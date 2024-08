Veja quais agentes livres podem ajudar times na NBA

1/15 A agência livre da NBA esfriou, mas ainda existem alguns jogadores que podem contribuir imediatamente para as equipes. Confira, clicando nas setas. Foto: Reprodução / X

2/15 JAE CROWDER (Ala-pivô): Experiente, Jae Crowder passou apenas por candidatos ao título nos últimos anos: Miami Heat, Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Ótimo defensor e capaz de acertar do perímetro (34.8% na carreira), Crowder pode atuar como ala e ala-pivô, com capacidade para marcar até jogadores mais baixos. Aos 34 anos, ele ainda tem "gasolina no tanque" para contribuir. Outra vantagem: não custa caro. Na última temporada, por exemplo, ele recebeu US$2 milhões. Foto: Reprodução / X

3/15 DOUG MCDERMOTT (Ala): Experiente, Doug McDermott passou os últimos anos no San Antonio Spurs. Ótimo arremessador, o jogador de 32 anos está na NBA desde 2014/15. Na carreira, ele possui médias de 8.9 pontos, 2.2 rebotes e 41% do perímetro. Apesar de não ter se tornado o jogador que o Chicago Bulls queria em seu Draft, McDermott ainda é bastante útil vindo do banco. Foto: Reprodução / X

4/15 TALEN HORTON-TUCKER (Ala-armador): Após passagem pelo Utah Jazz, Talen Horton-Tucker tornou-se agente livre. É um jogador que pode contribuir na organização ofensiva de várias equipes. Na última temporada, houve momentos em que ele ganhou minutos e foi realmente importante. Mas, em geral, Horton-Tucker ficava fora da rotação ou tinha pouco espaço. Após a parada para o All-Star Game, por exemplo, o atleta teve queda de tempo de quadra e, como consequência, nos aproveitamentos. Terminou com 10.1 pontos e 3.5 assistências em cerca de 19 minutos por noite. Foto: Reprodução / X

5/15 BRUNO CABOCLO (Ala-pivô/pivô): O brasileiro Bruno Caboclo está longe da NBA há alguns anos, mas vez ou outra aparece notícia de que fez treinos por algumas equipes. A última, por exemplo, foi pelo Golden State Warriors. Mas o Caboclo que deixou a liga em 2021 é muito melhor hoje. Perto de completar 29 anos, Bruno Caboclo impressionou contra a seleção dos EUA nas Olimpíadas. Então, não chega a ser uma surpresa ele treinar para o técnico Steve Kerr. Foto: Reprodução / X

6/15 JUSTIN HOLIDAY (Ala): Aos 35 anos e com 11 temporadas de experiência na NBA, Justin Holiday é um dos irmãos de Jrue (Boston Celtics). No entanto, Justin não é tão famoso ou bom quanto. Mas trata-se de alguém que pode ajudar qualquer time, especialmente por conta dos arremessos de três. Na última temporada, por exemplo, ele acertou 40.4% do perímetro. Foto: Reprodução / X

7/15 MARCUS MORRIS (Ala): O veterano Marcus Morris passou pelo Cleveland Cavaliers na última temporada, mas deixou o melhor para os playoffs. No quinto jogo da série contra o Boston Celtics, Morris anotou 25 pontos, acertando cinco das seis tentativas do perímetro. No entanto, o Cavs foi eliminado. Como resultado, ali acabou seu contrato com a equipe de Ohio. Próximo de completar 35 anos, o atleta ainda pode contribuir na NBA. Foto: Reprodução / X

8/15 CEDI OSMAN (Ala): Aos 29 anos e com sete temporadas de experiência na NBA, Cedi Osman passou boa parte da carreira como aquele jogador que vem do banco para arremessar de três. Mesmo com tempo de quadra limitado no San Antônio Spurs em 2023/24, Osman anotou 6.8 pontos e converteu 38.9% dos arremessos do perímetro. Antes, no Cleveland Cavaliers, o ala teve quatro temporadas consecutivas produzindo média de dez pontos ou mais. Recebeu US$6.7 milhões na última campanha. Foto: Reprodução / X

9/15 EVAN FOURNIER (Ala-armador): O francês Evan Fournier mostrou nas Olimpíadas que é capaz de ajudar qualquer equipe na NBA. Com muita capacidade para pontuar, especialmente do perímetro, o atleta já teve quatro temporadas com média acima de 17 pontos. Aos 31 anos, Fournier tem aproveitamento de 37.4% nos arremessos de três. Recebeu US$18.9 milhões em 2023/24, mas aceitaria um valor bem menor para continuar na liga. Foto: Reprodução / X

10/15 JAVALE MCGEE (Pivô): Jogadores de garrafão, especialmente perto do fim de agosto, já foram contratados na agência livre. Então, entre os que sobram, poucos realmente possuem condições de estarem na NBA. E JaVale McGee é um deles. Três vezes campeão da NBA, McGee é muito experiente e ainda pode contribuir na área pintada. Foto: Reprodução / X

11/15 REGGIE BULLOCK (Ala): Veterano, Reggie Bullock é sinônimo de defesa e arremesso do perímetro. Foi assim que ele construiu sua carreira de 11 anos na NBA. Após duas boas temporadas como titular no Dallas Mavericks, Bullock passou a última escondido no Houston Rockets. Mesmo assim, acertou 40.3% dos arremessos de três. Mas vale dizer que o Rockets quis experimentar os jogadores mais jovens, então não fazia muito sentido ele jogar mesmo. Mas em candidatos ao título, ele pode ajudar imediatamente. Curiosidade? Ele tem uma ilha para chamar de sua. Sério. Recebeu US$2 milhões em 2023/24. Foto: Reprodução / X

12/15 MARKELLE FULTZ (Armador): Primeira escolha do Draft de 2017, Markelle Fultz teve muitos problemas com lesões, especialmente no ombro. Exímio arremessador do perímetro enquanto estava no basquete universitário (41.3% de aproveitamento), o atleta precisou passar por mudança em seu estilo de jogo. Até então, era um armador que poderia jogar sem a bola no ataque. Desde a contusão, passou a ser mais organizador de jogadas. Mas como o Orlando Magic já tem alguém que faça isso e nem armador é (Paolo Banchero), o time partiu para outra direção. Mesmo assim, até pela capacidade de ajudar na defesa, Fultz poderia receber um contrato para a próxima temporada. Vale lembrar que em 2022/23, ele fez 13.9 pontos e 5.7 assistências em cerca de 29 minutos (60 jogos). Foto: Reprodução / X

13/15 LANDRY SHAMET (Ala-armador): Podendo ainda atuar como armador, Landry Shamet, de 27 anos, já passou por cinco equipes na NBA. Sempre com a mesma função: sair do banco para produzir arremessos de três. Com 38.4% de aproveitamento no quesito em sua carreira, Shamet estava no Washington Wizards na última temporada. Embora ainda esteja no mercado, ele treinou para algumas equipes no período da offseason. Pode ajudar. Foto: Reprodução / X

14/15 OSHAE BRISSETT (Ala): Após ser campeão pelo Boston Celtics, Oshae Brissett tornou-se agente livre. Ele saiu em busca de mercado, pois tinha opção em seu contrato para seguir. Bom defensor, Brissett é capaz de pontuar, também. É só lembrar que, em 2020/21, o canadense produziu 10.9 pontos, 5.5 rebotes e 1.0 bloqueio em apenas 24.7 minutos pelo Indiana Pacers. Foto: Reprodução / X