1/10 Na última semana, o portal Fadeaway World listou as melhores temporadas de jogadores em times historicamente horríveis da NBA. Desse modo, clique nas setas e confira a lista. Foto: Reprodução / X

2/10 ELTON BRAND (2000/01 - CHICAGO BULLS) - Elton Brand brilhou em 2000/01 com médias de 20.1 pontos, 10.1 rebotes e 3.2 assistências, mas o Chicago Bulls venceu apenas 15 jogos. O time era jovem, com promessas como Ron Artest e Jamal Crawford, mas ainda estava longe de competir. Mesmo com uma equipe tão fraca, Brand mostrou sua consistência como jogador, tendo atraído olhares das equipes adversárias e sendo trocado para o Los Angeles Clippers na temporada seguinte. Foto: Reprodução / X

3/10 DEVIN BOOKER (2018/19 - PHOENIX SUNS) - Devin Booker teve médias de 26.6 pontos e 6.8 assistências em 2018/19, mas o Phoenix Suns venceu apenas 19 jogos. Naquele período, a equipe estava em reconstrução e ainda buscava estabilidade, sob o comando de Igor Kokoskov. Duas temporadas depois, Booker calou os críticos que diziam que ele era apenas um "bom jogador em time ruim" ao liderar os Suns às Finais da NBA dois anos depois. Foto: Reprodução / X

4/10 GAIL GOODRICH (1968/69 - PHOENIX SUNS) - Gail Goodrich foi All-Star em 1968/69 com médias de 23.8 pontos, 6.4 assistências e 5.4 rebotes, mesmo atuando pelo Phoenix Suns em sua temporada inaugural, que terminou com apenas 16 vitórias. A franquia sofria os desafios de ser nova na liga, mas Goodrich já demonstrava ser um dos melhores armadores da época. Seu desempenho atraiu olhares do Los Angeles Lakers, que o readquiriram dois anos depois, levando-o a ser peça fundamental no título de 1971/72. Foto: Reprodução / X

5/10 DWYANE WADE (2007/08 - MIAMI HEAT) - Em 2007/08, Dwyane Wade sofreu com lesões e encerrou a temporada após apenas 51 jogos, ficando com médias de 24.6 pontos e 6.9 assistências. O Miami Heat teve apenas 15 vitórias, já que suas outras estrelas, Shaquille O’Neal e Jason Williams, já estavam em declínio e também lidavam com lesões. Desse modo, foi um ano de transição para a franquia, que se reestruturava após o título de 2006, e que Wade ressaltou sua importância para o sucesso do time. Foto: Reprodução / X

6/10 NATE THURMOND (1964/65 - SAN FRANCISCO WARRIORS) - Nate Thurmond foi All-Star em 1964/65, registrando 16.5 pontos e 18.5 rebotes por jogo, mas o San Francisco Warriors, atual Golden State, venceu apenas 17 jogos. Mesmo com Wilt Chamberlain no elenco por parte da temporada, o time não conseguiu encontrar sucesso. Com a troca de Chamberlain para o Philadelphia 76ers no meio da campanha, Thurmond assumiu o papel de jogador principal e começou a construir sua reputação como um dos melhores pivôs defensivos da história da NBA. Foto: Reprodução / X

7/10 VICTOR WEMBANYAMA (2023/24 - SAN ANTONIO SPURS) - Victor Wembanyama impressionou em sua temporada de estreia na NBA, anotando médias de 21.1 pontos, 10.6 rebotes e 3.5 tocos por partida para vencer o prêmio de Novato do Ano. No entanto, o San Antonio Spurs venceu apenas 19 partidas. Embora o resultado do time tenha sido ruim, Wembanyama teve um impacto individual que indica um futuro promissor para a franquia. Foto: Reprodução / X

8/10 ANTAWN JAMISON (2000/01 - GOLDEN STATE WARRIORS) - Antawn Jamison teve uma temporada de astro em 2000/01, com médias de 24.9 pontos e 8.7 rebotes. Mesmo assim, o Golden State Warriors terminou a campanha com um total de 17 vitórias. Cercado por jogadores medianos, Jamison não recebeu prêmios ou votos de destaque naquele ano. Apesar disso, sua presença em quadra aumentava em quase nove pontos o desempenho do time por 100 posses, ressaltando como ele era a única fonte de competitividade em um elenco extremamente fraco. Foto: Reprodução / X

9/10 ZYDRUNAS ILGAUSKAS (2002/03 - CLEVELAND CAVALIERS) - Zydrunas Ilgauskas foi All-Star em 2002/03 ao registrar 17.2 pontos e 7.5 rebotes por jogo, mas isso não evitou que o Cleveland Cavaliers terminasse a temporada com 17 vitórias. A equipe, que incluía Ricky Davis e o novato Carlos Boozer, estava em modo de "tank" para tentar selecionar LeBron James no Draft seguinte. Apesar disso, Ilgauskas teve uma temporada memorável, se consolidando como um dos grandes ídolos da franquia. Foto: Reprodução / X