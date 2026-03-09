Ja Morant reprova Grizzlies por troca de Jaren Jackson

Ja Morant e Jaren Jackson deveria ter sido a dupla que conduziria o Memphis Grizzlies ao título da NBA. Mas, em três anos, se desmontou uma das duplas jovens mais talentosas da liga. Depois de resultados decepcionantes nas últimas temporadas, a equipe resolveu negociar o ala-pivô. E o armador, que ainda está lá, não escondeu que não gostou.

Continua após a publicidade

“A última trade deadline, antes de tudo, foi difícil para todos. Eu entendo que isso é um negócio, mas não fui fã da decisão sobre Jaren. Por isso, assim que soube da troca, fiz questão de lhe dizer que foi um profissional incrível nos últimos oito anos. Um exemplo. Então, que siga a ser assim no lugar em que for”, lamentou o jogador de 26 anos.

É verdade que, por enquanto, o que aconteceu com Jaren Jackson é um prenúncio do que está por vir para Ja Morant. O Grizzlies, afinal, já tentou negociar o problemático atleta e deve retomar esforços para fazê-lo no fim da temporada. Será que ele está de saída mesmo? Ele garante que, se dependesse da sua vontade, uma troca não viria.

Continua após a publicidade

“Eu espero ficar em Memphis. Tenho sido feliz desde que cheguei a esse time, portanto por que seria diferente a partir de agora? Acho que todos sabem como me sinto, pois, hoje em dia, tudo está na internet. Gosto demais dessa organização e vocês sabem a resposta para essa pergunta”, resumiu o astro do Grizzlies.

Leia mais sobre Ja Morant

Em choque

Morant, aliás, não foi o único jogador que ficou surpreso com a saída de Jackson. Essa notícia vai ficar na memória de Cedric Coward por causa das circunstâncias em que aconteceu. O novato revelou que estava junto ao defensor quando ele soube da troca. E a sua reação deixou todos confusos, pois não houve uma explicação imediata.

Continua após a publicidade

“Eu estava ao seu lado quando Jaren recebeu a notícia. Estávamos subindo as escadas para treinar e, então, do nada, ele virou sem dizer nada e começou a descer. Calado. Fiquei, a princípio, sem entender nada. Mas, logo em seguida, os técnicos nos deram a notícia e entendi o que estava acontecendo”, lembrou o jovem ala.

Coward contou que a notícia deveria representar uma separação, mas acabou aflorando um sentimento bem diferente. “Deu tempo de ir ao vestiário para dar uma palavra com Jaren antes que fosse embora. O time inteiro foi lá. Não jogamos há tanto tempo juntos, mas esse grupo é todo de irmãos e todos têm um lugar no meu coração”, completou.

Continua após a publicidade

Com carinho

Os rumores em torno de Morant eram fortes antes do fim da janela de trocas, mas tudo parecia mais calmo com Jackson. Por isso, ele admite que a notícia foi uma surpresa. A NBA, no entanto, não dá chance para lamentação ou reflexões tão profundas. Ele agora guarda o Grizzlies na memória e dedica o seu basquete ao Utah Jazz.

“Você pensa em vários cenários na trade deadline, mas nunca está pronto para se ver em uma troca. Então, a adaptação é um longo processo. Mas não muda o fato de que adoro Memphis e lembro do tempo que passei lá com muito carinho. Certamente, foi uma benção. Mas mal posso esperar pelo que está por vir em Utah”, concluiu o ala-pivô.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA