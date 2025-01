Veja os melhores arremessadores de três pontos na NBA em 2024/25

1/11 Com a temporada 2024/25 da NBA quase na metade, já podemos notar surpresas entre os arremessadores de três pontos de destaque. Então, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/11 10. ZACH LAVINE - Zach LaVine tem equilibrado sua explosividade atlética com eficiência nos arremessos, convertendo 3.3 bolas de três por jogo com impressionantes 44.7% de aproveitamento. Retomando sua consistência ofensiva após lesões, LaVine está reafirmando sua habilidade de pontuar eficientemente nesta temporada. Foto: Reprodução / X

3/11 9. JAYSON TATUM - Jayson Tatum, com 3.9 bolas de três por partida e 36.9% de aproveitamento, está mostrando seu desenvolvimento como arremessador ao registrar as melhores médias da carreira. Apesar de certa inconsistência, ele continua sendo o principal pontuador do Boston Celtics e pode subir (ainda mais) de nível se melhorar sua eficiência nos arremessos de longa distância. Foto: Reprodução / X

4/11 8. MALIK BEASLEY - Malik Beasley reencontrou seu ritmo em uma temporada de recuperação pelo Detroit Pistons, acertando 3.7 bolas de três por jogo com 39.6% de precisão. Ele está sendo uma peça fundamental do ataque do time ao registrar uma média de 16 pontos por partida, a melhor marca da carreira. Foto: Reprodução / X

5/11 7. LAMELO BALL - LaMelo Ball chegou a liderar a liga em bolas de três convertidas por jogo por boa parte da temporada. O armador do Charlotte Hornets acerta 4.4 bolas de três por jogo e tem 34.3% de aproveitamento. Sua criatividade e confiança em arremessar de longa distância são fundamentais para o atual ataque da franquia. Foto: Reprodução / Instagram

6/11 6. NORMAN POWELL - Ninguém esperava, mas Norman Powell está anotando números de astro pelo Los Angeles Clippers. Aos 31 anos, ele está com médias de 23.5 pontos, 3.6 conversões de três por jogo e incríveis 43.8% de aproveitamento. O ala-armador se destacou como uma opção secundária confiável no ataque e agora concorre ao prêmio de Jogador que Mais Melhorou, podendo ser o jogador mais velho da história a conseguir o prêmio. Foto: Reprodução / X

7/11 5. TYLER HERRO - Tyler Herro assumiu a responsabilidade de ser o principal pontuador do Miami Heat e não está decepcionando. No momento, ele está com uma média de 3.9 bolas de três convertidas e 40.3% de aproveitamento. Sua rápida evolução e melhor seleção de arremessos o tornaram indispensável para a equipe. Desse modo, também se coloca como um candidato ao prêmio de Jogador que Mais Melhorou. Foto: Reprodução / X

8/11 4. DONOVAN MITCHELL - Donovan Mitchell tem mostrado uma melhora em seu arremesso nesta temporada, convertendo 3.8 bolas de três por partida com 41.3% de aproveitamento. Seu desempenho como criador e finalizador tem sido vital para o Cleveland Cavaliers, que possui a melhor campanha da NBA com 31 vitórias e quatro derrotas. Sem dúvidas o desenvolvimento de Mitchell como arremessador tem relação direta com o sucesso do time. Foto: Reprodução / X

9/11 3. ANTHONY EDWARDS - Anthony Edwards elevou seu jogo ao se tornar uma ameaça consistente de fora do perímetro. Com 4.2 arremessos de três convertidos por jogo e 42.2% de aproveitamento, ele se consolidou como um dos melhores pontuadores da atualidade. Sua habilidade de criar arremessos junto a de finalizar sob pressão o torna um jogador temido pelas defesas adversárias. Foto: Reprodução / X

10/11 2. STEPHEN CURRY - Stephen Curry segue mostrando a razão de ser referência entre os arremessadores, acertando 4.3 bolas de três por jogo com 42.0% de aproveitamento. Apesar de registrar sua menor média de pontos (22.3) desde 2019/20, ele ainda transforma o jogo com seu movimento sem a bola e eficiência nos arremessos de longa distância. Mesmo não liderando a liga em arremessos convertidos, sua média ainda é muito alta e seu aproveitamento coloca Curry, aos 36 anos, como um jogador de elite nessa área. Foto: Reprodução / X