Veja os elencos dos times para a temporada da NBA

Hoje começa a temporada 2025/26 da principal competição de basquete do mundo. Você sabe como está o seu time? Então, confira a lista!
ATLANTA HAWKS - Trae Young (foto), Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Vit Krejci e Keaton Wallace. Alas: Zaccharie Risacher, Jalen Johnson, Mouhamed Gueye, Nikola Djurisic, Mouhamed Gueye, Caleb Houstan, Luke Kennard, Onyeka Okongwu, Asa Newell e Jacob Toppin. Pivôs: N'Faly Dante, Eli John N'Diaye e Kristaps Porzingis. Provável quinteto titular: Young, Daniels, Risacher, Jonhson e Porzingis
BOSTON CELTICS - Armadores e alas-armadores: Derrick White, Hugo Gonzales, Ron Harper Jr., Max Shulga, Jordan Walsh, Payton Pritchard, Jaylen Brown, Anfernee Simmons. Alas: Jayson Tatum (foto), Sam Hauser, Chris Boucher, Josh Minott, Baylor Scheierman e Xavier Tilman. Pivôs: Luka Garza, Neemias Queta e Amari Williams. Provável quinteto titular: Pritchard, White, Brown, Boucher (Hauser) e Queta.
BROOKLYN NETS - Armadores e alas-armadores: Egor Demin, Tyson Etinenne, Tyrese Martin, Drake Powell, Ben Saraf e Nolan Traore, Terance Mann e Cam Thomas. Alas: Noah Clowney, Haywood Highsmith, E.J. Liddell, Michael Porter Jr., Jalen Wilson, Zaire Williams e Danny Wolf. Pivôs: Nic Claxton (foto) e Dayron Sharpe. Provável quinteto titular:
Demin, Thomas, Mann, Porter e Claxton.
CHARLOTTE HORNETS - Armadores e alas-armadores: LaMello Ball, Sion James, Kon Knueppel, Collin Sexton, Josh Green, Antonio Reeves, Drew Peterson, Pat Connaughton, Tre Mann, KJ Simpson. Alas: Miles Bridges (foto), Grant Williams, Moussa Diabate, Brandon Miller, Tidjane Salaun, Liam McNeeley. Pivôs: Ryan Kalkbrenner e Mason Plumnee. Provável quinteto titular: Ball, Sexton, Miller, Bridges, Kalkbrenner.
CHICAGO BULLS - Armadores e alas-armadores: Jevon Carter, Tre Jones, Coby White, Ayo Dosunmu, Dalen Terry, Kevin Huerter, Josh Giddey; Alas: Isaac Okoro, Emanuel Miller, Patrick Williams, Julian Phillips, Trentyn Flowers, Noa Essengue, Mouhamadou Gueye e Matas Buzelis (foto); Pivôs: Nikola Vucevic, Jalen Smith, Lachlan Olbrich, Zach Collins. Provável quinteto titular: Giddey, White, Okoro, Buzelis, Vucevic.
CLEVELAND CAVALIERS - Armadores e alas-armadores: Donovan Mitchell (foto), Killian Hayes, Craig Porter Jr., Tyrese Proctor, Luke Travers, Lonzo Ball, Darius Garland, Sam Merril e Max Strus. Alas: De’Andre Hunter, Evan Mobley, Larry Nance Jr., Dean Wade, Tristan Enaruma, Chaney Johnson, Miller Kopp, Nae’Qwan Tomlin e Jaylon Tyson. Pivôs: Jarrett Allen, Thomas Bryant e Norchad Omier. Provável quinteto titular: Garland, Mitchell, Hunter, Mobley e Allen.
DALLAS MAVERICKS - Armadores e alas-armadores: Dalano Banton, Max Christie, Matthew Cleveland, Dante Exum, Jaden Hardy, Miles Kelly, Ryan Nembhard, Kyrie Irving, D’Angelo Russell, Dennis Smith Jr, Brandon Williams e Klay Thompson (foto). Alas: Naji Marshall, Caleb Martin, Anthony Davis, PJ Washington e Cooper Flagg. Pivôs: Moussa Cisse, Daniel Gafford, Dereck Lively Jr e Dwight Powell. Provável quinteto titular: Irving, Thompson, Davis, Flagg e Lively.
DENVER NUGGETS - Amadores e alas-armadores: Tamar Bates, Christian Braun, Curtis Jones, Jalen Pickett, Julian Strawther e Jamal Murray. Alas: Bruce Brown, Tim Hardaway Jr, Cameron Johnson, Aaron Gordon, Zeke Njali, Kessler Edwards, Spencer Jones, Hunter Tyson e Peyton Watson. Pivôs: Moses Brown, DaRon Holmes II, Nikola Jokic (foto) e Jonas Valanciunas. Provável quinteto titular: Murray, Braun, Johnson, Gordon e Jokic.
DETROIT PISTONS - Armadores e alas-armadores: Javonte Green, Dannis Jerkins, Colby Jones, Chaz Lanier, Marcus Sasser, Brice Williams, Cade Cunningham (foto), Jaden Ivey e Caris LeVert. Alas: Dawson Garcia, Tobias Harris, Ronald Holland Jr, Bobi Klintman, Paul Reed, Duncan Robinson, Tolu Smith e Ausar Thompson. Pivôs: Charles Bediako, Jalen Duren, Isaiah Stewart. Provável quinteto titular: Cunningham, Ivey, Thompson, Harris e Duren.
GOLDEN STATE WARRIORS - Amadores e alas-armadores: Brandin Podziemski, Will Richard, Pat Spencer, Stephen Curry (foto), Buddy Hield, De’Anthony Melton, Moses Moody e Gary Payton II. Alas: Jimmy Butler, Draymond Green, Jonathan Kumminga, Trayson Jackson-Davis, Jackson Rowe, Gui Santos e Alex Toohey. Pivôs: Marques Bolden, Al Horford, Trayce Jackson-Davis e Quinten Post. Provável quinteto titular: Curry, Hield, Butler, Green e Horford
HOUSTON ROCKETS - Armadores e alas-armadores: JD Davison, Kevon Harris, Aaron Holiday, Reed Sheppard e VanVleet. Alas: Josh Okogie, Jae’Sean Tate, Kevin Durant (foto), Dorian Finney-Smith, Jeff Green, Jabari Smith Jr., Isaiah Crawford, Tari Erison, Cameron Matthews e Amen Thompson. Pivôs: Steven Adams, Clint Capela e Alperen Sengun. Provável quinteto titular: Sheppard, Thompson, Durant, Smith e Sengun.
INDIANA PACERS - Armadores e alas-armadores: RayJ Dennis, Quenton Jackson, Kam Jones, Taelon Peter, Ben Sheppard, Tyrese Haliburton (foto), TJ McConnell, Andrew Nembhard e Bennedict Mathurin. Alas: Isaiah Jackson, Aaron Nesmith, Pascal Siakam, Obi Toppin, Johnny Furphy e Jarace Walker. Pivôs: Tony Bradley, Jay Huff e James Wiseman. Provável quinteto titular: Nembhard, Mathurin Nesmith, Siakam, Jackson
LOS ANGELES CLIPPERS - Armadores e alas-armadores: Kobe Brown, Cam Christie, Kris Dunn, Jordan Miller, Kobe Sanders, Chris Paul. Bradley Beal, Bogdan Bogdanovic e James Harden. Alas: Derrick Jones Jr, Kawhi Leonard (foto), Nicolas Batum, John Collins e Jahmyl Telfort. Pivôs: Yanic Konan Niederhauser, Brook Lopez e Ivica Zubac. Provável quinteto titular: Harden, Beal, Leonard, Collins e Zubac.
LOS ANGELES LAKERS - Armadores e alas-armadores: Augustas Marciulionis, Chris Manon, Nick Smith Jr, Gabe Vincent, Bronny James, Austin Reaves, Nate Williams, RJ Davis, Marcus Smart e Luka Doncic. Alas: Adou Thiero, Jarred Vanderbilt, Dalton Knecht, Jake LaRavia, Maxi Kleber, LeBron James (foto), Rui Hachimura e Anton Watson. Pivôs: Deandre Ayton, Christian Koloko e Jaxson Hayes. Provável quinteto titular: Doncic, Reaves, Hachimura, James e Ayton
MEMPHIS GRIZZLES - Armadores e alas-armadores: Scotty Pippen Jr, Javon Small, Cam Spencer, Vince Williams Jr, Ja Morant (foto), Kentavious Caldwell-Pope, Ty Jerome e John Konchar. Alas: Santi Aldama, Brandon Clarke, Jaren Jackson Jr, Tyler Burton, Cedric Coward, GG Jackson, Braxton Key, Olivier-Maxence Prosper e Jaylen Wells. Pivôs: Zach Edey, PJ Hall, Jock Landale. Provável quinteto titular: Morant, Caldwell-Pope, Wells, Jackson e Edey.
MIAMI HEAT - Armadores e alas-armadores: Kasparas Jakucionis, Jaime Jaquez Jr, Pelle Larsson, Gabe Madsen, Norman Powell, Dru Smith, Ethan Thompson, Jahmir Young, Tyler Herro, Davion Mitchell e Terry Rozier. Alas: Andrew Wiggins, Precious Achiuwa, Dain Dainja, Simone Fontecchio, Myron Gardner, Nikola Jovic e Keshad Jackson. Pivôs: Bam Adebayo (foto), Vladislav Goldin e Kel’el Ware. Provável quinteto titular: Herro (Mitchell), Powell. Wiggins, Jovic e Adebayo.
MILWAUKEE BUCKS - Armadores e alas-armadores: AJ Green, Andre Jackson Jr, Kevin Porter Jr, Ryan Rollins, Mark Sears, Cole Anthony, Garry Harris e Gary Trent Jr. Alas: Thanasis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo, Kyle Kuzma, Giannis Antetokounmpo (foto), Taurean Prince, Amir Coffey, Chris Livingston, Pete Nance, Bobby Portis. Pivôs: Jericho Sims e Myles Turner. Provável quinteto titular: Porter Jr, Trent Jr, Kuzma, Giannis Antetokounmpo e Turner.
MINNESOTA TIMBERWOLVES - Armadores e alas-armadores: Jules Bernard, Jaylen Clark, Rob Dillingham, Johnny Juzang, Tristen Newton, Terrence Shannon Jr, Mike Conley, Bones Hyland, Donte DiVicenzo, Anthony Edwards (foto) e Joe Ingles. Alas: Jaden McDaniels, Julius Randle, Enrique Freeman, Alize Johnson e Leonard Miller. Pivôs: Joan Beringer, Rudy Gobert, Naz Reid e Rocco Zikarsky. Provável quinteto titular: Conley, Edwards, McDaniels, Randle e Gobert.
NEW ORLEANS PELICANS - Armadores e alas-armadores: Trey Alexander, Jeremiah Fears, Jordan Hawkins, Bryce McGowens, Micah Peavy, Jaden Springer, Jose Alvarado, Trey Murphy III, Dejounte Murray e Jordan Poole. Alas: Saddiq Bey, Herbert Jones, Zion Williamson (foto), Kevon Looney e Christian Shumate. Pivôs: Hunter Dickinson, Karlo Matkovic, Yves Missi e Derik Queen. Provável quinteto titular: Murray, Poole, Murphy, Williamson e Missi.
NEW YORK KNICKS - Armadores e alas-armadores: Malcolm Brogdon, Boo Buie, Jordan Clarkson, Pacome Dadiet, Tyler Kolek, Jalen Brunson (foto), Miles McBride, Kevin McCullar Jr, Landry Shamet e Josh Hart. Alas: OG Anunoby, Mikal Bridges, Mohamed Diawara, Tosan Evbuomwan e Guerschon Yabusele. Pivôs: Ariel Hukporti, Alex Len, Mitchell Robinson, Trey Jemison e Karl-Anthony Towns. Provável quinteto titular: Brunson, Bridges, Anunoby, Towns e Robinson
OKLAHOMA CITY THUNDER - Armadores e alas-armadores: Luguentz Dort, Ajay Mitchell, Nikola Topic, Cason Wallace, Chris Youngblood, Shai Gilgeous-Alexander (foto), Alex Caruso, Isaiah Joe e Aaron Wiggins. Alas: Kenrich Williams, Chet Holmgren, Zack Austin, Brooks Barnhizer, Ousmane Dieng, Malevy Leons, Jalen Williams e Jaylin Williams. Pivôs: Brandon Carlson, Isaiah Hartenstein e Thomas Sorber. Provável quinteto titular: Gilgeous-Alexander, Dort, Williams, Holmgren e Hartenstein.
ORLANDO MAGIC - Armadores e alas-armadores: Reece Beekman, Anthony Black, Jalen Crutcher, Jett Howard, Alex Morales, Lester Quinones, Jase Richardson, Tyus Jones, Desmond Bane e Jalen Suggs. Alas: Franz Wagner, Paolo Banchero (foto), Jonathan Isaac, Jamal Cain, Tristan da Silva e Noah Penda. Pivôs: Goga Bitadze, Wendell Carter Jr, Colin Castleton, Orlando Robinson e Moritz Wagner. Provável quinteto titular: Suggs, Bane, Wagner, Banchero e Carter Jr.
PHILADELPHIA 76ERS - Armadores e alas-armadores: VJ Edgecombe, Jared McCain, Hunter Sallis, Kyle Lowry, Tyrese Maxey, Eric Gordon, Quentin Grimes e Kelly Oubre Jr. Alas: Trendon Watford, Dominick Barlow, Emoni Bates, Johni Broome, Justin Edwards, Paul George, Igor Milicic Jr, Saint Thomas e Jabari Walker. Pivôs: Adem Bona, Andre Drummond e Joel Embiid (foto). Provável quinteto titular: Maxey, Grimes, Edgecombe, George e Embiid.
PHOENIX SUNS - Armadores e alas-armadores: Koby Brea, David Duke Jr, Collin Gillespie, Jordan Goodwin, Grayson Allen, Damion Baugh, Devin Booker (foto), Jared Butler e Jalen Green. Alas: Dillon Brooks, Isaiah Livers, Royce O’Neale, Ryan Dunn, Rasher Fleming, Nigel Hayes-Davis e CJ Huntley. Pivôs: Oso Ighodaro, Khaman Maluach, Nick Richards e Mark Williams. Provável quinteto titular: Booker, Green, Brooks, Dunn e Williams.
PORTLAND TRAIL BLAZERS - Armadores e alas-armadores: Sidy Cissoko, Javonte Cooke, Scott Henderson, Caleb Love, Rayan Rupert, Blake Wesley, Jrue Holiday, Damian Lillard, Shaedon Sharpe e Matisse Thybulle. Alas: Deni Avdija (foto), Jerami Grant, Toumani Camara e Kris Murray. Pivôs: Donovan Clingan, Yang Hamsen e Duop Reath e Robert Williams III. Provável quinteto titular: Holiday, Sharpe, Avdija, Camara e Clingan.
SACRAMENTO KINGS - Armadores e alas-armadores: Russell Westbrook, Devin Carter, Nique Clifford, Terence Davis, Keon Ellis, Mitch Mascari, Daeqwon Plowden, Isaiah Stevens, Dennis Schroder, Zach LaVine e Malik Monk. Alas: DeMar DeRozan (foto), Doug McDermott, Keegan Murray, Drew Eubanks, Domantas Sabonis, Dario Saric e Daniel Batcho. Pivôs: Dylan Cardwell, Isaac Jones e Maxime Reynaud. Provável quinteto titular: Schroder, LaVine, DeRozan, Murray e Sabonis.
SAN ANTONIO SPURS - Armadores e alas-armadores: Stephon Castle, Dylan Harper, De’Aaron Fox, Jordan McLaughlin e Devin Vassell. Alas: Harrison Barnes, Keldon Johnson, Kelly Olynyk, Carter Bryant, Bismack Biyombo, Julian Champagnie, Harrison Ingram, David Jones-Garcia, Riley Minix, Jeremy Sochan e Lindy Waters III. Pivôs: Luke Kornet, Micah Potter e Victor Wembanyama (foto). Provável quinteto titular: Fox, Castle, Vassell, Barnes e Wembanyama.
TORONTO RAPTORS - Armadores e alas-armadores: Ochai Agbaji, Gradey Dick, Chucky Hepburn, A.J. Lawson, Alijah Martin, Jamal Shead, Ja’Kobe Walter, RJ Barrett e Immanuel Quickley. Alas: Scottie Barnes (foto), Brandon Ingram, Garrett Temple, Sandro Mamukelashvili, Jamison Battle, Jonathan Mogbo, Collin Murray-Boyles, David Roddy e Olivier Sarr. Pivôs: Ulrich Chomche e Jakob Poeltl. Provável quinteto titular: Quickley, Barrett, Ingram, Barnes e Poeltl.
UTAH JAZZ - Armadores e alas-armadores: Max Abmas, Ace Bailey, Walter Clayton Jr, Isaiah Collier, Keyonte George, Elijah Harkless, Matthew Murrell e Sri Mykhailiuk. Alas: Kyle Anderson, Georges Niang, Kevin Love, Lauri Markkanen, Kyle Filipowski, Taylor Hendricks, Cam McGriff, Brice Sensabaugh, John Tonje e Cody Williams. Pivôs: Mo Bamba, Steve Crowl, Walker Nessler (foto), Jusuf Nurkic e Oscar Tshiebwe. Provável quinteto titular: Collier, George, Bailey, Markkanen e Kessler.
WASHINGTON WIZARDS - Armadores e alas-armadores: Malaki Branham, Bub Carrington, Sharife Cooper, Keshon Gilbert, AJ Johnson, Tre Johnson, Dillon Jones e Will Riley. Alas: Justin Champagnie, C. J. McCollum, Bilal Coulibaly, Corey Kispert, Khris Middleton, Marvin Bagley III, Kyshawn George. Pivôs: Anthony Gill, Alex Sarr (foto) e Tristan Vukcevic. Provável quinteto titular: Carrington, McCollum, Coulibaly, Middleton e Sarr.
