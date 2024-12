Veja os melhores aposentados da NBA fora do Hall da Fama

1/11 Com a notícia dos candidatos ao Hall da Fama 2025, confira quais são os melhores jogadores aposentados da NBA ainda fora da categoria. Desse modo, clique nas setas para ver a lista. Foto: Reprodução / X

2/11 10- DERRICK ROSE - Derrick Rose é lembrado como um dos maiores "e se?" da história da NBA, devido ao seu início de carreira explosivo e à interrupção precoce causada por lesões. Ele foi o MVP mais jovem da história, três vezes All-Star e uma vez All-NBA, além de ser o principal responsável por liderar o Chicago Bulls ao melhor recorde da liga em duas temporadas consecutivas (2010/11 e 2011/12). Apesar de não ter conseguido retomar o nível de jogo de antes após as lesões, os primeiros anos de sua carreira e sua popularidade o tornam um provável candidato ao Hall da Fama, mesmo que sua inclusão gere debates. Foto: Reprodução / X

3/11 9- SHAWN MARION - Shawn Marion foi um dos jogadores mais versáteis de sua geração, conhecido por sua defesa, rebotes e um estilo de jogo único. Ao todo, foi quatro vezes All-Star, duas vezes All-NBA e campeão da NBA em 2011 com o Dallas Mavericks. Além disso, é um dos poucos jogadores da história a acumular pelo menos 17 mil pontos, 10 mil rebotes, 1,5 mil roubos de bola e mil tocos na carreira, ficando ao lado de jogadores como Hakeem Olajuwon e LeBron James. Então, sua habilidade de contribuir em diferentes aspectos em quadra, aliada à sua eficiência em momentos decisivos, o torna um forte nome para o Hall da Fama. Foto: Reprodução / X

4/11 8- ANFERNEE HARDAWAY - Anfernee Hardaway, conhecido como ‘Penny’, foi um dos jogadores mais talentosos dos anos 90. O armador foi quatro vezes All-Star, três vezes All-NBA e ajudou o Orlando Magic a alcançar as Finais da NBA em 1995, ao lado de Shaquille O’Neal. Durante suas três primeiras temporadas na liga, Penny acumulou médias de 20 pontos e sete assistências, consolidando-se como um dos melhores jogadores de sua posição da época. No entanto, lesões precoces interromperam seu auge, impedindo que ele atingisse todo o seu potencial. Desse modo, Penny é lembrado como um dos maiores "e se?" da história da NBA. Foto: Reprodução / X

5/11 7- JOE JOHNSON - Joe Johnson foi um dos pontuadores mais consistente de sua geração, conhecido por sua habilidade em arremessos de longa e média distância. Com sete seleções para o All-Star Game e uma para o All-NBA, ele ocupa a 49ª posição entre os maiores pontuadores da história da NBA. Ao mesmo tempo, o ala é um dos 16 jogadores de todos os tempos a acumular mais de 20 mil pontos e 5 mil assistências. No entanto, ele teve poucas conquistas coletivas, com apenas duas aparições em Finais de Conferência. Mesmo sem um histórico de sucesso nos playoffs, sua consistência e longevidade fazem dele um possível candidato ao Hall da Fama no futuro. Foto: Reprodução / X

6/11 6- BLAKE GRIFFIN - Blake Griffin foi um dos melhores alas-pivôs da última década da NBA, graças à sua explosividade. Ele foi seis vezes All-Star, cinco vezes All-NBA e ganhou o prêmio de Calouro do Ano após registrar 22.5 pontos e 12.1 rebotes em sua temporada de estreia. Ele teve um início de carreira brilhante no Los Angeles Clippers ao ser peça-chave em uma das melhores equipes da época, mas lesões frequentes acabaram limitando sua longevidade. Mesmo assim, ele mostrou qualidade para ser o principal jogador de uma franquia em seu tempo com o Detroit Pistons. Foto: Reprodução / X

7/11 5- AMARE STOUDEMIRE - Amare Stoudemire brilhou como um dos ala-pivôs mais dinâmicos de sua época, combinando agilidade e força com um arremesso eficiente de média distância. Ao todo, ele foi seis vezes All-Star, cinco vezes All-NBA e ganhou o prêmio de Calouro do Ano em 2002/03. Durante sua carreira, Stoudemire teve média de pelo menos 20 pontos em seis temporadas consecutivas, sendo um pontuador consistente. Seu melhor momento foi no Phoenix Suns, onde protagonizou o ataque rápido conhecido como "7 seconds or less" ao lado de Steve Nash. Apesar de sua carreira ter sido encurtada por lesões, seu impacto no jogo o coloca como um forte candidato ao Hall da Fama. Foto: Reprodução / X

8/11 4- SHAWN KEMP - Shawn Kemp foi um dos jogadores mais atléticos e explosivos da história da NBA, sendo conhecido por suas enterradas. Ele foi seis vezes All-Star e três vezes All-NBA, além de liderar o Seattle SuperSonics às Finais em 1996. O ala também foi peça-chave em um dos melhores times dos anos 1990, ajudando o SuperSonics a registrar 64 vitórias na temporada 1995/96, o recorde da franquia. No entanto, lidou com problemas físicos e, consequentemente, teve seu auge afetado, o que pode dificultar sua entrada no Hall da Fama. Foto: Reprodução / X

9/11 3- LAMARCUS ALDRIDGE - LaMarcus Aldridge destacou-se como um dos alas-pivôs mais técnicos de sua geração, conhecido por sua precisão nos arremessos de média distância e eficiência no garrafão. Com sete aparições no All-Star Game e cinco seleções para o All-NBA, ele ocupa atualmente a 47ª posição entre os maiores pontuadores de todos os tempos da NBA. Ao mesmo tempo, Aldridge também é um dos oito jogadores da história a acumular mais de 19 mil pontos e 8 mil rebotes na carreira. Apesar de ter participado de apenas uma Final de Conferência, sua consistência ao longo de 15 temporadas o coloca como um provável futuro membro do Hall da Fama. Foto: Reprodução / X

10/11 2- DWIGHT HOWARD - Dwight Howard foi um dos pivôs mais dominantes de sua era, combinando força física com uma defesa excepcional. Ele conquistou oito seleções para o All-Star, três prêmios de Defensor do Ano e um título da NBA em 2020 com o Los Angeles Lakers. Durante seu auge no Orlando Magic, ele liderou a liga em rebotes cinco vezes e em tocos duas vezes, consolidando-se como um dos maiores defensores da história. Howard também liderou a equipe às Finais da NBA em 2009. Desse modo, sua entrada no Hall da Fama está praticamente certa após sua aposentadoria oficial. Ainda não aconteceu, pois ele quer ter um ano de despedida. Mas está cada vez mais difícil. Foto: Reprodução / X