Jalen Duren responde a comentários de Draymond Green

O astro Jalen Duren reagiu aos comentários recentes de Draymond Green na NBA. No último duelo entre Golden State Warriors e Detroit Pistons, o camisa 23 rasgou elogios ao pivô de 22 anos. De acordo com o veterano, o jovem jogador de garrafão é o atleta mais forte de toda a NBA atualmente.

Continua após a publicidade

Para Jalen Duren, as falas de Green sobre ele foram importantes. Em especial, pelo histórico vencedor do ídolo do Golden State Warriors. Desse modo, o jovem pivô sabe que os comentários vêm de alguém de impacto na NBA.

“Isso significa muito para mim. O Draymond é um campeão, uma lenda e futuro integrante do Hall da Fame. Então, o fato de ele reconhecer meu jogo representa muito aos meus olhos. Eu só quero continuar evoluindo. Acho que meu potencial é muito alto, assim como de todo o nosso elenco em Detroit”, disse Duren.

Continua após a publicidade

As falas de Draymond Green sobre Duren foram feitas após o duelo entre Pistons e Warriors no dia 20 de março. Na ocasião, Detroit venceu por 115 a 101, com 23 pontos do pivô.

Leia mais

Dramond Green, desse modo, aproveitou o encontro para reconhecer a evolução de Jalen Duren. De acordo com o veterano, o pivô sempre se mostrou um atleta muito físico. Porém, na atual temporada, ele conseguiu aproveitar sua força para se consolidar como um dos melhores jogadores de garrafão da NBA.

Continua após a publicidade

“Vou dizer uma coisa para vocês: o Jalen Duren deve ser um dos caras mais fortes contra quem já joguei. Eu, aliás, já tinha falado há um tempo sobre ele ser forte quando entrou na NBA, mas sem saber muito bem como usar essa força. Ele não era mole, mas não sabia aplicar a força direito. Então, quatro anos depois, ele é de longe o jogador mais forte da liga”, disse Green.

Com o impacto físico, Jalen Duren foi um dos jogadores que mais evoluiu em 2025/26 na NBA. Na temporada passada, por exemplo, o pivô teve médias de 11.8 pontos e 10.3 rebotes. Já na atual, por sua vez, registra 19.3 pontos e 10.6 rebotes, sendo selecionado para o seu primeiro All-Star Game.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA