7
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cedric Coward
|23
|14
|5
|1
|0
|Cam Spencer
|17
|5
|7
|1
|0
|Jaylen Wells
|17
|3
|0
|1
|0
|Jaren Jackson Jr.
|13
|3
|0
|2
|0
|Zach Edey
|10
|8
|1
|0
|2
Três pontos: 10/28 (35.7%) / Wells: 3/5
(13-9) Philadelphia 76ers 116 x 101 Milwaukee Bucks (10-14)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Quentin Grimes
|22
|4
|5
|0
|0
|Paul George
|20
|5
|5
|1
|0
|Jabari Walker
|18
|2
|1
|1
|0
|Tyrese Maxey
|12
|4
|4
|4
|1
|V.J Edgecombe
|12
|4
|1
|0
|0
Três pontos: 17/43 (39.5%) / Grimes: 6/7
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bobby Portis
|22
|4
|0
|1
|0
|Kevin Porter Jr.
|20
|7
|9
|2
|0
|Myles Turner
|19
|2
|2
|0
|1
|Ryan Rollins
|16
|6
|7
|4
|0
|Kyle Kuzma
|14
|5
|1
|1
|1
Três pontos: 11/32 (34.4%) / Portis: 4/9
(8-16) Dallas Mavericks 111 x 132 Oklahoma City Thunder (22-1)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaden Hardy
|23
|2
|2
|0
|0
|Naji Marshall
|18
|1
|2
|1
|0
|Cooper Flagg
|16
|2
|2
|0
|0
|D’Angelo Russell
|12
|3
|3
|0
|0
|Max Christie
|12
|3
|0
|1
|0
Três pontos: 16/37 (43.2%) / Hardy: 5/9
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|33
|5
|6
|0
|1
|Jalen Williams
|15
|8
|5
|1
|0
|Chet Holmgren
|15
|8
|1
|0
|1
|Cason Wallace
|11
|4
|1
|1
|0
|Aaron Wiggins
|11
|2
|3
|0
|0
Três pontos: 12/30 (40%) / Wallace: 3/5
