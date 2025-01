1/11 Nesta semana, o site HoopsHype listou os dez times com mais astros na história da NBA. Então, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/11 10 - MIAMI HEAT 2010/11 - O Heat, com 50 seleções All-Star e 30 seleções All-NBA, iniciou a era do "Big Three" com LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh, além de Jerry Stackhouse, Zydrunas Ilgauskas, Jamaal Magloire e Juwan Howard. A equipe alcançou uma campanha de 58 vitórias e 24 derrotas na temporada regular, destacando-se como um dos melhores times do ano. Nos playoffs, perdeu nas Finais da NBA para o Dallas Mavericks. Foto: Reprodução / X

3/11 9 - MIAMI HEAT 2006/07 - Com 50 seleções All-Star e 34 seleções All-NBA, o Miami Heat de 200/07 reunia Shaquille O’Neal, Dwyane Wade, Gary Payton, Alonzo Mourning, Antoine Walker e Eddie Jones. A equipe terminou a temporada regular com 44 vitórias e 38 derrotas. Em seguida, foi eliminada na primeira rodada dos playoffs pelo Chicago Bulls. Foto: Reprodução / X

4/11 8 - BROOKLYN NETS 2021/22 - O Nets de 2021/22 juntaram 52 seleções All-Star e 33 seleções All-NBA com Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, Paul Millsap, Andre Drummond e Goran Dragic. Apesar de grandes expectativas, o time terminou a temporada regular com uma campanha de 44 vitórias e 38 derrotas. Nos playoffs, foi varrido na primeira rodada pelo Boston Celtics. Foto: Reprodução / X

5/11 7 - BOSTON CELTICS 1957/58 - Com 53 seleções All-Star e 40 seleções All-NBA, o Celtics tinha Bill Russell, Bob Cousy, Bill Sharman, Tommy Heinsohn, Andy Phillip, Sam Jones e Arnie Risen. O time registrou 49 vitórias e 23 derrotas na temporada regular, mas foi derrotado nas Finais da NBA pelo St. Louis Hawks em uma série acirrada. Foto: Reprodução / X

6/11 6 - BOSTON CELTICS 1962/63 - O Celtics de 1962/63 contou com 53 seleções All-Star e 42 seleções All-NBA, por conta de Bob Cousy, John Havlicek, Bill Russell, Tommy Heinsohn, Sam Jones e Clyde Lovellette. A equipe teve uma campanha de 58 vitórias e 22 derrotas na temporada regular. Nos playoffs, o time conquistou mais um título da dinastia, reforçando sua dominância na década de 1960. Foto: Reprodução / X

7/11 5 - MIAMI HEAT 2013/14 - Com 56 seleções All-Star e 31 seleções All-NBA, o Heat buscou repetir o sucesso de 2013/14 e manteve os astros LeBron James, Dwyane Wade, Chris Bosh, Ray Allen e Rashard Lewis. A equipe finalizou a temporada regular com 54 vitórias e 28 derrotas, e avançou até as finais da NBA. No entanto, foi derrotada pelo San Antonio Spurs. A temporada marcou o fim desse time de Miami, com a saída de LeBron. Foto: Reprodução / X

8/11 4 - MIAMI HEAT 2012/13 - O Miami Heat de 2012/13 acumulou 57 seleções All-Star e 32 seleções All-NBA com LeBron James, Dwyane Wade, Chris Bosh, Ray Allen, Rashard Lewis e Juwan Howard. Com impressionantes 66 vitórias e 16 derrotas, o time dominou a temporada regular. Nos playoffs, manteve o alto nível e conquistou o título da NBA, vencendo o San Antonio Spurs nas Finais. Foto: Reprodução / X

9/11 3 - LOS ANGELES LAKERS 2003/04 - O Lakers reuniu 57 seleções All-Star e 52 seleções All-NBA com Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Karl Malone, Gary Payton e Horace Grant. O time teve um bom desempenho na temporada regular, terminando com uma campanha de 56 vitórias e 26 derrotas. Apesar do talento, a equipe perdeu nas Finais da NBA para o Detroit Pistons, encerrando uma das eras mais memoráveis da franquia. Foto: Reprodução / X

10/11 2 - BOSTON CELTICS 2010/11 - Com 60 seleções All-Star e 33 seleções All-NBA, o Boston Celtics apostou na experiência de Kevin Garnett, Shaquille O’Neal, Paul Pierce, Ray Allen, Jermaine O’Neal e Rajon Rondo em 2010/11. A equipe terminou a temporada regular com 56 vitórias e 26 derrotas e, em seguida, chegou às semifinais de conferência nos playoffs, mas foi eliminada pelo Miami Heat. Foto: Reprodução / X