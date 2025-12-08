James Harden faz história e entra para seleto grupo na NBA

O astro James Harden, do Los Angeles Clippers, fez história da NBA nesse sábado (6). Apesar da derrota para o Minnesota Timberwolves por 109 a 106, o duelo em Mineápolis foi inesquecível para o armador de 36 anos. Afinal, o veterano se tornou o décimo maior pontuador da liga em todos os tempos.
Com os 34 pontos diante do Timberwolves, James Harden ultrapassou Carmelo Anthony. Agora, o craque do Clippers tem 28.303 pontos, em 17 campanhas na NBA. Já o ídolo do Denver Nuggets ficou com 28.289 pontos, mas em 19 temporadas. Desse modo, o camisa 1 do time de Los Angeles entrou no top 10 de cestinhas da liga.
Além disso, Harden passa a ter um novo desafio: superar o lendário Shaquille O’Neal (28.596 pontos). Ou seja, se tornar o nono maior pontuador da NBA. Portanto, ele precisa fazer mais 293 pontos. Então, no ritmo atual de Harden, essa marca será facilmente derrubada.
Hoje, o armador faz 26,8 pontos por partida. Como ainda restam 58 jogos do Clippers na fase regular, a tendência é que James Harden faça história novamente na NBA. Caso siga com essa média, o camisa 1 bateria a marca de Shaq daqui a 11 duelos.
Dos dez maiores cestinhas da NBA, apenas três seguem em atividade: Harden, LeBron James (líder, com 42.268 pontos) e Kevin Durant (oitavo, com 31.044). O astro do Houston Rockets, aliás, está perto de superar as lendas Wilt Chamberlain (31.419) e Dirk Nowitzki (31.560). Ou seja, tem tudo para encerrar a atual campanha como sexto maior cestinha da liga.
Além da pontuação, James Harden já está na história da NBA por outras razões. Por exemplo, apenas LeBron e ele têm duas marcas na liga: top 10 em pontos e bolas de três, e top 15 em assistências. O armador também é o segundo que mais acertou bolas de três (3.256), atrás apenas de Stephen Curry (4.133). E, por fim, Harden é o terceiro em jogos (25) com pelo menos 50 pontos. Somente Chamberlain (118) e Michael Jordan (31) estão è frente dele.
Veterano de 17 temporadas, Harden já disputou 1.174 jogos na NBA, mas nunca foi campeão. Suas médias são de 24,1 pontos, 7,2 assistências e 5,6 rebotes. Em três campanhas seguidas, ele foi o cestinha da liga (2018-2020). Além disso, o armador foi eleito MVP em 2018 e All-Star 11 vezes. Desse modo, Harden aparece na lista de 75 maiores jogadores da história.
