História dos jogadores brasileiros na NBA: do passado ao presente

Muitos jogadores de basquetebol do Brasil conseguiram alcançar o sonho de serem escolhidos pelos EUA, sendo os melhores jogadores de todo o país. Têm sido vários os brasileiros que jogam na NBA, com nomes já conhecidos.

Como tudo começou

A história sobre o basquetebol no Brasil e a sua ligação com a NBA começa em 1988, com Rolando, que foi o primeiro jogador brasileiro NBA a disputar a liga norte-americana. Após Rolando, foram já 19 os jogadores brasileiros que conseguiram chegar até aos EUA.

Nenê Hilário, paulista, foi a sétima escolha na primeira rodada do draft realizado em 2002. É o jogador do país que teve mais temporadas na NBA: foram, no total, 17, entre 2002 e 2019. Com 37 anos, Nenê Hilário, foi dispensado na “temporada 2019/2020 por estar lesionado e agora tem o futuro incerto na liga.”

Outro enorme jogador de basquete brasileiro na NBA foi Leandro Barbosa. Com 14 temporadas nos EUA, entre 2003 e 2017, Leandro jogou em cinco franquias: Indiana Pacers, Phoenix Suns, Boston Celtics, Toronto Raptors e Golden State Warriors. No último, conseguiu ganhar a temporada 2014/2015 e se tornou assim no segundo brasileiro a obter o anel de campeão da liga. Durante o seu 40.º aniversário, foram partilhados os momentos mais marcantes do jogador na NBA.

Tiago Splitter foi o primeiro jogador de basquete brasileiro na NBA a ser campeão na temporada 2013/2014 pelos Santo Antonio Spurs. O catarinense Tiago Splitter foi a 28.ª escolha da primeira rodada do draft em 2007.

Entre 2010 e 2017 esteve em três franquias: Nos Spurs, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers. Em 2018 se aposentou como jogador e se tornou treinador. Atualmente, é o treinador do Paris, a equipe francesa parte da Euroliga de basquetebol.

Quais os jogadores brasileiros na NBA atualmente

O nome mais conhecido ultimamente relativamente ao esporte basquetebol tem sido Gui Santos, já que é um dos brasileiros que jogam na NBA na atualidade. A nova geração tem o jogador num pedestal, até porque conseguiu alcançar algo com que muitos sonham. O jovem teve a sua estreia em 2023 na NBA.

Apesar de ser um sonho, a sua trajetória de jogador brasileiro NBA tem sido um processo de adaptação complicado. Gui Santos admitiu ter dificuldades para se adaptar e integrar na equipe (Golden State Warriors) e afirmou que “o processo de adaptação para mim no começo foi muito ruim, sinceramente. Porque saí do Brasil, falava inglês, mas falava bem pouco. Muda totalmente a cultura, as pessoas aqui são mais frias.”

Gui Santos nasceu e cresceu em uma família que também adora basquetebol. O seu pai, ex-jogador Deivisson, foi um grande jogador, passando por Araraquara, Franca e São José no NBB.

Com apenas 22 anos, Gui Santos tem uma curta carreira na NBA, estando na segunda temporada apenas. É o único dos brasileiros na NBA atualmente. Mesmo assim, conseguiu já ficar como um dos melhores pontuadores brasileiros por marcar 19 pontos contra os Bull. 15 desses 19 pontos foram feitos em cestas de três pontos, o que é algo que se deve ter em mente, devido à dificuldade.

Importância dos brasileiros na NBA

A NBA tem sido uma enorme influência em todo o mundo e no Brasil se nota isso muito bem, com jogadores que conseguiram alcançar a liga, se tornando em exemplos para a nova geração de jogadores do esporte.

O Brasil tem tido sucesso com o esporte e muitos têm chegado à NBA. São 20 os jogadores que foram para os EUA, tendo resultados bastante positivos no país e na NBA. Os oito nomes brasileiros na NBA são:

Rolando Ferreira

Gui Santos

Nenê Hilário

Leandro Barbosa

Anderson Varejão

Tiago Splitter

Rafael “Baby” Araújo

Bruno Caboclo

Cada jogador de basquete brasileiro na NBA conseguiu representar o país numa liga importante como esta. Todos os jogadores ajudaram no crescimento da popularidade do basquetebol no país, sendo muitos os modelos das gerações mais recentes, incluindo Gui Santos, sendo o jogador mais recente do Brasil na liga.

O Brasil foi classificado para a Americup 2025 e tem conseguido excelentes resultados. Alexsander Petrovic, o técnico da seleção brasileira, valorizou o fato de serem duas partidas fora de casa, ao afirmar que “vencer jogos dentro de casa é mais fácil. Você tem a torcida, ambiente, tudo funciona. Agora são nesses jogos, fora de casa, com torcedor contra, pressão, que você cresce como equipe e jogador.”

O basquetebol é um esporte adorado no Brasil, já com imensos fãs por todo o país. Têm sido vários os jogadores escolhidos para jogar na NBA, o que é incrível. Qualquer jogador de basquete brasileiro na NBA teve sucesso, desde o primeiro até ao mais recente.