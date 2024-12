Veja nove trocas para o Warriors brigar pelo título da NBA

1/10 O Golden State Warriors está em quinto lugar da Conferência Oeste no momento, mas precisa fazer trocas para realmente conseguir brigar pelo título desta temporada da NBA. Então, confira nove possibilidades de movimentos indicados pelo site Fadeaway World. Foto: Reprodução / X

2/10 9- CLINT CAPELA - Golden State Warriors recebe: Clint Capela | Atlanta Hawks recebe: Gary Payton II, Moses Moody, Kevon Looney, escolha de 2ªrodada de 2026 e 2028 | Clint Capela seria uma solução para os problemas dos Warriors em rebotes e proteção de aro. Ele traria uma consistência defensiva no garrafão, que ajudaria a conter os pivôs do adversários do Oeste, como Nikola Jokic, Alperen Sengun, Chet Holmgren e outros. Por outro lado, o Hawks conseguiria Moody, que tem potencial para se tornar um jogador importante para a equipe no futuro. Ao mesmo tempo, conseguiria mais dois jogadores de rotação que complementam o estilo de jogo de Trae Young e Onyeka Okongwu, os titulares de suas posições. Foto: Reprodução / X

3/10 8- MARCUS SMART - Golden State Warriors recebe: Marcus Smart | Memphis Grizzlies recebe: Gary Payton II, De’Anthony Melton, escolha de 2ª rodada de 2026, 2028 e 2029 | Marcus Smart levaria ao Warriors a intensidade defensiva e a liderança que fizeram dele o Defensor do Ano de 2021. Sua experiência em playoffs e capacidade de jogar como armador ou ala complementaria Stephen Curry e Draymond Green, elevando o nível do time. Para o Grizzlies, a troca representa profundidade no elenco com a chegada de Melton e Payton II, além de ativos futuros em escolhas de Draft. Essa troca também abre espaço para focar no desenvolvimento de armadores mais jovens, como Desmond Bane e outros. Foto: Reprodução / X

4/10 7- DILLON BROOKS - Golden State Warriors recebe: Dillon Brooks | Houston Rockets recebe: Gary Payton II, Kyle Anderson, Moses Moody, escolha de 1ª rodada de 2027 | Dillon Brooks acrescentaria energia e defesa agressiva ao elenco dos Warriors. Com 38.6% de aproveitamento nos arremessos de três, ele seria um defensor de elite que não prejudicaria o ritmo do ataque da equipe. Enquanto para o Rockets, a troca faria com que conseguissem Moses Moody, um jovem ala que já é um excelente arremessador. Ao mesmo tempo, Anderson e Payton II seriam dois veteranos que ajudariam o jovem elenco a competir. Foto: Reprodução / X

5/10 6. CAMERON JOHNSON - Golden State Warriors recebe: Cameron Johnson | Brooklyn Nets recebe: Jonathan Kuminga, Gary Payton II, Kevon Looney | Cameron Johnson seria uma adição valiosa para os Warriors, com sua eficiência nos arremessos de três (43.4% no momento) e versatilidade defensiva. Ele seria um encaixe jovem no sistema ofensivo da equipe, mas que também possui experiência de playoffs pelo seu tempo com o Phoenix Suns. Por outro lado, o Nets ganharia profundidade e potencial. Kuminga é uma promessa enquanto Payton II e Looney fortaleceriam a defesa da equipe, ao mesmo tempo que podem ser utilizados em trocas futuras. Esse movimento também abriria espaço salarial para a equipe ter mais flexibilidade no futuro. Foto: Reprodução / X

6/10 5. BRANDON INGRAM - Golden State Warriors recebe: Brandon Ingram | New Orleans Pelicans recebe: Andrew Wiggins, De’Anthony Melton, escolha de 1ª rodada em 2031 | Brandon Ingram agregaria versatilidade ofensiva ao Warriors, sendo uma melhora em relação a Wiggins, que atualmente é a segunda opção no ataque da equipe. Desse modo, a franquia conseguiria um astro para ajudar Stephen Curry. Ao mesmo tempo, Wiggins e Melton aumentariam a profundidade do elenco do Pelicans, que já possui astros como Zion Williamson e DeJounte Murray para liderá-los. Além disso, a escolha de primeira rodada ajudaria a manter a equipe competitiva no futuro. Foto: Reprodução / X

7/10 4. MYLES TURNER - Golden State Warriors recebe: Myles Turner | Indiana Pacers recebe: Jonathan Kuminga, Trayce Jackson-Davis, escolha de 1ª rodada em 2027 | Myles Turner resolveria uma das maiores necessidades dos Warriors: defesa no garrafão e rebotes. Com médias de 1.8 tocos por jogo e um bom arremesso de três pontos, o pivô impataria tanto a defesa quanto o ataque. Ele complementaria Draymond Green, formando uma excelente dupla defensiva de garrafão e deixando o time se preocupar mais com a defesa de perímetro. Já o Pacers receberia Kuminga, uma jovem promessa com grande potencial, e Jackson-Davis, que já se prova um bom jogador de rotação. Foto: Reprodução / X

8/10 3. KAWHI LEONARD - Golden State Warriors recebe: Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers recebe: Andrew Wiggins, Brandin Podziemski, De’Anthony Melton, Gary Payton II, escolha de 1ª rodada em 2026 | Mesmo com seu histórico de lesões, Kawhi ainda é um jogador impactante quando está em quadra. Sua defesa e capacidade de pontuar eficientemente fariam do Warriors uma potência no Oeste. Por outro lado, o Clippers receberia um pacote para sua reconstrução com veteranos e um jovem com potencial em Podziemski. Desse modo, a equipe ainda teria a possibilidade de competir com James Harden, mas também ganharia ativos e flexibilidade no teto salarial para o futuro. Foto: Reprodução / X

9/10 2. JIMMY BUTLER - Golden State Warriors recebe: Jimmy Butler | Miami Heat recebe: Andrew Wiggins, Brandin Podziemski, De’Anthony Melton, Gary Payton II, escolha de 1ª rodada em 2026 | Jimmy Butler traria intensidade e experiência de playoffs para o Warriors, formando um trio de elite com Curry e Green. Mesmo o ala de 35 anos estando com as médias mais baixas da carreira desde que se tornou All-Star, Butler ainda é um jogador que brilha nos momentos decisivos, especialmente na briga por título. Já para o Heat, a troca resultaria em uma tentativa de competir sem Butler. Wiggins, Melton e Payton II são jogadores de rotação que têm a experiência necessária para melhorar um time. Ao mesmo tempo, Podziemski é um jovem armador que tem potencial para se tornar uma peça importante no futuro. Foto: Reprodução / X